రెండో విడత పోలింగ్‌కు బంగాల్ సిద్ధం- 152 స్థానాల పోలింగ్‌కు అంతా రెడీ

ఓటింగ్‌ కోసం 41 వేలకుపైగా పోలింగ్‌ కేంద్రాల ఏర్పాటు- 2,321 కంపెనీల కేంద్ర బలగాల మోహరింపు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 28, 2026 at 8:25 PM IST

West Bengal Election 2026 : అసెంబ్లీ ఎన్నికల రెండో విడత పోలింగ్‌కు బంగాల్ సిద్ధమైంది. బుధవారం ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఓటింగ్‌ కొనసాగనుంది. 294 నియోజకవర్గాలు ఉన్న బంగాల్‌లో ఏప్రిల్‌ 23న మొదటి విడతగా 152 స్థానాలకు పోలింగ్‌ జరిగింది. బుధవారం కోల్​కతా, హావ్​డా, హుగ్లీ, ఉత్తర, దక్షిణ 24 పరగణా వంటి కీలక జిల్లాల్లోని 142 స్థానాలకు పోలింగ్‌ నిర్వహించనున్నారు. ఓటింగ్‌ కోసం 41 వేలకుపైగా పోలింగ్‌ కేంద్రాలను ఎన్నికల సంఘం సిద్ధం చేసింది. ప్రతీ పోలింగ్‌ కేంద్రం నుంచి వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష నిఘా పెట్టనున్నట్లు ఈసీ తెలిపింది.

రెండో విడతలో మొత్తం 1,448 మంది అభ్యర్థులు అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటుండగా 3.21 కోట్ల మంది ఓటర్లు వారి భవితవ్యాన్ని తేల్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని హింస జరిగే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈసీ భద్రత కట్టుదిట్టం చేసింది. 2,321 కంపెనీల కేంద్ర బలగాలను మోహరించింది. బాంబు దాడులు జరిగే అవకాశాలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఎన్ఐఏ బృందాలను కూడా ఈసీ రంగంలోకి దించింది. 142 మంది జనరల్ అబ్జర్వర్లు, 95 మంది పోలీస్ అబ్జర్వర్లు క్షేత్రస్థాయిలో నిఘా పెట్టారు. మొదటి విడతలో రికార్డు స్థాయిలో 92శాతం ఓటింగ్‌ నమోదైంది. రెండో విడతలోనూ భారీగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మే 4న బంగాల్‌తో పాటు అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరి, తమిళనాడు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రకటించనున్నారు.

