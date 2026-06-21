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దేశంలోనే అతిపెద్ద సీడ్ బాల్‌ను తయారుచేసిన 'వాటర్ హీరో'- ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు

13 కిలోల సీడ్ బాల్ తయారీ- భారత్‌లోనే అతిపెద్ద సీడ్ బాల్‌గా గుర్తింపు- ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో స్థానం దక్కించుకున్న మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన నీరజ్ వాంఖడే

India Biggest Seed Ball
India Biggest Seed Ball (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 9:30 PM IST

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India Biggest Seed Ball : దేశంలోనే అతిపెద్ద సీడ్ బాల్ (విత్తన బంతి)ను తయారుచేశారు మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి. 'వాటర్ హీరో'గా పేరొందిన నీరజ్ వాంఖడే ఒకే బాల్‌లో 108 సీతాఫలం విత్తనాలను నింపి ఈ రికార్డు సృష్టించారు. ఈ క్రమంలో ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు సంపాదించుకున్నారు. ఈ సీడ్ బాల్ బరువు సుమారు 13 కిలోలు కాగా, దీని చుట్టుకొలత 30 అంగుళాలు. ఇప్పటికే 'వాటర్ హీరో'గా గుర్తింపు పొందిన నీరజ్, దేశంలోనే అతిపెద్ద సీడ్ బాల్‌ను పాంధుర్నాలో తయారుచేసి మరోసారి తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు.

పక్షులు, కీటకాలు విత్తనాలను తినకుండా ఉండేందుకు!
ఈ సీడ్ బాల్స్‌ను గెరిల్లా గార్డెనింగ్ పద్ధతిగా పరిగణిస్తారు. ఇందులోని విత్తనాలను బంకమట్టి, కంపోస్ట్, మట్టితో చేసిన రక్షిత మిశ్రమంలో ఉంచుతారు. ఈ సీడ్ బాల్స్‌ను నేలపై జల్లినా ఇందులోని విత్తనాలను పక్షులు, కీటకాలు తినలేవు. వర్షం కురిసి బంకమట్టి తడిసినప్పుడు సీడ్ బాల్స్‌లోని విత్తనాలు మొలకెత్తుతాయి. అందుకే ఈ సీడ్ బాల్స్ రైతులకు బాగా ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాకుండా అడవుల్లోనూ ఈ సీడ్ బాల్స్‌ను జల్లితే బాగా చెట్లు మొలకెత్తుతాయి. దీంతో పర్యావరణం బాగుంటుంది. అలాగే అడవిలో చెట్ల సంఖ్య కూడా పెరిగి బాగా వర్షాలు పడతాయి.

India Biggest Seed Ball
ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు (ETV Bharat)

'జీవనోపాధి అవకాశాలను పెంచేందుకు ఈ సీడ్ బాల్'
ఈ సీడ్ బాల్ కేవలం ఒక బంకమట్టి ముద్ద కాదని, అది భవిష్యత్ హరిత భారతదేశానికి బీజమని వాటర్ హీరో నీరజ్ వాంఖడే తెలిపారు. కేవలం చెట్లు నాటడమే కాకుండా అడవుల్లో జీవనోపాధి అవకాశాలను పెంచడమే లక్ష్యంగా సీతాఫలం విత్తనాలతో సీడ్ బాల్‌ను తయారు చేశానని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ సీతాఫల చెట్లు కాయలు కాస్తే అవి స్థానిక గ్రామ ప్రజలకు ఉపాధిని కల్పిస్తాయని వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా అడవుల్లో నివసించే పక్షులు, కోతులు, ఉడుతలు, కీటకాలు, ఇతర వన్యప్రాణులకు సహజమైన ఆహారం లభిస్తుందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇది జీవ వైవిధ్యాన్ని ప్రోత్సహించి అటవీ ప్రాంతాలను మరింత సుసంపన్నం చేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

India Biggest Seed Ball
ఈ సీడ్ బాల్ బరువు సుమారు 13 కిలోలు (ETV Bharat)

నీటి సంరక్షణ, పర్యావరణ పరిరక్షణకు కృషి
నీరజ్ వాంఖడే చెట్ల పెంపకం, నీటి సంరక్షణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు గత కొన్నేళ్లుగా కృషి చేస్తున్నారు. ఆయన చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ 'వాటర్ హీరో' అవార్డును ప్రదానం చేసింది. 'జల్ ప్రహరి' అవార్డు సహా అనేక ఇతర జాతీయ, సామాజిక పురస్కారాలను కూడా నీరజ్ వాంఖడే అందుకున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, వర్షపు నీరు సేకరణ, బోరు రీఛార్జ్, మ్యాజిక్ పిట్ నిర్మాణం వంటి వాటిని నీరజ్ ప్రోత్సహించారు. అలాగే వేలాది సీడ్ బాల్స్‌ను తయారు చేసి అడవులు, కొండలు, బీడు భూముల్లోకి విసురుతున్నారు. ఈ చర్యతో ప్రకృతిలో కొత్త చెట్లు మొలకెత్తుతున్నాయి.

అతిపెద్ద ఫేస్ మాస్క్ రూపొందించి రికార్డు
తన సంస్థ, ఇతరులతో కలిసి నీరజ్ వాంఖడే ఇప్పటివరకు 50,000 సీతాఫలం సీడ్ బాల్స్‌ను తయారుచేసి అడవిలో విసిరారు. అలాగే మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో నీటి సంరక్షణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ సందేశాన్ని ముమ్మరంగా వ్యాప్తి చేస్తున్నారు. ప్రపంచాన్నే భయాందోళనకు గురిచేసిన కొవిడ్ వంటి క్లిష్ట సమయాల్లోనే సమాజ శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడ్డారు. 65,000 ఫేస్ మాస్కులను తయారు చేసి ఉచితంగా పంపిణీ చేసి తన సామాజిక సేవను చాటుకున్నారు. కొవిడ్ సమయంలో ఎందరో అభాగ్యులకు అండగా నిలిచారు. నీరజ్ వాంఖడే రూపొందించిన దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన ఫేస్ మాస్క్ 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌'లో కూడా చోటు దక్కించుకుంది. తన వంతుగా ప్రకృతి, ప్రజలకు సాయం చేస్తూ నీరజ్ అందరి నుంచి ప్రశంసలను అందుకుంటున్నారు.

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