'మాటలతో యుద్ధాలు గెలవలేం'- పాకిస్థాన్కు CDS చురక
పాక్కు చురలంటించిన సీడీఎస్ అనిల్ చౌహాన్- మాటలతో యుద్ధాలు గెలవలేరని స్పష్టం-
Published : December 13, 2025 at 1:33 PM IST
CDS Anil Chauhan Counter To Pak : భారత్తో జరిగిన ఘర్షణలో తామే గెలిచామని చెప్పుకుంటున్న పాకిస్థాన్కు సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. మాటలతో యుద్ధాలు గెలవలేరని, ఆచరణాత్మక చర్యలతోనే గెలుపు సాధ్యమవుతుందని చురకలు అంటించారు. శనివారం హైదరాబాద్లోని దుండిగల్ ఎయిర్ఫోర్స్ అకాడమీలో జరిగిన కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ పరేడ్లో మాట్లాడుతూ ఆయన పాకిస్థాన్కు చురకలంటించారు.
క్రమశిక్షణ, కచ్చితమైన ప్రణాళిక, వేగంగా తీసుకునే నిర్ణయాలను అమలు చేయడం ద్వారా అసలైన దృఢత్వం లభిస్తుందని సీడీఎస్ అన్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్కు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. కానీ ఇంకా తామే విజయం సాధించామంటూ ఆ దేశం డప్పు వేసుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే సీడీఎస్ పాక్పై తనదైన రీతిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు. బలహీన వ్యవస్థల కారణంగా ప్రపంచంలోని పలు ప్రాంతాలు (పాకిస్థాన్) అస్థిరత్వంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయన్నారు. దానివల్ల తరచూ అభద్రత, ఘర్షణాత్మక పరిస్థితులు కనిపిస్తుంటాయని అన్నారు. "అదే సమయంలో భారత్కు స్థిరమైన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఉంది. భారత్కు ఉన్న బలం సాయుధ దళాల నైపుణ్యం, దృఢమైన వ్యవస్థలు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తోన్న మార్పులను భారత బలగాలు సమర్థవంతంగా అందిపుచ్చుకుంటున్నాయి" అని సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ అన్నారు.
భారత భవిష్యత్ పోరాట శక్తికి 'JAI' మూలస్తంభాలు
భారతదేశ భవిష్యత్ పోరాట శక్తికి 'JAI' అనే మూడు మూలస్తంభాలు అవసరం. అవి 'సమిష్టితత్వం, ఆత్మనిర్భరత, ఆవిష్కరణ'- అని సీడీఎస్ అన్నారు. అలాగే కొత్తగా విధుల్లోకి చేరనున్న యువ అధికారులకు ఆయన పలు సూచనలు చేశారు. దేశ సేవకు తమ పిల్లల్ని అందించిన తల్లిదండ్రులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్ ఆగలేదు
ఈ సందర్భంగా 'ఆపరేషన్ సిందూర్ ముగియలేదు. అది ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. మీరు (యువ అధికారులు) వైమానిక దళంలో చేరుతున్నారు. కనుక మీరు 24 గంటలు, 365 రోజులూ అలర్ట్గా ఉండాలి" అని సీడీఎస్ సూచించారు. "ఈ అకాడమీలో క్యాడెట్లకు అత్యుత్తమ శిక్షణ అందించారు. విధుల్లో ఉన్నప్పుడు ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం పనికిరాదు. ఇక్కడ ఎవరు చేసే తప్పులకు వారే బాధ్యులు అవుతారు. ఒకప్పుడు యుద్ధాలు క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రమే జరిగేవి. కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీదే కీలకపాత్ర" అని అన్నారు.
జమ్మూకశ్మీర్లోని పహల్గాంలోకి ఉగ్రవాదులు చొరబడి అమాయకులైన హిందూ పురుషులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఈ ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పౌరులు మృతిచెందారు. దీనితో భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి, పాక్, పీవోకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను, ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టింది. ఈ దాడుల్లో జైషే మహ్మద్ చీఫ్ మసూద్ అజార్ కుటుంబంలోని 10 మంది హతమయ్యారు. దీనికి ప్రతిగా పాక్ నేరుగా భారత్పై దాడులకు దిగింది. దానికి చైనా సహా కొన్ని ముస్లిం దేశాలు సపోర్ట్ చేసినప్పటికీ, భారత బలగాలు రంగంలోకి దిగి పాకిస్థాన్కు గట్టిగా బుద్ధిచెప్పాయి. దీనితో కాళ్ల బేరానికి వచ్చి కాల్పుల విరమణకు ప్రతిపాదించింది. సహజంగానే శాంతికాముక దేశమైన భారత్, అందుకు అంగీకరించింది. అయితే పాక్ బుద్ధి మారలేదు. ఈ ఘర్షణలో తామే గెలిచామని ప్రపంచమంతా డప్పుడు వేసుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో సీడీఎస్ పాక్కు పరోక్షంగా గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.