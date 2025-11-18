ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 18, 2025 at 1:12 PM IST

1 Min Read
Prasant Kishor On Bihar Result : ఓటు చోరీ పాన్ ఇండియా అంశమని దానిపై జాతీయ పార్టీలు ఇతర పార్టీలతో చర్చలు జరపాలని ఎన్నికల వ్యూహకర్త, జనసూరజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ సూచించారు. అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని అన్నారు. బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పేలవ ఫలితాలకు తానే బాధ్యత తీసుకుంటానని తెలిపారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై పట్నాలో మీడియాతో మాట్లాడిన ప్రశాంత్ కిషోర్‌ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

తాము ఎన్నికల్లో గెలిచేందుకు నిజాయతీగా పనిచేశామని కానీ వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చాయని చెప్పారు. తప్పులను సరిచేసుకొని, సంస్థాగతంగా బలపడి వచ్చే ఎన్నికల నాటికి బలమైన పోటీ ఇస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. బిహార్‌ ప్రజలు ఏకపక్షంగా ఎన్డీఏకు అధికారం కట్టబెట్టారని అన్నారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేసే బాధ్యత ఇప్పడు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నీతీశ్‌ కుమార్‌లపై ఉందని వ్యాఖ్యానించారు.

ఎన్నికలకు ముందు నీతీశ్ సర్కార్ మహిళలకు రూ.10 వేల నగదు బదిలీ చేయకుంటే జేడీయూకు 25 కంటే ఎక్కువ సీట్లు వచ్చేవి కావని ప్రశాంత్ కిషోర్ అభిప్రాయపడ్డారు. బిహార్‌ను అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమయ్యానని చెప్పారు. నీతీశ్‌ కుమార్‌, బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు సామ్రాట్ చౌధరి కులం, మతం ఆధారంగా బిహార్ ప్రజలను విభజించి ఓట్లు సంపాదించారని ఆరోపించారు. ఓటు చోరీ పాన్ ఇండియా అంశమని దానిపై జాతీయ పార్టీలు ఇతర పార్టీలతో చర్చలు జరపాలని సూచించారు. అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని అన్నారు.

