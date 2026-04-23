ఝాల్ మురీ ఘాటు టీఎంసీకి తగిలింది- మే 4న స్వీట్లు పంచుతాం: మోదీ

బంగాల్​లో బీజేపీ విజయం సాధిస్తుందని ప్రధాని మోదీ ధీమా- టీఎంసీ చొరబాటుదారులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తూ, మహా జంగిల్ రాజ్​ను ప్రోత్సహిస్తోందని ఆరోపణలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 3:06 PM IST

PM Modi on Bengal Election : బంగాల్‌లో రెండో దశ ఎన్నికల వేళ అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC)పై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తాను ఇటీవల ఝాల్ మురీ తిన్నానని అయితే ఆ ఘాటు మాత్రం టీఎంసీకి తగిలిందని వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీఎంసీ చొరబాటుదారులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తూ, మహా జంగిల్ రాజ్​ను ప్రోత్సహిస్తోందని ఆరోపించారు. మతువా, నమశూద్ర వర్గాలకు రక్షణ కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (CAA) కింద పౌరసత్వం మంజూరు చేసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తామని ఆయన తెలిపారు. నదియా జిల్లాలోని కృష్ణానగర్‌లో జరిగిన ఎన్నికల సభలో ప్రసంగిస్తూ ప్రధాని మోదీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. బంగాల్​లో బీజేపీ విజయం సాధిస్తుందని, మే 4న స్వీట్లు పంచుతామని అన్నారు.

