ETV Bharat / bharat

'అది కాంగ్రెస్​తో జరిగిన బలవంతపు పెళ్లి'- ఖర్గే వ్యాఖ్యలపై దేవెగౌడ్​ రియాక్షన్

'కాంగ్రెస్​తో జేడీఎస్​ది వేధింపులతో కూడిన బంధం'- మాజీ ప్రధాని హెచ్​డీ దేవెగౌడ కామెంట్స్​

Gowda Hits Back At Kharge
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 18, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gowda Hits Back At Kharge : కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే రాజ్యసభలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై, మాజీ ప్రధాని, జేడీ(ఎస్) అధినేత హెచ్​డీ దేవెగౌడ బుధవారం తనదైన శైలిలో స్పందించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీతో తనది ఒక బలవంతపు పెళ్లి అని, కానీ అది ఒక వేధింపులతో కూడిన బంధం కావడం వల్ల, దానికి విడాకులు ఇవ్వాల్సి వచ్చిందని అన్నారు.

ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
రాజ్యసభలో పదవీ విరమణ చేస్తున్న సభ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతున్న సమయంలో, ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే, మాజీ ప్రధాని దేవెగౌడతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా "నాకు మాజీ ప్రధాని హెచ్​డీ దేవెగౌడ 54 ఏళ్లుగా తెలుసు. ఆయనతో నేను కలిసి పనిచేశాను. కానీ ఏం జరిగిందో తెలియదు. ఆయన మాతో ప్రేమలో పడ్డారు కానీ, పెళ్లి మాత్రం మోదీ సాహెబ్​(ప్రధాని మోదీ)తో చేసుకున్నారు" అని అన్నారు. దీనితో అప్పుడు సభలోనే ఉన్న ప్రధాని మోదీ నవ్వు ఆపుకోలేకపోయారు. ఈ దృశ్యాలు కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

దేవెగౌడ రియాక్షన్​
ఖర్గే వ్యాఖ్యలపై జేడీఎస్​ అగ్రనేత దేవెగౌడ ఎక్స్​ వేదికగా స్పందించారు.

మాజీ ప్రధాని, జేడీఎస్ అధినేత హెచ్​డీ దేవెగౌడ ఎక్స్​ పోస్ట్​ (ANI)

"నా ప్రియమిత్రుడు, చిరకాల స్నేహితుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఈ రోజు పార్లమెంట్​లో నా గురించి మాట్లాడారు. నేను కాంగ్రెస్​ను ప్రేమించి, చివరికి మోదీని (బీజేపీ) పార్టీని పెళ్లి చేసుకున్నానని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. నేను అలా ఎందుకు చేశానో తనకు తెలియదని కూడా అన్నారు. గురువారం నేను ఉగాది వేడుకల కోసం బెంగళూరు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అందుకే ఖర్గే మాట్లాడే సమయంలో నేను సభలో లేను. కానీ నా మిత్రుడికి అదే పెళ్లి భాషలో సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తే, నాకు కాంగ్రెస్​తో బలవంతపు పెళ్లి జరిగింది. కానీ అది వేధింపులతో కూడిన సంబంధం కాబట్టి, నేను వారికి విడాకులు ఇవ్వాల్సి వచ్చిందని చెబుతాను."
- హెచ్​డీ దేవెగౌడ, మాజీ ప్రధాని, జేడీఎస్​ అధినేత ఎక్స్​ పోస్టు

నాకు వేరే మార్గం లేకపోయింది!
"2018లో కాంగ్రెస్​ తన తరఫున గులాం నబీ ఆజాద్​ను పంపించి, కుమారస్వామికి ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఆఫర్ చేశారు. కానీ నేను దానికి అంగీకరించలేదు. ఖర్గేను ముఖ్యమంత్రి చేయాలని నేను అందరి సమక్షంలో చెప్పాను. అప్పుడు సిద్ధరామయ్య కూడా అక్కడే ఉన్నారు. అయితే గులాం నబీ ఆజాద్ మాత్రం కుమారస్వామి నాయకత్వం కోసం పట్టుబట్టారు. కానీ ఈ పాటలు, డ్యాన్సులు, చివరికి పెళ్లి జరిగిన తర్వాత 2019లో వారు (కాంగ్రెస్​) ఏం చేశారు? మమ్మల్ని వదిలేశారు. ఎంతో మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీలోకి ఫిరాయించారు. వారిని ఎవరు పంపించారనేది ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆనాడు ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించిన వ్యక్తిపై కాంగ్రెస్ చర్యలు తీసుకొని ఉంటే, ఈ రోజు నా మిత్రుడు ఖర్గే మెరుగైన స్థితిలో ఉండేవారు. కాబట్టి వాస్తవాలను చెప్పాలంటే, నేను కాంగ్రెస్​ కూటమిని వీడలేదు. వారే నా నుంచి దూరం జరిగారు. వారు నన్ను విడిచిపెట్టడంతో, నాకు 'విడాకులు' ఇచ్చి మరింత స్థిరమైన కూటమిని వెతుక్కోవడం తప్ప మరో మార్గం లేకుండాపోయింది" అని దేవెగౌడ పేర్కొన్నారు.

ఫ్లాష్​బ్యాక్​!
కర్ణాటకలో మల్లికార్జున ఖర్గే, దేవెగౌడ ఇద్దరూ కర్ణాటక రాజకీయాల్లో దశాబ్ధాలుగా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వీరిద్దరూ 1970 నుంచి కర్ణాటక అసెంబ్లీలో సహచరులుగా, ప్రత్యర్థులుగా పనిచేశారు. అయితే 2018లో బీజేపీని అధికారానికి దూరం చేయడానికి కాంగ్రెస్ తక్కువ సీట్లు ఉన్న జేడీఎస్​కు ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఇచ్చింది. దీనితో కుమార స్వామి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. కానీ ఆనాడు కాంగ్రెస్ నేతలు (సిద్ధరామయ్య వర్గం) తమను సరిగ్గా పనిచేయనివ్వడంలేదని జేడీఎస్ ఆరోపించింది. ఈ తరుణంలో బీజేపీ ఆపరేషన్ కమలం చేపట్టింది. దీనితో 2019లో 17 మంది కాంగ్రెస్​, జేడీఎస్​ ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామాలు చేసి బీజేపీలో చేరిపోవడంతో ప్రభుత్వం కూలిపోయింది. ఈ ఫిరాయింపులకు కాంగ్రెస్ అంతర్గత కుమ్ములాటనే కారణమని అప్పట్లో దేవెగౌడ ఆరోపించారు.

TAGGED:

KHARGE COMMENTS ON HD DEVE GOWDA
JDS FORCED MARRIAGE WITH CONGRESS
MODI LAUGH AT KHARGE COMMENTS
KHARGE VS HD DEVE GOWDA
GOWDA HITS BACK AT KHARGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.