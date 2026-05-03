బంగాల్ ఎన్నికలు : కౌంటింగ్​కు కొన్ని గంటల ముందు రోడ్డు పక్కన వీవీప్యాట్​ స్పిప్పుల కలకలం

VVPAT SLIPS (Source : ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 3, 2026 at 10:39 PM IST

Bengal Elections 2026 : బంగాల్​లో ఓట్ల లెక్కింపునకు కొన్ని గంటల ముందు రోడ్డు పక్కన చెత్తలో వీవీప్యాట్ స్లిప్పు (VVPAT Slip) లు కనిపించడం కలకలం రేపుతోంది. ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లా మధ్యమ్‌గ్రామ్ అసెంబ్లీ పరిధిలోని సుభాశ్​ నగర్ రోడ్డు పక్కన పెద్ద ఎత్తున వీవీప్యాట్‌ స్లిప్పులు చెల్లా చెదురుగా పడి ఉండడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ స్లిప్పులు నోవాపారా నియోజకవర్గం బూత్ నంబర్ 29కి చెందినవిగా తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

చెత్త కుప్పలో వీవీప్యాట్ స్లిప్పులు- విచారణకు కలెక్టర్ ఆదేశం
అయితే రోడ్డు పక్కన చెత్త కుప్పలో వీవీప్యాట్ స్లిప్పులు పడి ఉండడాన్ని తొలుత స్థానికులు గమనించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఈ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీలో ఉన్న సీపీఐ అభ్యర్థి గార్గి ఛటర్జీ, స్థానిక పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని స్లిప్పులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ శిల్పా గౌరీసారియా ఆదేశాల మేరకు విచారణ ప్రారంభించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 'సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులను సంఘటనా స్థలానికి పంపించాము. వీవీప్యాట్​ స్లిప్పులు బయటకు ఎలా వచ్చాయో అనే దానిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఎన్నికల కమిషన్‌కు కూడా ఈ సమాచారం అందించాము' అని కలెక్టర్ గౌరీసారియా తెలిపారు.

అవి మాక్​ పోల్​ స్లిప్పులు మాత్రమే : ఎన్నికల అధికారి
ఈ సంఘటనపై ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లా ఎన్నికల అధికారి స్పందించారు. బయటకు వచ్చి వీవీప్యాట్ స్లిప్పులు మాక్​పోల్​కు సంబంధించినవి అని చెప్పారు. ఈ స్లిప్పులు అసలు పోలింగ్​కు చెందినవి కాదని అన్నారు. 'రోడ్డు పక్కన కనిపించిన వీవీప్యాట్ స్లిప్పులు పోలింగ్ రోజుకు ముందు నిర్వహించిన 'మాక్ పోల్' కు సంబంధించినవి. అంతేగానీ అవి అసలైన పోలింగ్‌కు సంబంధించినవి కావు. అయినా దీనిపై సమగ్ర విచారణ ప్రారంభించాం' అని ఎక్స్​లో ట్వీట్ చేశారు.

ఇది అణచివేత సంఘం!
స్లిప్పులు బయటకు రావడంపై సీపీఐ అభ్యర్థి గార్గి ఛటర్జీ ఎన్నికల సంఘంపై మండిపడ్డారు. ఇది 'ఎన్నికల సంఘం' కాదని, ఇది ఒక 'అణచివేత' సంఘం అని ఆరోపించారు. 'నాకు కౌటింగ్ ప్రక్రియ అనుమతికి సంబంధించిన కార్డు కూడా ఇప్పటిదాకా ఇవ్వలేదు. ఇది ఎన్నికల సంఘం కాదు, అణచివేత సంఘం. ఈ స్లిప్పుల్లో నా పేరుతో ఉన్నవే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. బీజేపీ, టీఎంసీ వాళ్ల పేర్లతో రెండు, మూడు ఉన్నాయి'

'మా పార్టీ కార్యకర్త ఒకరు వీటిని ఇక్కడ గమనించి, నాకు ఫోన్ చేశారు. మేము వెంటనే ఎన్నికల అధికారికి ఫోన్ చేశాం. కానీ వాళ్లు స్పందిచలేదు. దీనిపై విచారణ జరపాలని మేం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వారు మాకు ఈవీఎం యూనిట్‌ను చూపించేంత వరకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభం కాకూడదు.ఆ చీటీలలో ఎక్కువ భాగం నా పేరుతో ఉన్నవే. దీనిని నేను ఎన్నికల సంఘం తప్పిదంగానే పరిగణిస్తాను' అని గార్గి అన్నారు. మరోవైపు, ఈ ఘటనపై బీజేపీ, టీఎంసీ శ్రేణులు కూడా నిరసన వ్యక్తం చేశాయి.

అయితే నోవాపారా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం బ్యారక్‌పూర్ సబ్​ డివిజన్​ పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ స్థానానికి ఏప్రిల్ 29న పోలింగ్ జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన ఈవీఎం, వీవీప్యాట్​ స్లిప్పులను బ్యారక్‌పూర్‌లోని రాష్ట్రీయ గురు సురేంద్రనాథ్ కళాశాలలో ఒక సీల్డ్ స్ట్రాంగ్ రూమ్‌లో ఉంచారు. దీనికి సాయుధ కేంద్ర బలగాలు, సీసీటీవీ నిఘాతో కూడిన కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ ఉంచారు. అయినప్పటికీ స్లిప్పులు బయటకు రావడంతో ఎన్నికల నిర్వహణ తీరుపై నెటిజన్లు పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా, ఈ నియోజకవర్గం నుంచి సీపీఐ అభ్యర్థిగా గార్గి ఛటర్జీ, TMC నుంచి త్రినాంకుర్ భట్టాచార్జీ, బీజేబీ అభ్యర్థిగా అర్జున్ సింగ్ పోటీలో ఉన్నారు.

