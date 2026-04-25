పాక్లో నీటి కొరత - సింధూ నదీజలాలపై 'దాయాది' కాళ్ల బేరానికి రానుందా?
పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలివేసిన భారత్- నీటి కొరతతో భారత్తో చర్చలకు వచ్చే యోచనలో పాకిస్థాన్
Published : April 25, 2026 at 7:44 PM IST
India Pakistan Talks On Indus River : పాకిస్థాన్ ప్రస్తుతం తీవ్ర నీటి ఎద్దడితో అల్లాడుతోంది. ఆ దేశ వ్యవసాయ రంగం కుదేలయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఈ దుస్థితిలో భారత్తో కాళ్ల బేరానికి పాక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. 2025లో పహల్గాం ఉగ్రదాడి అనంతరం సింధూ నదీజలాల ఒప్పందం అమలును భారత్ ఆపేసింది. ఆ ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించే మాటనే భారత్ ఎత్తడం లేదు. నీటి ఎద్దడి నేపథ్యంలో పాక్ మొండివైఖరిని వీడి భారత్తో చర్చలకు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయని మాజీ బ్యూరోక్రాట్ కేబీఎస్ సింధు అంటున్నారు. ఈసారి పాక్ చర్చలకు వచ్చినప్పుడు, భారత్తో సరి సమాన భాగస్వామిగా కాకుండా నీటి సంక్షోభంలో ఉన్న దేశంగా వస్తుందని ఆయన తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో పాక్తో కుదిరే ఏ ఒప్పందమైనా ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా ధ్రువీకరించదగిన చర్యలతో ముడిపడి ఉండాలని సూచించారు.
భౌగోళిక రాజకీయ ప్రయోజనంగా మార్చుకోవాలి!
2025 సంవత్సరంలో పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి అనంతరం సింధూ నదీజలాల ఒప్పందం అమలును భారత్ తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. ఉగ్రవాదులను పెంచి పోషిస్తున్న పాకిస్థాన్పై ఆనాడు భారత్ తీసుకున్న ఈ చర్యపై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది. జల భద్రత, సార్వభౌమాధికారం, దీర్ఘకాలిక వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక అనే కీలకమైన కోణాల్లో దీనిపై ఇప్పుడు డిస్కషన్ జరుగుతోంది. పాక్పై తీసుకున్న ఈ చర్యను ఒక శాశ్వత జలసంబంధ, భౌగోళిక రాజకీయ ప్రయోజనంగా భారత్ మార్చుకోవాలని అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల పరిశీలకులు సూచిస్తున్నారు.
అది అవివేకమైన ఉదారతా చర్య
1960లో భారత్- పాక్ మధ్య కుదిరిన సింధూ నదీజలాల ఒప్పందాన్ని ఒక అసాధారణమైన, అవివేకమైన ఉదారతా చర్యగా మాజీ బ్యూరోక్రాట్ కేబీఎస్ సింధు అభివర్ణించారు. సద్భావనతో మెలుగుతుందనే అంచనాలతో ఆనాడు సింధూ నదీజలాల్లో మెజారిటీ వాటాను పాకిస్థాన్కు భారత్ వదులుకుందని ఆయన తెలిపారు. నాగరిక, అంతర్రాష్ట్ర సంబంధాల నిబంధనలకు పాక్ కట్టుబడి ఉంటుందా ఉండదా అనే దానిపై ఈ ఒప్పందం మనుగడ ఆధారపడి ఉందన్నారు. అయితే ఈ ఒప్పందం యథాతథంగా మాత్రం కొనసాగలేదని కేబీఎస్ సింధు అభిప్రాయపడ్డారు.
నదీజలాల పంపిణీలో అసమతుల్యత దిగ్భ్రాంతికరం
"సింధూ నదీజలాల ఒప్పందం ఫలితంగా ఈ బేసిన్ పరిధిలోని మొత్తం నీటి ప్రవాహంలో దాదాపు 80 శాతం పాక్కు లభించింది. ఆనాడు ఇంత అసమతుల్యంగా నదీజలాల పంపిణీ జరగడం దిగ్భ్రాంతి కలిగించే అంశం. సింధూ నదికి ఎగువన ఉన్న దేశం అయినప్పటికీ భారతదేశం స్వచ్ఛందంగా తనను తాను తక్కువ నీటి వాటాకు
పరిమితం చేసుకుంది. ఫలితంగా దిగువన ఉన్న పాకిస్థాన్ ఈ నదీజలాల కేటాయింపుతో ప్రయోజనాన్ని పొందింది. సింధూ నదీజలాల ఒప్పందం అమలును నిలిపివేసే చర్యను ఎన్నడో తీసుకొని ఉండాల్సింది. కానీ ఎట్టకేలకు 2025లో తీసుకున్నారు. ఈ చర్య చట్టపరంగానూ సమర్థనీయమైందే. ఎందుకంటే పాకిస్థాన్ చాలా దశాబ్దాలుగా సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ అంతర్జాతీయ చట్టాలను అపహాస్యం చేస్తోంది. ఉగ్రవాదులను ఎగుమతి చేసే పనిని చేస్తున్న పాకిస్థాన్కు భారత్ తగిన శాస్తి చేసింది. పాక్ వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దన్నుగా నిలుస్తున్న సింధూ నదీజలాల ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలుపుదల చేయడం సరైన చర్యే. ఆ ఒప్పందాన్ని కొనసాగించాల్సిన అవసరం భారత్కు చట్టపరంగా కానీ, మనస్సాక్షి పరంగా కానీ లేనే లేదు" అని సేవియర్స్ మ్యాగజైన్లో రాసిన విశ్లేషణలో కేబీఎస్ సింధు ప్రస్తావించారు.
నీటి హక్కుల వినియోగంలో భారత్ వెనుకంజ
"దేశ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో భారత్ తన నీటి హక్కులను సక్రమంగా వినియోగించుకోవడం లేదు. రంజిత్ సాగర్ డ్యామ్, షాహ్పుర్ కండి డ్యామ్ వంటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ పనులు దశాబ్దాల తరబడి ఆలస్యమయ్యాయి. దీంతో గణనీయమైన పరిమాణంలో నదుల నీరు పాక్లోకి ప్రవహించింది. ఓ వైపు భారత్లోని పంజాబ్లో భూగర్భ జలమట్టాలు తగ్గుతున్నాయి. మరోవైపు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ పనుల్లో జాప్యం వల్ల ప్రతి ఏడాది భారతదేశానికి చెందిన రావి నది జలాల్లో దాదాపు 26.136 టీఎంసీల నీరు పాక్లోకి చేరుతోంది.
సింధూ నదీజలాల ఒప్పందం ప్రకారం పరిమిత నిల్వ, జలవిద్యుత్ అభివృద్ధికి మాత్రమే అనుమతి ఉన్న పశ్చిమ నదుల విషయంలోనూ భారతదేశం వెనుకబడింది. 156.82 టీఎంసీల నీటి నిల్వ సామర్థ్యంతో ప్రాజెక్టులను నిర్మించుకోవడానికి మన దేశానికి అనుమతి ఉంది. అయినప్పటికీ చాలా తక్కువ మోతాదులోనే నదుల నీటిని మనం నిల్వ చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఇక 18 గిగావాట్లకుపైగా ఉన్న జలవిద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని సైతాన్ని భారత్ అందిపుచ్చుకో లేకపోతోంది" అని కేబీఎస్ సింధు పేర్కొన్నారు.
పంజాబ్లో జల సంక్షోభం
"భారత్లోని కిషన్గంగా, రాటిల్ జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలపై పాకిస్థాన్ రాద్ధాంతం చేస్తోంది. అవి సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందానికి అనుగుణంగా లేవని వాదిస్తోంది. ఈ అభ్యంతరాలు, మధ్యవర్తిత్వ విచారణల వల్ల భారత్ చేపట్టిన పలు మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల పనుల్లో జాప్యం జరుగుతోంది. అంతర్జాతీయ నిబంధనలు అనేవి జాతీయ ప్రయోజనాల ప్రాతిపదికనే రూపుదిద్దుకుంటాయి. ఈ లెక్కన భారత్ చర్యలు సరైనవే. ప్రపంచ దేశాలు తమ సార్వభౌమ మనుగడ కోసం, జాతీయ ప్రయోజనాల కోసం ఒప్పందాలను పక్కన పెట్టొచ్చు. ప్రస్తుతం పంజాబ్లో భూగర్భ జల మట్టాలు తగ్గుతున్నాయి. ఇది భారత వ్యవసాయ రంగానికి, జాతీయ భద్రతకు సవాలు లాంటి అంశం. దీనివల్ల సామాజిక అస్థిరత, ఆర్థిక అవాంతరాలు ఏర్పడొచ్చు. ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం పశ్చిమ నదుల నుంచి ఉత్తర భారత రాష్ట్రాలకు నీటిని మళ్లించేందుకు భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను చేపట్టొచ్చు. మార్హు టన్నెల్ మీదుగా చీనాబ్- రావి డైవర్షన్ జల ప్రాజెక్టును నిర్మించొచ్చు. దీనివల్ల ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు జలభద్రత లభిస్తుంది. బుర్సార్, సవాల్కోట్ వంటి ప్రధాన జలాశయ ఆనకట్టలను నిర్మించాలి. జీలం, బియాస్ నదులను కలిపే అంతర్-బేసిన్ బదిలీ వ్యవస్థల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలి. ఈ ప్రాజెక్టులను పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో నిర్మించాలి. వీటిని జాతీయ భద్రతా ప్రాధాన్యతలుగా పరిగణించి వేగవంతమైన అనుమతులను మంజూరు చేయాలి" అని కేబీఎస్ సింధు ప్రతిపాదించారు.
వ్యూహాత్మక మార్పునకు నాంది
"భారత్లోని సింధూ నది పరిధిలో చేపట్టే ప్రాజెక్టుల ప్రణాళిక, అమలును పర్యవేక్షించేందుకు జాతీయ సింధు బేసిన్ అథారిటీని ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ ప్రాజెక్టుల ఆమోద ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించి, అధికారిక జాప్యాలను తగ్గించాలి. సింధూనదీ జలాల ఒప్పందం నిలిపివేత అనేది ఒక విస్తృత వ్యూహాత్మక మార్పునకు నాంది లాంటిది. తదుపరిగా ప్రతీకారం తీర్చుకోవడమో లేదా వార్తా శీర్షికల కోసం పోటీపడటమో జరగదు. సింధూ నదీజలాల ఒప్పందాన్ని ఒక వ్యూహాత్మక ప్రయోజనకర అంశంగా మార్చడం అనేది తదుపరిగా భారత్ తరఫున జరగాలి" అని కేబీఎస్ సింధు విశ్లేషించారు.
