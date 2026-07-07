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వయనాడ్‌లో కొండ చరియల బీభత్సం- క్షణాల్లో మృత్యువు నుంచి తప్పించుకున్న మహిళ- సీసీటీవీలో షాకింగ్ దృశ్యాలు

కేరళ వయనాడ్‌లో బీభత్సం సృష్టించిన కొండ చరియలు- ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్న మహిళ- సీసీటీవీలో నమోదైన భయానక దృశ్యాలు

Wayanad Horror
Wayanad Horror (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 7:01 PM IST

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Updated : July 7, 2026 at 8:27 PM IST

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Wayanad Landslide CCTV Viral Video : కేరళలోని వయనాడ్ జిల్లాలో మంగళవారం కురిసిన ఎడతెరపి లేని భారీ వర్షాలు మరోసారి ప్రకృతి బీభత్సాన్ని సృష్టించాయి. కల్లాడి ప్రాంతంలోని మీనాక్షి బ్రిడ్జి సమీపంలో, వయనాడ్- కోజికోడ్ జిల్లాల్ని అనుసంధానించే టన్నెల్ రహదారి ప్రాజెక్ట్ వద్ద భారీ కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందగా, ఏడుగురు గాయపడ్డారు. మరో ఏడుగురు గల్లంతైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇదే సమయంలో అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇందులో ఒక మహిళ కేవలం కొన్ని సెకన్ల తేడాతో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్న దృశ్యాలు అందరినీ కలచివేస్తున్నాయి.

సుమారు 92 సెకన్ల నిడివి ఉన్న సీసీటీవీ వీడియోలో ఉదయం 11.15 గంటల సమయంలో భారీ వర్షం కురుస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఒక హోటల్ వద్ద పలువురు గొడుగులు పట్టుకొని నిలబడి ఉండగా, ఒక ఆకుపచ్చ రంగు జీప్ రోడ్డుకు పక్కన పార్క్ చేసి ఉంది. అదే సమయంలో గొడుగు పట్టుకొని బ్యాగ్‌తో తన భర్తతో కలిసి నడుచుకుంటూ వస్తున్న ఓ మహిళకు ఎదురుగా ఒక్కసారిగా ప్రమాదం దూసుకొచ్చింది.

సీసీటీవీ ఫుటేజ్ (ETV BHARAT)

అక్కడ ఉన్నవారు ఒక్కసారిగా అరుస్తూ పరుగులు తీయడంతో ఆమె భర్త వెంటనే ఆమె చేతిని పట్టుకొని పక్కకు లాక్కెళ్లాడు. అంతలోనే కొండచరియలు విరిగిపడి భారీ బురద ప్రవాహం రోడ్డుపైకి దూసుకొచ్చింది. బురదలో చిక్కుకున్న ట్యాంకర్ లారీ- బొమ్మలా అదుపుతప్పి రోడ్డుపై నుంచి పక్కకు దూసుకెళ్లి అక్కడ పార్క్ చేసి ఉన్న జీప్‌ను బలంగా ఢీకొట్టింది. మహిళ కేవలం కొన్ని క్షణాల ముందే ఆ ప్రాంతాన్ని దాటిపోవడంతో ఆమె అద్భుతంగా ప్రాణాలతో బయటపడింది. లారీ ఢీకొట్టిన తర్వాత బురద, రాళ్లు చెల్లాచెదురుగా ఎగిరిపడగా, అక్కడ ఉన్నవారంతా భయంతో పరుగులు తీశారు.

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ఈ ఘటన అనంతరం మహిళ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇప్పటికీ ఆ షాక్ నుంచి బయటపడలేకపోతున్నానని చెప్పారు. 'మేం పనికి వెళ్లాం. వర్షం ఆగకపోవడంతో ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా చెట్లు కూలిపోవడం, బురద నీరు ఉద్ధృతంగా రావడం చూశాం. వెంటనే పరిగెత్తాను. నా భర్త నన్ను లాగి పక్కకు తీసుకెళ్లకపోతే ఏమయ్యేదో తెలియదు. నాకు మళ్లీ జీవితం దక్కినట్లయింది' అని ఆమె భావోద్వేగంతో చెప్పారు. మరో ప్రత్యక్ష సాక్షి మాట్లాడుతూ తాను బస్సు కోసం వేచి ఉండగా భవనం కూలిపోవడం చూసి పరిగెత్తానని, అయినా కొండ చరియల బురద తనను తాకిందని, ఎలా బయటపడ్డానో ఇప్పటికే అర్థం కావడం లేదని తెలిపారు.

రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
కొండ చరియలు విరిగిపడిన ఘటనపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. 'వయనాడ్‌లో కొండ చరియలు విరిగిపడిన వార్త ఎంతో బాధాకరం. ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఇంకా చిక్కుకుపోయిన వారిని కాపాడేందుకు సహాయక బృందాలు అన్ని విధాలా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్, యూడీఎఫ్ కార్యకర్తలు బాధితులకు సాధ్యమైనంత సహాయం అందించాలని కోరుతున్నా. గతంలో ఎన్నో విపత్తుల్ని ఎదుర్కొన్న వయనాడ్ ప్రజలు ఈ సంక్షోభాన్ని కూడా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు. ప్రతి బాధిత కుటుంబానికి మేం అండగా ఉంటాం' అని రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

వయనాడ్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా కూడా దీనిపై స్పందించారు. సహాయక చర్యల్ని స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నామని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి, జిల్లా యంత్రాంగం, పోలీసులు, NDRF, SDRF, సివిల్ డిఫెన్స్ బృందాలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రజలు సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలగకుండా అధికారుల సూచనలు పాటిస్తూ బాధితులకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కేరళ హోం మంత్రి రమేష్ చెన్నితల 'సమాచారం అందిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడినట్లు' తెలిపారు. జిల్లా పోలీస్ అధికారులు, ఫైర్ అండ్ రెస్క్యూ బృందాలు, అత్యవసర సిబ్బంది వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. భారీ వర్షాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో కొండ చరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

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Last Updated : July 7, 2026 at 8:27 PM IST

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