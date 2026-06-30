ETV Bharat / bharat

భవిష్యత్తులో యుద్ధాలు మరింత సమగ్రంగా, వ్యూహాత్మకంగా ఉంటాయ్ : ఆర్మీ చీఫ్ ఉపేంద్ర ద్వివేది

దేశ రక్షణ రంగంలో నలభై ఏళ్లకు పైగా విశిష్ట సేవలందించిన భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది- నేడే రిటైర్మెంట్- వీడ్కోలు కార్యక్రమంలో భవిష్యత్తులో జరగబోయే యుద్ధాల తీరు గురించి ప్రస్తావన

Upendra Dwivedi
Upendra Dwivedi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 1:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Army Chief On Future Wars : భవిష్యత్తులో యుద్ధాలు గురించి భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భవిష్యత్తులో యుద్ధాలు మరింత సంయుక్తంగా, సమగ్రంగా, వ్యూహాత్మకంగా ఉంటాయని అభిప్రాయపడ్డారు. అందువల్ల సాయుధ దళాల దిశ స్పష్టంగా ఉందన్నారు. ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ విభాగాలు ఒకే దృక్పథంతో కలిసి ఆలోచించడం, నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. 40 ఏళ్లకు పైగా సైనిక రంగంలో పనిచేసిన ఉపేంద్ర ద్వివేది మంగళవారం రిటైర్ అవుతున్న నేపథ్యంలో దిల్లీలోని సౌత్ బ్లాక్ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన వీడ్కోలు కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'40 ఏళ్లు సైన్యంలో సేవ చేసే భాగ్యం దక్కడం నా అదృష్టం'

"ఈ రోజు (మంగళవారం) నేను ఆర్మీ చీఫ్‌గా నా పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసుకుంటున్నాను. అందుకు నాకు గర్వంగా ఉంది. సైనిక్ స్కూల్ నుంచి ఆర్మీ చీఫ్ వరకు నా ప్రయాణం అద్భుతంగా సాగింది. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా భారత సైన్యానికి సేవ చేయడం నాకు లభించిన గొప్ప అదృష్టం. భారత సైన్యానికి బలం ఒక్క వ్యక్తి నుంచి రాదు. సైనికులు, కమాండర్లు, వారి కుటుంబాలు, దేశ పౌరుల అచంచలమైన విశ్వాసం నుంచి వస్తుంది. దేశ విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలర్పించిన ప్రతి సైనికుడికి జోహార్లు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో త్రివిధ దళాలు మధ్య సమన్వయం బలపడింది. ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ఫోర్స్ ఉమ్మడి ఆలోచనతో, సమగ్రతతో కలిసి పనిచేశాయి. భవిష్యత్తులో యుద్ధాలు మరింత సమగ్రంగా, త్రివిధ దళాలు కలిసికట్టుగా పోరాడేలా ఉంటాయి."
--జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది, ఆర్మీ చీఫ్

ఆపరేషన్ సింధూర్‌లో త్రివిధ దళాలు సమైక్యంగా పనిచేశాయ్ : ఆర్మీ చీఫ్
గత రెండేళ్లుగా భారత సైన్యం అన్ని రంగాల్లో తన కార్యాచరణ సంసిద్ధతను ప్రగతిశీల పద్ధతిలో కొనసాగించిందని ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది వ్యాఖ్యానించారు. 'ఆపరేషన్ స్నో లెపార్డ్' కింద ఉత్తర సరిహద్దులో ఆర్మీ బలగాల మోహరింపు పటిష్ఠంగా, అప్రమత్తంగా ఉందన్నారు. పశ్చిమ సరిహద్దులో కూడా ఇండియన్ ఆర్మీ పూర్తి ధైర్యంతో, సంసిద్ధతతో తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించిందని గుర్తు చేశారు. అందుకు ఆపరేషన్ సిందూర్ ఒక సజీవ సాక్ష్యమని కొనియాడారు. జాతీయ భద్రత విషయంలో ఆర్మీ అత్యంత క్రమశిక్షణతో, బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి కొత్త సాధారణ స్థితిని (న్యూ నార్మల్) నెలకొల్పిందని ప్రశంసించారు. 2025 మేలో పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతిస్పందనగా చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో సాయుధ దళాల్లోని మూడు విభాగాలూ (ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ఫోర్స్) సమన్వయంతో సమైక్యంగా పనిచేశాయని అన్నారు.

దేశ సైనికులపై ప్రశంసలు
భారత సైనికులు దేశ రక్షణ కోసం పర్వతాలు, ఎడారులు, హిమానీనదాలు, అడవులు, దుర్భేద్యమైన సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తారని ఆర్మీ చీఫ్ ఉపేంద్ర ద్వివేది ప్రశంసించారు. ఏ కమాండర్‌కైనా అతని బలం సైనికులేనని వివరించారు. సైనికుల నిబద్ధత, ధైర్యం, క్రమశిక్షణే ఇండియన్ ఆర్మీకి ప్రధాన గుర్తింపు అని అభిప్రాయపడ్డారు. ఉగ్రవాద నిరోధక కార్యకలాపాల్లో ఆర్మీలోని ధైర్యవంతులైన సైనికులు కీలక పాత్ర పోషించారని కొనియాడారు. ఐక్యరాజ్యసమితి దళాల్లో మోహరించడం నుంచి మానవతా సహాయం, విపత్తు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనడం వరకు, కాంగోలోని దట్టమైన అడవులైనా, భూకంపం సంభవించిన వెనిజువెలా భూభాగమైనా భారత సైనికులు దేశ పతాకాన్ని గౌరవంగా ఎగురవేస్తూనే ఉన్నారని అన్నారు.

ఉపేంద్ర ద్వివేది రిటైర్
2024 జూన్ 30న భారత ఆర్మీ చీఫ్‌గా ఉపేంద్ర ద్వివేది బాధ్యతలు స్వీకరించారు. సరిగ్గా రెండేళ్లపాటు దేశ సైన్యాధ్యక్షుడిగా సేవలందించారు. అనంతరం 2026 జూన్ 30న ఆర్మీ చీఫ్‌గా ఉపేంద్ర ద్వివేది పదవీ కాలం ముగియడంతో రిటైర్ అయ్యారు. ఆయన స్థానంలో తదుపరి ఆర్మీ చీఫ్‌గా లెఫ్టినెంట్‌ జనరల్‌ ధీరజ్‌ సేథ్‌ను బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. లెఫ్టినెంట్‌ జనరల్‌ ధీరజ్‌ సేథ్‌ నేషనల్‌ డిఫెన్స్‌ అకాడమీ ఖడక్‌వాస్లా (మహారాష్ట్ర) పూర్వ విద్యార్థి. ఆయన 1986లో ఆర్మీలో చేరారు. నాలుగు దశాబ్దాల పాటు సైన్యంలో వివిధ హోదాల్లో పనిచేశారు. జమ్ముకశ్మీర్‌లో వివిధ విభాగాలకు నేతృత్వం వహించిన ఆయన మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు.

SIR​ ప్రక్రియ, ఈసీ పాత్రపై విపక్షాల అభ్యంతరం- సీజేఐకు 23 పార్టీలు సంయుక్త లేఖ

అరుణాచల్ ప్రదేశ్​ బార్డర్‌లో చైనా నిర్మాణాలు- డ్రాగన్ దూకుడుతో ఆందోళనలో సరిహద్దు గ్రామాలు

TAGGED:

UPENDRADWIVEDI ON OPERATION SINDOOR
GENERAL UPENDRA DWIVEDI RETIREMENT
UPENDRA DWIVEDI ON INDIAN ARMY
INDIAN ARMY CHIEF FAREWELL SPEECH
INDIAN ARMY CHIEF ON FUTURE WARS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.