బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- తుది దశ పోలింగ్ ప్రారంభం
బిహార్లో ప్రారంభమైన తుది దశ పోలింగ్
Published : November 11, 2025 at 7:10 AM IST
Bihar Election 2025 Phase 2 : బిహార్లో తుదిదశ పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే ప్రజలు పోలింగ్ బూత్ వద్ద భారీగా క్యూలో నిలబడి ఉన్నారు. మొత్తం 122 నియోజకవర్గాలకు చివరివిడతలో పోలింగ్ జరగనుంది. సాయంత్రం 5గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది.
3 కోట్ల 70 లక్షల మంది ఓటర్ల కోసం 45,399 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఈసీ ఏర్పాటు చేసింది. అందులో 40,073పోలింగ్ బూత్లు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నాయి. 4లక్షల మంది ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొంటున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. ఈ విడతలో 12 మంది మంత్రులుసహా 1,302 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. వారిలో 136మంది మహిళా అభ్యర్థులు ఉన్నారు. పోలింగ్ జరిగే 122 నియోజకవర్గాల్లో 101సీట్లు జనరల్ కాగా, 19ఎస్సీ, 2ఎస్టీ స్థానాలు ఉన్నాయి. పోలింగ్ స్వేచ్ఛగా, పారదర్శకంగా జరిగేందుకు ఎన్నికల సంఘం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. బిహార్ రెండోవిడత పోలింగ్ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా గట్టి బందోబస్తు చర్యలు చేపట్టారు.