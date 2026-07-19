ఇది రెండో స్వాతంత్ర్య పోరాటం- భయం, అన్యాయం నుంచి విముక్తి కావాలి: సోనమ్ వాంగ్చుక్
జులై 20 పార్లమెంట్ మార్చ్ను రెండో స్వతంత్ర్య ఉద్యమంతో పోల్చిన సోనమ్ వాంగ్ చుక్- దీన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపు
Published : July 19, 2026 at 12:55 PM IST
Wangchuk Second Freedom Movement : జులై 20న తాము చేపట్టనున్న పార్లమెంట్ మార్చ్ను భారతదేశపు రెండో స్వతంత్ర పోరాటంగా ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ అభివర్ణించారు. ప్రజలకు భయం నుంచి విముక్తి, అన్యాయం నుంచి విముక్తి కావాలని అన్నారు. అందుకే తమ ఉద్యమాన్ని పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వాంగ్చుక్ శనివారం తన భార్య గీతాంజలి ద్వారా ఒక సందేశం పంపించారు. తన చేతితో రాసిన ఆ సందేశంలో పరీక్ష పేపర్ లీకేజీలు అనే అన్యాయంపై పోరాడాలని అన్నారు. బలవంతంగా, అక్రమంగా తనను నిర్బంధించారని ఆరోపిస్తూ, భయం నుంచి కూడా విముక్తి కావాలని అన్నారు. వీటికి వ్యతిరేకంగా అందరూ పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు.
"జులై 20 మార్చ్ భారతదేశపు రెండో స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం. అన్యాయం నుంచి విముక్తి (పేపర్ లీకేజీలు వంటివి), భయం నుంచి విముక్తి (నా అక్రమ నిర్బంధం) కావాలి. అందుకే పార్లమెంట్ మార్చ్లో అందరూ పాల్గొనండి. దయచేసి దానిని పెద్దస్థాయిలో విజయవంతం చేయండి. ఇదే సందేశాన్ని నా భార్య గీతాంజలి ద్వారా పంపించాను" అని సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు పెట్టారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న తనను బలవంతంగా తరలించారని, తన ఇష్టానికి విరుద్ధంగా సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రిలో ఉంచారని వాంగ్చుక్ ఆరోపించారు. దీనిని 'అక్రమ నిర్బంధం'గా అభివర్ణించారు.
Message from Sonam :— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 19, 2026
20th JULY
आज़ादी का दूसरा आन्दोलन
भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत
Freedom from injustice (Like paper leaks)
Freedom from Fear (my illegal detention)
India’s 2nd FREEDOM MOVEMENT
March to the Parliament
Please make it a big success
Sent through… pic.twitter.com/XYeUXgUxJH
హైకోర్టును ఆశ్రయించిన వాంగ్చుక్ భార్య
మరోవైపు వాంగ్చుక్ను సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రి నుంచి ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఆయన భార్య గీతాంజలి జె.ఆంగ్మో దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు ఈ పిటిషన్పై ఆదివారమే అత్యవసర విచారణ జరపాలని ఆమె కోరారు. సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రిపై తాను నమ్మకం కోల్పోయానని, ఆయన ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించక ముందే, తమకు ఇష్టమైన ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించాలని అనుకుంటున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. తాను పదేపదే అభ్యర్థించినప్పటికీ, సదరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి యాజమాన్యం తమకు "కేవలం ఎంపిక చేసిన సమాచారాన్ని మాత్రమే" ఇస్తోందని ఆమె తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. వాంగ్చుక్ను వేరే ఆసుపత్రికి తరలించడానికి వారు నిరాకరించడం వల్ల, ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఒక స్వతంత్ర సంస్థ ద్వారా నిర్ధరించుకునే అవకాశం లేకుండా పోయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తన భర్త ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన గీతాంజలి, నిరసన స్థలం నుంచి వాంగ్చుక్ను తరలించే సమయంలో ఆయన ఆరోగ్యం స్థిరంగానే ఉందని అన్నారు. కానీ ప్రభుత్వ వైద్యులు మాత్రం చాలా రహస్యంగా, ఎలాంటి పారదర్శకత లేకుండా ఆయనకు చికిత్స చేస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించాలని, అవసరమైతే వైద్యపరంగా జోక్యం చేసుకోవాలని జులై 16న హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు ఏకపక్షంగా ఉన్నాయని ఆమె అన్నారు. శనివారం ఎలాంటి వైద్య అత్యవసర పరిస్థితి లేకపోయినప్పటికీ, పోలీసులు ఆ కోర్టు ఉత్తర్వులను తమకు అనుకూలంగా వాడుకుంటూ, జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న వాంగ్చుక్ను బలవంతంగా ఆసుపత్రికి తరలించారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇది ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన అవుతుందని అన్నారు.
నిజంగా వాంగ్చుక్ హెల్త్ ఎలా ఉంది?
"వాంగ్చుక్ పూర్తి స్పృహతో, అలర్ట్గా ఉన్నారు. రక్తపోటు, నాడి, ఆక్సిజన్ శాచురేషన్ లాంటి కీలక పారామీటర్లు సాధారణంగానే ఉన్నాయి. కానీ ఆయన ల్యాబ్ పారామీటర్లలో కొన్ని స్వల్ప వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. దాని కారణంగానే మేము మా ఆసుపత్రిలో అవసరమైన చికిత్స అందిస్తున్నాం. అయితే ఆయన ఇంకా నిరాహార దీక్ష కొనసాగిస్తున్న కారణంగా చాలా బలహీనంగా ఉన్నారు. ఇది తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. అందుకే ఆయన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని, అవసరమైన చికిత్స అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని మేము భావిస్తున్నాం." అని సఫ్దర్జంగ్ హాస్పిటల్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ చారు బంబా తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: On activitst Sonam Wangchuk's health, Dr Charu Bamba, Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, says, " he continues to remain fully conscious, alert. his vital parameters like blood pressure, pulse rate, saturation remain normal. but there is a some minor… pic.twitter.com/tvYEd0YWZd— ANI (@ANI) July 19, 2026
నీట్ పేపర్ లీకేజీలు, సీబీఎస్ఈ అక్రమాలపై జవాబుదారీతనం కావాలని, పరీక్ష విధానంలో సంస్కరణలు తేవాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) కోరుతోంది. అలాగే వీటికి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కచ్చితంగా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. వీరికి సోనమ్ వాంగ్చుక్ మద్దతు ప్రకటించారు. అంతేకాదు జూన్ 28 నుంచి తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని కోరుతూ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. దీనితో ఆయనను హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చాలంటూ సీజేపీ ఈ జులై 20న పార్లమెంట్ మార్చ్కు పిలుపునిచ్చింది. దానికి వాంగ్చుక్ తాజాగా తన మద్దతు తెలిపుతూ, దీనిని రెండో స్వతంత్ర పోరాటంగా అభివర్ణించారు.
Case Summary of Sonam Wangchuk released by VMMC & Safdarjung Hospital reads, " sh. sonam wangchuk, 59 years old male was admitted at vmmc & safdarjung hospital at 7:40 am on 18="" 2026 after being brought by delhi police. he has a history of fasting for prolonged period i.e. 20… pic.twitter.com/ab9fp7W9Sa— Press Trust of India (@PTI_News) July 19, 2026
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