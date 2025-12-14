'బ్యాలెట్ పేపర్ ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేయండి'- బీజేపీకి ప్రియాంక గాంధీ సవాల్
'ఓట్ చోర్- గద్దీ ఛోడ్'- దిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మహా ర్యాలీ - ధర్నాలో పాల్గొన్న రాహుల్గాంధీ, ఇతర ఏఐసీసీ నేతలు
Published : December 14, 2025 at 4:11 PM IST
Priyanka Gandhi Vote Chor Rally : బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ ఆదివారం తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. మోదీ సర్కార్ దేశంలోని అన్ని వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తోందని ఆరోపించారు. భారతీయులు దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు. దేశంలో ఎన్నికలు న్యాయబద్ధంగా జరగడం లేదని, ఓటు చోరీ జరుగుతున్నా, ఎన్నికల్లో బహిరంగంగా డబ్బులు పంచిపెడుతున్నా, ఈసీ కళ్లు మూసుకుంటోందని అన్నారు. దమ్ముంటే బీజేపీ బ్యాలెట్ పేపర్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని సవాల్ విసిరారు. కానీ అలా చేస్తే వారు ఎన్నటికీ గెలవరని అందరికీ తెలుసని అన్నారు. బిహార్లో ఓడిపోయినందుకు నిరుత్సాహపడవాల్సిన అవసరం లేదని, ఓటు చోరీ ద్వారానే బీజేపీ గెలిచిందని దేశం మొత్తానికి తెలుసునని ఆమె అన్నారు. దిల్లీలోని రామ్లీలా మైదానంలో నిర్వహించిన ఓట్ చోరీ, గద్దీ ఛోడ్ ర్యాలీ సందర్భంగా ఆమె ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Delhi | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " in the parliament hardly there are one or two debates in a session.when rahul ji raised the issue, kharge ji raised the issue that we want to debate on the way votes are being stolen through the evms, they got scared. they… pic.twitter.com/dG6veyvSkx— ANI (@ANI) December 14, 2025
ఓట్ చోరీ ఆరోపణలపై పోరాటాన్ని ఉద్ధృతం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ దిల్లీ రామ్లీలా మైదానంలో సభ నిర్వహిస్తోంది. కేంద్రప్రభుత్వం-ఎన్నికల సంఘం కలిసి ఎన్నికల ఫలితాలను తారుమారు చేస్తున్నాయనే విషయాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ఈ సభ నిర్వహిస్తోంది. రామ్లీలా మైదానంలో జరుగుతున్న సభకు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్గాంధీ, ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంకాగాంధీ, కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు, ఇతర ముఖ్యనేతలు హాజరయ్యారు. దేశం నలుమూలల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు వేలాదిగా తరలివచ్చారు.