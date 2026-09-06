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2029 నాటికి డ్రగ్స్​ రహిత భారతదేశమే లక్ష్యం: అమిత్ షా

డ్రగ్స్ రహిత భారత్‌తోనే 'వికసిత్‌ భారత్‌' కల సాకారం- 2029 నాటికి దేశాన్ని పూర్తిగా డ్రగ్స్ రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం!

Amit Shah
Amit Shah (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 4:36 PM IST

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Amit Shah War Against Drugs : డ్రగ్స్ రహిత భారత్‌తోనే 'వికసిత్‌ భారత్‌' కల సాకరమవుతుందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా తెలిపారు. 2029 నాటికి దేశాన్ని పూర్తిగా డ్రగ్స్ రహితంగా మార్చేందుకు కేంద్రం స్పష్టమైన రోడ్‌మ్యాప్‌ను సిద్ధం చేసిందని వెల్లడించారు. గోవా పర్యటనలో భాగంగా ఆ రాష్ట్ర సీఎం ప్రమోద్‌ సావంత్‌తో అమిత్‌ షా ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన అమిత్‌ షా, నక్సలిజాన్ని దేశం నుంచి ఏ విధంగా నిర్మూలించామో, అదే రీతిలో మత్తుపదార్థాల ముప్పును కూడా పూర్తిగా తుడిచిపెడతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 2014 కంటే ముందు మాదకద్రవ్యాలపై పోరాటం చాలా చిన్నగా జరిగేదని గుర్తుచేశారు. అప్పటి ఏజెన్సీలు కేవలం చిన్న చిన్న నిందితులను పట్టుకోవడంతోనే సరిపెట్టుకునేవని, అయితే కేంద్రంలో మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక డ్రగ్స్‌పై పోరాటాన్ని జాతీయ భద్రతా ప్రాధాన్యతగా తీసుకున్నట్లు వివరించారు. ప్రధాని మోదీ హయాంలో జమ్మూకశ్మీర్ అభివృద్ధి, ప్రగతి పథంలో పయనిస్తోందన్న అమిత్ షా ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత అక్కడ వేర్పాటువాద భావన గణనీయంగా తగ్గిపోయిందన్నారు. దేశ అంతర్గత భద్రతను మరింత మెరుగుపర్చడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటుందన్న అమిత్‌ షా ఐదు దశాబ్దాలుగా దేశాన్ని పీడించిన నక్సలిజం ఇప్పుడు గతంగా మారిపోయిందని స్పష్టం చేశారు.

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DRUG FREE INDIA BY 2029
AMIT SHAH WAR AGAINST DRUGS

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