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వయనాడ్‌ దుర్ఘటనలో ఆరుకు చేరిన మృతుల సంఖ్య- సహాయక చర్యలు ముమ్మరం

వయనాడ్‌లో కొనసాగుతోన్న సహాయకచర్యలు- మరో రెండు మృతదేహలన్ని వెలికితీసిన రెస్క్యూ బృందాలు- గాలింపు ప్రాంతంలోని జోన్-1లో ఒక మృతదేహం గుర్తింపు

Wayanad Landslide
Wayanad Landslide (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 2:15 PM IST

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Wayanad Landslide Death Toll : కేరళలోని వయనాడ్‌లో కల్లాడి సొరంగం నిర్మాణస్థలంలో కొండచరియలు విరిగి పడిన ఘటనలో మూడోరోజు సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. గురువారం మరో రెండు మృతదేహాలను రెస్క్యూ బలగాలు వెలికి తీశాయి. దీంతో ఈ దుర్ఘటనలో మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 6కు చేరింది. గాలింపు ప్రాంతంలోని జోన్-1లో ఒక మృతదేహాన్ని గుర్తించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మరోక మృతదేహాన్ని నది సమీపంలో కనుగొన్నట్లు తెలిపారు. మిగతా జోన్లలో గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే నది పరివాహక ప్రాంతాల్లోనూ సహాయక చర్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో ఇంకా ముగ్గురు వ్యక్తుల ఆచూకీ దొరకాల్సి ఉంది. వారి కోసం రెస్క్యూ బృందాలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. అటు గాయపడిన పది మందిలో ముగ్గురు కొలుకోని ఆస్పత్రికి నుంచి డిశ్చార్జ్‌ అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మిగిలిన వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు.

TAGGED:

KERALA RAINS NEWS
WAYANAD LANDSLIDE DEATH TOLL

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