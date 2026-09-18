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'ఓటు చోరీ, అధికారం చోరీ, ఇప్పుడు పార్టీ చోరీ'- ఈసీపై రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు

టీఎంసీ పార్టీ గుర్తును వాడొద్దని మమతా బెనర్జీ వర్గాన్ని ఆదేశించిన ఈసీ- తీవ్రంగా ఖండించిన రాహుల్ గాంధీ

Rahul Gandhi
రాహుల్ గాంధీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 10:43 AM IST

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Rahul Slams EC : బంగాల్ ఉపఎన్నికల్లో మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తృణమూల్​ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)ని పార్టీ పేరు, గుర్తులను ఉపయోగించవచ్చని ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) ఆదేశించడంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు. ప్రజాతీర్పును కాపాడడమే ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన విధి అని, కానీ దానికి బదులుగా అది ప్రజల తీర్పును తారుమారు చేసే శక్తులకు సహకరిస్తోందని శుక్రవారం తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

"మొదట శివసేన, ఆ తర్వాత ఎన్​సీపీ, ఇప్పుడు తృణమూల్ కాంగ్రెస్​. ప్రతిసారీ ఇదే పద్ధతి. పార్టీలను చీల్చడానికి బీజేపీ, ఎన్నికల సంఘం చేతులు కలుపుతాయి. ఆ తర్వాత వాటి ఎన్నికల గుర్తును లాగేసుకుంటాయి. ఒక పార్టీ మొత్తాన్నే దొంగిలించగలిగినప్పుడు, కోట్లాది మంది భారతీయుల ఓట్లను కూడా చోరీ చేయడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఓటు చోరీ, గవర్నమెంట్ చోరీ, ఇప్పుడు పార్టీ చోరీ- ఇవి మన ప్రజాస్వామ్య పతనానికి చిహ్నాలుగా మారాయి" అని రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్​ వేదికగా తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

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RAHUL SLAMS EC
RAHUL SLAMS EC

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