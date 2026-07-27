పేపర్ లీక్లపై కఠిన చట్టం తీసుకొస్తున్నాం- చర్చలో అన్ని పార్టీలు పాల్గొనాలి : కిరణ్ రిజిజు
ప్రజా పరీక్షల్లో అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేసే సవరణ బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్రం- ప్రతిపక్షాలు సభను అడ్డుకోవద్దని, చర్చలో పాల్గొనాలని కిరణ్ రిజిజు విజ్ఞప్తి
Published : July 27, 2026 at 10:46 AM IST
Kiren Rijiju On Anti Paper Leak Bill : పరీక్షల నిర్వహణలో అక్రమాలను నిరోధించేందుకు ఉద్దేశించిన చట్ట సవరణ బిల్లును కేంద్రం సోమవారం పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టనుంది. పరీక్షల్లో అక్రమాలను అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కఠిన చట్టాన్ని తీసుకొస్తాందని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు. పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ (ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్ఫెయిర్ మీన్స్) సవరణ బిల్లు-2026పై లోక్సభలో జరిగే చర్చలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పాల్గొనాలని ఆయన కోరారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలకు ముందు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఇది చాలా ముఖ్యమైన రోజు. దేశంలో జరిగిన ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీలు, ఇటీవల విద్యార్థులు చేపట్టిన నిరసనల నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కీలక నిర్ణయాలు ప్రకటించారు. ఇప్పుడు వాటికి చట్టబద్ధ రూపం కల్పించేలా సవరణ బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెడుతున్నాం. ఈ చర్చలో అన్ని పార్టీలు పాల్గొనాలని కోరుతున్నాం. అయితే ఇలాంటి సమయంలో చర్చలో పాల్గొనకుండా సభను అడ్డుకోవడం ప్రజలకు సరైన సందేశం ఇవ్వదు. సభలో గందరగోళం సృష్టించడం కంటే బిల్లుపై చర్చలో పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించాలి' అని రిజిజు సూచించారు.
#WATCH | Delhi: On Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "This is a big day for all of us. Regarding the incidents of paper leaks in the country so far and the recent students' protest, PM Modi… pic.twitter.com/b9YqIUNsuR— ANI (@ANI) July 27, 2026
విస్తృత చర్చకు అవకాశం
ఈ బిల్లుపై లోక్సభలో విస్తృత చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. బీజేపీ ఎంపీలు బన్సూరి స్వరాజ్, తేజస్వి సూర్యతో పాటు తృణమూల్ కాంగ్రెస్కు చెందిన శర్మిలా సర్కార్, మితాలి బాగ్, టీడీపీ ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, శివసేన ఎంపీ శ్రీకాంత్ శిందే, ఎన్సీపీ ఎంపీ సునీల్, అప్నాదళ్ నేత అనుప్రియా పటేల్, ఎల్జేపీ (రాంవిలాస్) ఎంపీ అరుణ్ భారతి తదితరులు చర్చలో పాల్గొనే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఏమిటి ఈ సవరణ బిల్లు?
పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ (ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్ఫెయిర్ మీన్స్) సవరణ బిల్లు-2026ను కేంద్ర సిబ్బంది, ప్రజా ఫిర్యాదులు, పెన్షన్ల శాఖ సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. నీట్ అక్రమాల నేపథ్యంలో విచారణలు, క్రిమినల్ ట్రయల్స్ను వేగవంతం చేయడానికి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ఏర్పాటు, కఠిన శిక్షలతోపాటు మొత్తం ఏడు కీలక మార్పులను ఈ బిల్లులో ప్రతిపాదించారు. పరీక్షల్లో అక్రమ పద్ధతులను అవలంబిస్తే కనీసం ఐదేళ్ల నుంచి గరిష్ఠంగా పదేళ్ల వరకు జైలుశిక్ష విధించేలా చట్టంలో మార్పులకు మంత్రివర్గం ప్రతిపాదించింది. జరిమానా మొత్తాన్ని రూ.10లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షలకు పెంచుతూ సవరణ చేశారు. సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్కు విధించే జరిమానాను రూ.కోటి నుంచి రూ.5 కోట్లకు పెంచుతూ నిబంధన చేర్చారు. పరీక్షల నుంచి సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ను నిషేధించే కాలాన్ని నాలుగేళ్ల నుంచి 8ఏళ్లకు పొడిగిస్తూ బిల్లులో ప్రతిపాదించారు. నేరం రుజువైతే, కంపెనీ డైరెక్టర్లు లేదా ఉన్నతాధికారులకు కనీసం ఐదేళ్ల జైలు, రూ.5కోట్ల వరకు జరిమానా విధించనున్నారు.
పరీక్షల కుంభకోణాలపై దర్యాప్తు చేయడానికి ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేసేలా బిల్లులో ప్రతిపాదించారు. పోలీసులు, కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ లేదా టాస్క్ ఫోర్స్ దర్యాప్తును 2 నెలల్లోపు పూర్తిచేసేలా మార్పులు చేశారు. రోజువారీ విచారణ జరపడానికి ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో ప్రత్యేక ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్రం బిల్లులో ప్రతిపాదించింది. ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లను నియమించే అధికారాన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కల్పించింది.
'పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ సవరణ బిల్లు సహా ఈ సమావేశాల్లో సుప్రీంకోర్టులో న్యాయమూర్తుల సవరణ బిల్లు-2026'ను కూడా లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను 34 నుంచి 38కి పెంచుతూ తెచ్చిన ఆర్డినెన్స్ స్థానంలో ఈ బిల్లును సభ ముందుకు తీసుకురానున్నారు. అయితే, ఈ ఆర్డినెన్స్ నిరవధికంగా అమలు కావాలంటే ఆగస్టు 13న ముగిసే పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లోగా ఆమోదం తెలిపి చట్టంగా మార్చాల్సి ఉంది.
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