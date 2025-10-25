రాష్ట్రపతి వెళ్లే మార్గంలో బైక్ స్టంట్- ఆకతాయిలకు పోలీస్ స్టైల్లో ట్రీట్మెంట్!
రోడ్లపై ఆకతాయిల బైక్ స్టంట్- పోలీసులు ఆపినా డేంట్ కేర్- చివరికి ఏమైందంటే?
Published : October 25, 2025 at 8:10 PM IST
Bike Stunt On President Murmu Route : రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము వెళ్లే మార్గంలో బైక్తో స్టంట్స్ చేసిన ఆకతాయిలపై కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు కేరళ పోలీసులు. ఆ తరువాత ఆ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు ఫుల్ వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఇటీవలే కేరళ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఆమె పాల ప్రాంతంలోని ఓ మార్గంలో ప్రయాణించాల్సి ఉండడంతో అధికారులు ఆ రూట్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ముగ్గురు ఆకతాయి యువకులు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి మరీ ఆ జోన్లోకి ప్రవేశించారు. అక్కడే విధుల్లో ఉన్న ఓ పోలీస్ అధికారి వారిని అపేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. కానీ వారు బైక్ను ఆపకుండా అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు. కానీ వేరొక ప్రాంతంలో ఆ యువకులను గుర్తించిన పోలీసులు, ఆకతాయిలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం వారు నడిపిన బైక్ను సీజ్ చేశారు.
ఆకతాయిలకు తగిన బుద్ధి చెప్పారు!
రోడ్డు భద్రత, వీఐపీ ప్రొటోకాల్పై అవగాహన కల్పించేందుకు కేరళ పోలీసులు ఈ ఘటనను ఉపయోగించుకున్నారు. యువకులు బైక్ స్టంట్స్ చేయడం దగ్గర నుంచి వారిని తాము అదుపులోకి తీసుకున్నంత వరకు జరిగినదంతా వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేశారు. ఈ విధంగా వీఐపీ ప్రోటీకాల్స్ను, రోడ్డు భద్రతా నియమాలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని సున్నితంగా హెచ్చరించారు. అయితే ఈ మధ్య రోడ్లపై ఇలాంటి ఆకతాయిల ఆగడాలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయని నెటిజన్లు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా పోలీసులు తీసుకున్న చర్యపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆకతాయిలకు తగిన బుద్ధి చెప్పారంటూ అభినందిస్తున్నారు.
కుంగిన హెలిప్యాడ్!
కేరళ పర్యటనలో ఉన్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము బుధవారం ప్రసిద్ధ శబరిమల ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. ఇరుముడితో వెళ్లి అయ్యప్ప స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. రాష్ట్రపతి వెంట భద్రతాధికారులు కూడా ఉన్నారు. బుధవారం ఉదయం రాష్ట్రపతి ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్ ల్యాండ్ అవుతుండగా హెలిప్యాడ్ కుంగిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఆమె రోడ్డు మార్గంలో పంబకు వచ్చి అక్కడి నుంచి శబరిమల అయ్యప్ప సన్నిధానానికి చేరుకున్నారు. శబరిమల అయ్యప్ప దర్శనం కోసం కేరళ చేరుకున్న ఆమె బుధవారం ఉదయం పథనంథిట్ట జిల్లా ప్రమదం గ్రామంలోని రాజీవ్గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియం వద్ద తాజాగా నిర్మించిన హెలిప్యాడ్లో దిగారు. చివరి క్షణంలో కాంక్రీటుతో నిర్మించిన ఆ హెలిప్యాడ్ ఇంకా పచ్చిగా ఉండటంతో హెలికాప్టర్ చక్రాలు దిగబడ్డాయని తెలుస్తోంది. హెలికాప్టర్ నుంచి రాష్ట్రపతి దిగిన కొంత సేపటికి ఈ ప్రమాదం జరిగింది. దీంతో పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది హెలిప్యాడ్లోకి దిగబడిన చక్రాలను బయటకు లాగేందుకు ప్రయత్నించారు. హెలికాప్టర్ను రాజీవ్గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియం వద్ద దింపాలని చివరి క్షణంలో నిర్ణయించారని, దీంతో మంగళవారం అర్ధరాత్రి హెలిప్యాడ్ నిర్మించామని జిల్లాకు చెందిన ఓ సీనియర్ పోలీసు అధికారి వెల్లడించారు.
రాష్ట్రపతి హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్- కుంగిన హెలిప్యాడ్- ఏం జరిగింది?
'మీ మార్గదర్శకాలపై ప్రపంచదేశాల విశ్వాసం'- మోదీకి ముర్ము బర్త్డే విషెస్