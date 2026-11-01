ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన నిరాశతో ప్రజాస్వామ్య సంస్థలపై కాంగ్రెస్ దాడి : నితిన్ నబిన్
Nitin Nabin on Rahul Gandhi : 'చలో దిల్లీ' యాత్ర వేళ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.
Published : November 1, 2026 at 3:32 PM IST
ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన నైరాశ్యంతో కాంగ్రెస్ ప్రజాస్వామ్య సంస్థలపై దాడి చేస్తోందని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ విమర్శించారు. వంశపారంపర్య పాలనను కాంగ్రెస్ ప్రోత్సహిస్తోందని, రాజ్యాంగ పరిరక్షకులుగా నటిస్తూ దాని నిబంధనలను బలహీనపరుస్తోందని ఆరోపించారు. విదేశీ శక్తుల ఆదేశాల మేరకు రాహుల్ గాంధీ పనిచేస్తున్నారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. దేశంలో అస్థిరతను సృష్టించడానికి ప్రతిపక్షం ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శించారు. 'ఇండీ' కూటమి ర్యాలీకి పోటీగా హరియాణాలో అధికార బీజేపీ చేపట్టిన ర్యాలీ పాల్గొన్న ఆయన ఈ మేరు వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతిపక్షాల తప్పుడు ప్రచారాలను తిప్పికొట్టేందుకు 'లోక్తంత్ర్ బచావో, అరాచక్ హటావో' పేరిట బీజేపీ ర్యాలీలు నిర్వహించింది. ఈ క్రమంలోనే రోహ్తక్లోని ఛోటూరామ్ పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్ నుంచి మోడల్ టౌన్లోని డి-పార్క్ వరకు నితిన్ నబిన్ పాదయాత్ర చేపట్టారు. అనంతరం కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.
'కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వాళ్లే రాజ్యాంగాన్ని చించివేశారు'
కాంగ్రెస్ ప్రజా తీర్పును పొందడంలో విఫలమై రాజ్యాంగ సంస్థలను నిందిస్తోందని నితిన్ నబిన్ ఆరోపించారు. అదే సమయంలో పార్టీ అంతర్గత ప్రజాస్వామ్య పనితీరును ప్రశ్నించారు. "ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఓట్లను వేసి ఎవరు పాలించాలో తీర్పు ఇస్తారు. మీకు ఆ తీర్పు కాంగ్రెస్కు అనుకూలంగా రాలేదు. ఫలితంగా, మీరు నిరాశ, నిస్పృహలతో నిండిపోయారు. దీంతో రాజ్యాంగ సంస్థలను నిందిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులకు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే ముందుగా తమ సొంత పార్టీలో కొనసాగుతున్న 'రాచరికం', రాహుల్ గాంధీ వంశపారంపర్య పాలనను కూల్చివేసి, దాని స్థానంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని స్థాపించాలి. కాంగ్రెస్లో ఒకే కుటుంబ పాలనకు మాత్రమే చోటు ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. రాహుల్ గాంధీ లేదా ఆయన కుటుంబం చెప్పిందే వేదం అనే విధంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు పనిచేస్తున్నారు. ఈ దేశ చట్టాలు కూడా రాహుల్ గాంధీ ఇష్టానుసారం రూపొందించాలని వారు నమ్ముతారు. రాజ్యాంగం ప్రతి మన దగ్గర ఉంది, కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వాళ్లే దాని పేజీలను చించివేశారు." అని రాహుల్ అన్నారు.
మరోవైపు ఎస్ఐఆర్ (SIR)పై కాంగ్రెస్ వైఖరిని లక్ష్యంగా చేసుకుని నితిన్ నబిన్ విమర్శలు గుప్పించారు. దేశ ఓటర్ల కంటే చొరబాటుదారులపైనే ఆ పార్టీకి ఎక్కువ నమ్మకం ఉందని ఆరోపించారు. "కాంగ్రెస్కు దేశంలోని 140 కోట్ల మంది ప్రజలపై నమ్మకం లేదు. మరి ఇంకెవరిపై నమ్మకం ఉంచుతారు? 3 కోట్ల మంది చొరబాటుదారులపైనా! రాహుల్ గాంధీ అసలు మీ ఉద్దేశం ఏమిటి? మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎందుకు సవాలు చేస్తున్నారు? ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల తీర్పు సర్వోన్నతమైనది. ప్రజలు తమ ఓట్లను వేసినప్పుడల్లా మీరు ఓటమిని చవిచూశారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో లేదా కర్ణాటకలో గెలిచినప్పుడు మీకు ప్రజల తీర్పు అందినప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం విజయం సాధించిందని చెప్పుకుంటారు. కానీ, హరియాణా, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్ లేదా బంగాల్లో ఓడిపోయినప్పుడు మాత్రం అకస్మాత్తుగా ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో ఉందని అంటారు. ఇది ఎలాంటి ద్వంద్వ వైఖరి? గాంధీ కుటుంబం ఆదేశాల ప్రకారం ప్రజాస్వామ్యాన్ని నడపాలని కోరుకుంటున్నారనే విషయం స్పష్టమవుతోంది. కానీ ప్రజాస్వామ్యం దేశ రాజ్యాంగం ద్వారానే పాలన జరగాలి." అని నబిన్ అన్నారు.
1984 నాటి హింసాకాండకు సిక్కు సమాజానికి కాంగ్రెస్ ఎందుకు క్షమాపణ చెప్పలేదని నితిన్ నబిన్ ప్రశ్నించారు. అలాగే దిల్లీలో ప్రతిపక్షాల నిరసనలో పాల్గొన్నందుకు రాహుల్ గాంధీని విమర్శించారు. "సిక్కుల త్యాగాలకు, జరిగిన మారణకాండలకు, హత్యలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాయశ్చిత్తం కోసం వారు క్షమాపణ చెప్పి ఉండాల్సింది. కానీ, వారు ఈ రోజు నిరసన తెలిపేందుకు వీధుల్లోకి వచ్చారు. మన సిక్కు సోదరులు ఊచకోతకు గురవుతున్నప్పుడు మారణకాండ జరుగుతున్నప్పుడు 'ఒక పెద్ద చెట్టు కూలితే భూమి కంపిస్తుంది' అని మీ తండ్రి వ్యాఖ్యానించారు. ఆ 'భూకంపం' కారణంగా నా సిక్కు సోదరుల్లో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనికి మీరు పశ్చాత్తాపపడి క్షమాపణ చెప్పాల్సింది." నితిన్ నబిన్ అన్నారు.
దిల్లీలో 'ఇండియా' ర్యాలీకి పోటీగా బీజేపీ పాదయాత్ర
ఇదిలా ఉండగా, దిల్లీ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ పాదయాత్రలు చేపట్టింది. ప్రతిపక్షాల తప్పుడు ప్రచారాలను తిప్పికొట్టేందుకు 'లోక్తంత్ర్ బచావో, అరాచక్ హటావో' పేరిట బీజేపీ నేతలు పాదయాత్రలు చేపట్టారు. దిల్లీలో సీఎం రేఖగుప్తా సారథ్యంలో బీజేపీ పాదయాత్ర జరిగింది. ఇందులో కేంద్ర మంత్రులతోపాటు పలువురు ముఖ్యనేతలు పాల్గొన్నారు. ఫరీదాబాద్లోని NIT బీకే చౌక్ నుంచి కేంద్ర మాజీ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఈ మార్చ్లో వేలాది మంది కార్యకర్తలు పాల్గొంటున్నారు. విపక్షాల తప్పుడు సమాచారం, దుష్ప్రచారం, ఉద్దేశపూర్వకంగా సృష్టిస్తున్న అరాచకాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ పాదయాత్ర చేపట్టినట్లు పేర్కొంది. ఇదొక రాజకీయ కార్యక్రమం కాదని, ప్రతిపక్షాల కుట్రలు, అసత్యాలపై సాగిస్తున్న సైద్ధాంతిక పోరాటమని తెలిపింది.
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