వ్యర్థాల నుంచి సంపద- ఐదేళ్లల్లో కేంద్రానికి రూ.5,100 కోట్ల ఆదాయం
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాల ఫలితం- 5 ఏళ్లలో 24.20 లక్షల ప్రదేశాల్లో శుభ్రతా చర్యలు- స్క్రాప్ విక్రయాల ద్వారా రూ.5,102.91 కోట్ల ఆదాయం
Published : September 15, 2026 at 5:08 PM IST
Scrap Disposal Income : ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనికిరాకుండా సామగ్రిని తొలగించడం, ఖాళీ స్థలాలను వినియోగంలోకి తీసుకురావడం, పెండింగ్ పనులను తగ్గించడం లక్ష్యంగా కేంద్రం చేపడుతున్న ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు మంచి ఫలితాలు ఇచ్చాయి. గత ఐదేళ్లలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లోని స్క్రాప్ను విక్రయించడం ద్వారా కేంద్రానికి ఏకంగా రూ.5,102.91 కోట్ల ఆదాయం సమకూరినట్లు తెలిపింది.
2021 నుంచి ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలను కేంద్రం వరుసగా నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఐదు వార్షిక విడతలతో పాటు, జులై 2026 వరకు ప్రతి నెలా నిర్వహించిన సెక్రటేరియట్ సంస్కరణల పర్యవేక్షణ కార్యక్రమాలను కలిపి 24.20 లక్షలకు పైగా ప్రదేశాల్లో చర్యలు చేపట్టారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అవసరం లేని పాత వస్తువులు, పనికిరాని సామగ్రి, స్క్రాప్ను గుర్తించి తొలగించడంతో పాటు, పాత రికార్డులు, ఫైళ్లను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో 180.48 లక్షలకు పైగా ఫైళ్లను తొలగించడం లేదా మూసివేయడం జరిగింది. దీంతో కార్యాలయాల్లో రికార్డుల నిర్వహణ సులభతరమవడంతో పాటు, వినియోగానికి పనికొచ్చే స్థలం అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఐదో విడతలో రూ.833 కోట్లకు పైగా
ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య ప్రచారంలో ఐదో విడతలోనే గణనీయమైన ఫలితాలు సాధించినట్లు సిబ్బంది వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ దశలో 11.6 లక్షల ప్రదేశాలను పరిశీలించి శుభ్రతా చర్యలు చేపట్టారు. దాదాపు 29.52 లక్షల ఫైళ్లను తొలగించారు. పాత సామగ్రి, స్క్రాప్ను తొలగించడం ద్వారా ఏకంగా 233.75 లక్షల చదరపు అడుగుల కార్యాలయ స్థలం ఖాళీ అయింది. స్క్రాప్ విక్రయాల ద్వారా ఈ ఒక్క విడతలోనే సుమారు రూ.833.92 కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్లు సిబ్బంది మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.
ఆరో విడతకు రంగం సిద్ధం
ఇదే కార్యక్రమాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆరో విడతకు సిద్ధమవుతోంది. అక్టోబర్ 2 నుంచి 31 వరకు స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ 6 నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు ప్రత్యేక ఆన్లైన్ పోర్టల్ను కేంద్ర సిబ్బంది వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ బుధవారం ప్రారంభించనున్నారు. అయితే ప్రధాన ప్రచారానికి ముందుగానే సెప్టెంబర్ 16 నుంచి 30 వరకు సన్నాహక దశను చేపట్టనున్నారు. ఈ సమయంలో వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, ప్రభుత్వ విభాగాలు తమ కార్యాలయాల్లో పెండింగ్లో ఉన్న అంశాలను గుర్తిస్తాయి.
ముందుగానే కార్యాచరణ ప్రణాళిక
సన్నాహక దశలో కార్యాలయాల్లో పెండింగ్ పనులు రికార్డులు, అవసరం లేని సామగ్రిని వర్గీకరించనున్నారు. క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందిని కార్యక్రమంలో భాగస్వాములను చేయడం, ప్రచారం నిర్వహించాల్సిన ప్రదేశాలను ఖరారు చేయడం, పాత రికార్డులను సమీక్షించడం వంటి చర్యలు చేపడతారు. అదేవిధంగా కార్యాలయాల్లో అందుబాటులో ఉన్న స్థలాన్ని మెరుగ్గా వినియోగించుకునేందుకు స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రణాళిక రూపొందించనున్నారు. గుర్తించిన స్క్రాప్ను సకాలంలో తొలగించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటారు.
84 మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాల్లో సమీక్ష
క్యాంపెయిన్-6లో భాగంగా కేంద్రంలోని మొత్తం 84 మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలకు చెందిన నోడల్ అధికారులు, ప్రజా ఫిర్యాదుల నోడల్ అధికారులు, అప్పీలేట్ అథారిటీల ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. పరిపాలనా సంస్కరణలు, ప్రజా ఫిర్యాదుల విభాగం (డీఏఆర్పీజీ), తపాలా, బొగ్గు, గనులు, పాఠశాల విద్య–అక్షరాస్యత విభాగాల కార్యదర్శులు ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులను ఉద్దేశించి మాట్లాడనున్నారు. ఆరో విడత ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమం కేవలం దిల్లీలోని కేంద్ర కార్యాలయాలకే పరిమితం కాదు. అన్ని కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు, వాటి కార్యాలయాలతో పాటు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న అవుట్స్టేషన్ కార్యాలయాల్లోనూ అమలు చేయనున్నారు. విదేశాల్లోని భారత రాయబార కార్యాలయాలు, మిషన్లు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కానున్నాయి. క్యాంపెయిన్లో భాగంగా అమలు చేసిన వినూత్న విధానాలు, విజయవంతమైన నమూనాలను గుర్తించి ఇతర కార్యాలయాలకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. డిసెంబర్ 19 నుంచి 25 వరకు నిర్వహించనున్న గుడ్ గవర్నెన్స్ వీక్లో ఈ ఉత్తమ విధానాలను ప్రదర్శించనున్నారు.