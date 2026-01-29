ETV Bharat / bharat

ఉచిత బుక్ బ్యాంక్ : పేద విద్యార్థుల చదువు కోసం ఇంటినే లైబ్రరీగా మార్చేసిన సీఏ ప్రియాంక

పేదల జీవితాల్లో 'వే ఆఫ్ లైఫ్' అక్షర వెలుగులు- విద్యార్థులు, పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థులకు ఉచితంగా బుక్స్, మెటీరియల్- దాతలు ఇచ్చిన పుస్తకాలతో ఇంట్లోనే బుక్ బ్యాంక్

Free Text Books For Poor Children (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 29, 2026 at 8:48 PM IST

Free Text Books For Poor Children : ఒక చిన్న ఐడియా ఎంతోమంది జీవితాల్లో అక్షర వెలుగులు నింపుతోంది. నర్సరీ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ నుంచి యూపీఎస్‌సీ, నీట్, జేఈఈ అభ్యర్ధుల దాకా వేలాది మందికి ఉచితంగా టెక్ట్స్ బుక్స్‌ను, స్టడీ మెటీరియల్స్‌ను అందేలా చేస్తోంది. తన ఇంటి పనిమనిషి పిల్లలకు సాయం చేసే క్రమంలో హరియాణాకు చెందిన ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (సీఏ) ప్రియాంకా గార్గ్‌కు వచ్చిన చిన్న ఐడియా నుంచి పెద్ద బుక్ బ్యాంక్ ఏర్పాటైంది. దాని పేరు 'వే ఆఫ్ లైఫ్'. ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థ నుంచి మన దేశంలోని ఎన్నో రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు చేయూత లభిస్తోంది. పలు ఆఫ్రికా దేశాల పేరెంట్స్ కూడా పుస్తక సాయం కోసం ఈ సంస్థను సంప్రదిస్తున్నారు. 'వే ఆఫ్ లైఫ్' ఉచిత బుక్ బ్యాంక్ స్ఫూర్తిదాయక పయనంపై కథనమిది.

పిల్లల బుక్స్ కోసం ఓ తల్లి ఆవేదన
నేటికీ మన దేశంలో ఎంతోమంది స్కూలు విద్యార్థులు మధ్యలోనే చదువును మానేస్తుంటారు. ఆర్థిక, కుటుంబపరమైన కారణాలతో ఇలా చేస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగ్గా లేక దిగువ మధ్యతరగతి వర్గానికి చెందిన పేరెంట్స్ తమ పిల్లలకు టెక్ట్స్ బుక్స్, స్టడీ మెటీరియల్స్ కొనిచ్చేందుకు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్‌‌కు చెందిన సీఏ ప్రియాంకా గార్గ్‌ ఇంట్లో పనిచేసే ఓ మహిళ సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కొంది. ఏం చేయాలో అర్థం కాక, సీఏ ప్రియాంకా గార్గ్‌‌తో ఆమె మాట్లాడింది. 'నా పిల్లలు స్కూలుకు వెళ్లేందుకు వాళ్లకు టెక్ట్స్ బుక్స్ కావాలి మేడమ్' అని పని మనిషి అడిగింది. దీనికి ప్రియాంకా గార్గ్‌‌ బదులిస్తూ, 'నా పిల్లలు పెద్దవాళ్లు. నీ పిల్లలు చిన్నవాళ్లు. కాబట్టి నా దగ్గర ఆ పుస్తకాలు లేవు. కానీ నేను వాటి కోసం బయట ట్రై చేస్తాను' అని చెప్పారు.

బుక్​ బ్యాంక్ దగ్గరకు వచ్చిన విద్యార్థులు (ETV Bharat)

ప్రియాంకా గార్గ్‌‌ నివసిస్తున్న హౌసింగ్ సొసైటీ‌లోని అన్ని కుటుంబాల వారితో ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్‌ ఉంది. తన ఇంటి పనిమనిషి పిల్లల కోసం టెక్ట్స్ బుక్స్ కావాలని, ఎవరి దగ్గరైనా పాత బుక్స్ ఉన్నా ఇవ్వాలని కోరుతూ ఆ గ్రూప్‌లో ప్రియాంక ఒక మెసేజ్ పెట్టారు. దీన్ని చూసి వాట్సాప్ గ్రూప్‌‌లోని వాళ్లంతా వెంటవెంటనే స్పందించారు. తమ ఇళ్లలోని పని మనుషుల పిల్లలకూ టెక్ట్స్ బుక్స్ అవసరం ఉన్నాయంటూ వాళ్లంతా మెసేజ్‌లు పెట్టారు. దీన్ని చూసి సీఏ ప్రియాంకకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఇలా బుక్స్ అవసరమైన వారికి సహాయం చేసేందుకు ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నారు. ఈవిధంగా 2018 సంవత్సరంలో 'వే ఆఫ్ లైఫ్' ఉచిత బుక్ బ్యాంక్ ఏర్పాటైంది.

'వే ఆఫ్ లైఫ్' ఉచిత బుక్ బ్యాంక్‌‌ (ETV Bharat)

'వే ఆఫ్ లైఫ్' : పెద్ద బుక్ బ్యాంక్‌గా ఎలా మారింది ?
'వే ఆఫ్ లైఫ్' ఉచిత బుక్ బ్యాంక్‌‌ కోసం సీఏ ప్రియాంక చాలా శ్రమించారు. తొలుత తాను నివసించే హౌసింగ్ సొసైటీ‌లోని ఇంటింటికి తిరిగి పాత టెక్ట్స్ బుక్స్, స్టడీ మెటీరియల్‌లను సేకరించారు. పేద విద్యార్థుల సహాయార్ధం దాతల నుంచి పాత పుస్తకాలను సేకరించేందుకు ఫరీదాబాద్‌‌ నగరంలోని కాలనీల్లో ముమ్మర ప్రచారం చేశారు. చాలాచోట్ల పాత పుస్తకాల సేకరణ శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఎంతోమంది దాతలకు ఫోన్ కాల్స్ చేసి మాట్లాడారు. వారికి తన సంస్థ లక్ష్యం గురించి వివరించారు. వీడియో సందేశాలతో సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లతో ప్రియాంక మమేకం అయ్యారు. 'పాత టెక్ట్స్ బుక్స్, స్టడీ మెటీరియల్‌లను అరకొర ధరలకు అమ్మేయకండి. వాటిని మాకు అందించి ఇతరులకు విద్యాదానం చేయండి' అని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. ప్రియాంక శ్రమ ఫలించింది. ఆమె సందేశాన్ని ఎంతోమంది అర్థం చేసుకున్నారు. తమ పాత టెక్ట్స్ బుక్స్, స్టడీ మెటీరియల్‌లను వే ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫీసుకు పంపడం మొదలుపెట్టారు. ప్రస్తుతం దిల్లీ, జాతీయ రాజధాని ప్రాంతం (ఎన్‌సీఆర్) ప్రాంతాల నుంచి ఏటా ఎంతోమంది 'వే ఆఫ్ లైఫ్​'కు పాత టెక్ట్స్ బుక్స్, స్టడీ మెటీరియల్‌లను విరాళంగా అందిస్తున్నారు. ఈ విధంగా పెద్ద బుక్ బ్యాంక్‌ను ప్రియాంకా గార్గ్‌‌ ఏర్పాటు చేయగలిగారు. ఇందులో కేజీ నుంచి పీజీ దాకా అన్ని తరగతుల టెక్ట్స్ బుక్స్, రైల్వే, ఎస్‌ఎస్‌సీ నుంచి నీట్, యూపీఎస్‌సీ దాకా అన్ని ఉద్యోగ పరీక్షల స్టడీ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. బాలల కథల పుస్తకాలు సైతం ఇందులో లభిస్తాయి.

పుస్తకాల కోసం వచ్చిన విద్యార్థులు (ETV Bharat)

ఇంటినే బుక్ బ్యాంక్‌గా మార్చేసిన ప్రియాంక
'వే ఆఫ్ లైఫ్' ఉచిత బుక్ బ్యాంక్‌‌‌ కోసం దాతల నుంచి వచ్చిన పుస్తకాలను తొలుత తమ హౌసింగ్ సొసైటీ‌లోని కమ్యూనిటీ సెంటర్‌ గదిలో ప్రియాంక నిల్వ చేసేవారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత దీనిపై పలువురు హౌసింగ్ సొసైటీ‌ సభ్యులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. కమ్యూనిటీ సెంటర్‌ గది నుంచి పుస్తకాలన్నీ తీసేయమని ప్రియాంకకు సూచించారు. దీంతో ఆమె కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన ఇంటినే బుక్ బ్యాంక్‌గా, 'వే ఆఫ్ లైఫ్' స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆఫీసుగా మార్చేశారు.

ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్ల పేరెంట్స్ కూడా వస్తున్నారు
'నేను బుక్ బ్యాంక్‌‌‌‌ను ప్రారంభించినప్పుడు పుస్తకాల కోసం పేద పిల్లలు మాత్రమే వస్తారని అనుకున్నాను. కానీ ప్రైవేటు స్కూళ్లు, ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లలో పిల్లలను చదివిస్తున్న తల్లిదండ్రులు కూడా మా దగ్గరికి వచ్చారు. ఉచితంగా టెక్ట్స్ బుక్స్ తీసుకొని వెళ్లారు. ప్రైవేటు స్కూలులో చదువుతున్న తన పిల్లల కోసం ఇటీవలే ఓ ఇంటెలీజెన్స్ బ్యూరో అధికారి కూడా వచ్చి బుక్స్ తీసుకెళ్లారు. దిల్లీ -ఎన్‌సీఆర్ ప్రాంతం, కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్, అసోం, బిహార్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి ఎంతోమంది పేరెంట్స్ మా సంస్థను సంప్రదించి బుక్స్ పొందారు. మాకు ఆఫ్రికాలోని ఘనా దేశం నుంచి సైతం పేరెంట్స్ కాల్ చేస్తున్నారు. వారికి కూడా పుస్తకాలను పంపాలని ఉంది. ఆ దేశాలకు పుస్తకాలను రవాణా చేయాలంటే, రవాణా ఛార్జీలను స్పాన్సర్ చేసే దాతలు మాకు కావాలి. పుస్తకాల కొరత కారణంగా ఏ విద్యార్థి కూడా చదువుకు దూరం కాకూడదు. ఇదే నా లక్ష్యం. 100 మందికిపైగా వలంటీర్లు నాతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ఈ గొప్ప లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ప్రభుత్వం కూడా సాయం చేయాలి' అని సీఏ ప్రియాంకా గార్గ్‌ తెలిపారు.

'వే ఆఫ్ లైఫ్' ఉచిత బుక్ బ్యాంక్‌‌ (ETV Bharat)

ఉచిత పుస్తకాల పంపిణీ ఇలా
ఫరీదాబాద్‌‌లోని 'వే ఆఫ్ లైఫ్' ఉచిత బుక్ బ్యాంక్‌‌‌‌ నుంచి పుస్తకాలను పొందేందుకు విద్యార్థులు తమ ఆధార్ కార్డు, పాఠశాల ఐడీ కార్డు జిరాక్స్ కాపీలను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. పేద పిల్లలకు ఉచితంగా టెక్ట్స్ బుక్స్‌ను పంపిణీ చేస్తున్న పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలతోనూ ‘వే ఆఫ్ లైఫ్’ జట్టు కట్టింది. వాటి ద్వారా ఏటా ఎంతోమంది పేద బాలలకు పుస్తకాలను అందిస్తోంది. దాదాపు 100 మందికిపైగా వలంటీర్లు సైతం ఈ గొప్ప మిషన్‌లో సీఏ ప్రియాంకా గార్గ్‌‌తో కలిసి పనిచేస్తున్నారు.

బుక్​ బ్యాంక్​ ఏర్పాటు చేసిన ప్రియాంకా గార్గ్‌ (ETV Bharat)

'వే ఆఫ్ లైఫ్'లో ఫ్రీగా బుక్స్ ఇస్తున్నారు
'నాకు ఆరు నెలల కిందటే 'వే ఆఫ్ లైఫ్' ఉచిత బుక్ బ్యాంక్‌‌‌‌ గురించి తెలిసింది. అప్పటి నుంచి నా పిల్లలకు ఇక్కడి నుంచే ఉచితంగా పుస్తకాలు తీసుకుంటున్నాను. కథల పుస్తకాలను కూడా ఈ బుక్ బ్యాంకులో ఇస్తారు. అది కూడా ఫ్రీగానే. దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఈ సంస్థ చాలా చేయూతను అందిస్తోంది. ఇలాంటి సంస్థలకు ప్రభుత్వం సహాయం చేయాలి. మరింత ప్రోత్సహించాలి' అని విభ అగర్వాల్ అనే పేరెంట్ చెప్పుకొచ్చారు.

