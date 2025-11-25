ETV Bharat / bharat

చైనా వైపుగా 'హేలీ గుబ్బి' అగ్నిపర్వత 'బూడిద మేఘం'- ఊపిరిపీల్చుకున్న భారత్

ఇథియోపియాలోని అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనం- మేఘాల కదలికపై అప్డేట్ ఇచ్చిన నిపుణులు

Ash Cloud Effect On India
Ash Cloud Effect On India (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 25, 2025 at 10:21 AM IST

4 Min Read
Ash Cloud Effect On India : ఆఫ్రికా దేశం ఇథియోపియాలోని హేలీ గుబ్బి అగ్నిపర్వతంలో ఆదివారం జరిగిన భారీ విస్ఫోటనం కలకలం రేపింది. దాని నుంచి వెలువడిన ప్రమాదకర బూడిదతో ఏర్పడిన మేఘాలు భారత్‌లోని వాయవ్య, పశ్చిమ, ఉత్తర ప్రాంతాల వైపుగా వస్తున్నాయంటూ అలర్ట్ వచ్చింది. తొలుత భారత్‌లోని వాయవ్య ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించిన ఈ మేఘాలు, చివరకు చైనా దిశగా రూటును మార్చుకున్నాయి. దీంతో ఇంకొన్ని రోజుల పాటు మనదేశంలో విమాన సర్వీసులు ప్రభావితం అవుతాయనే ఆందోళనలు తప్పాయి. ఆ బూడిద మేఘాలు పసిఫిక్ మహాసముద్రంతో పాటు ఎగువ వాతావరణంలోని గాలుల్లో (సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్‌) కలిసిపోతాయని నిపుణులు వెల్లడించారు.

దీనివల్ల ఎవరికీ ఎలాంటి రిస్క్ ఉండదని తేల్చి చెప్పారు. అగ్నిపర్వత బూడిద మేఘాల ప్రభావంతో, అవి కదలాడే పరిసర ప్రాంతాల్లో సూర్యాస్తమయం, సూర్యోదయం అంత కలర్‌ఫుల్‌గా ఉండకపోవచ్చన్నారు. ఈ బూడిద మేఘాల్లో ప్రమాదకర సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఉంది. ప్రస్తుతం భూమి వాతావరణానికి 40వేల అడుగుల ఎత్తులో ఇవి ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మేఘంలోని సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అణువులు క్రమంగా ఎగువ వాతావరణంలో చెల్లాచెదురుగా కలిసిపోతాయని నిపుణులు స్పష్టం చేశారు.

సోమవారం రాత్రి భారత్‌లోకి బూడిద మేఘాలు
హేలీ గుబ్బి అగ్నిపర్వత బూడిద మేఘాలు సోమవారం రాత్రి భారత్‌లోని వాయవ్య ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించాయి. ఈ మేఘాలు పశ్చిమ, ఉత్తర రాష్ట్రాల దిశగా కదులుతాయనే ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. వీటివల్ల గుజరాత్, దిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, హరియాణాల గగనతలంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందనే అంచనాలు వెలువడ్డాయి. దీంతో ఆయా రూట్ల మీదుగా రాకపోకలు సాగించే దాదాపు 11 విమాన సర్వీసులను ఎయిర్ ఇండియా రద్దు చేసింది. మంగళవారం ఉదయం ఎయిర్ ఇండియా రద్దు చేసిన విమాన సర్వీసుల జాబితాలో ఏఐ 2822 (చెన్నై - ముంబయి), ఏఐ 2466 (హైదరాబాద్ - దిల్లీ), ఏఐ 2444 / 2445 (ముంబయి - హైదరాబాద్ -ముంబయి), ఏఐ 2471 / 2472 (ముంబయి-కోల్‌కతా- ముంబయి) ఉన్నాయి.

శాటిలైట్ ఫొటోలతో ట్రాక్ చేసిన ఐఎండీ
అగ్నిపర్వత బూడిద మేఘాల అంశాన్ని భారత వాతావరణ విభాగం(ఐఎండీ) చాలా నిశితంగా పర్యవేక్షించింది. ఎందుకంటే ఆదివారం రోజు హేలీ గుబ్బి అగ్నిపర్వతం పేలిన తర్వాత వెలువడిన బూడిద చుట్టూ 14 కి.మీ ఏరియాలో, 45వేల అడుగుల ఎత్తులో వ్యాపించింది. ఈ బూడిదే అక్కడున్న మేఘాల్లోకి చేరింది. ఈ మేఘాలు యెమన్, ఒమన్ దేశాల్లోని ఎర్ర సముద్రం మీదుగా అరేబియా ద్వీపకల్పంలోకి ప్రవేశించాయి. అక్కడి నుంచి భారత్‌‌లోని వాయవ్య ప్రాంతం దాకా చేరాయి. బూడిద మేఘాలు పశ్చిమ భారత, ఉత్తర భారత రాష్ట్రాల వైపుగా కదులుతాయనే ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. కానీ అలా జరగకపోవచ్చని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.

మంగళవారం రాత్రి 7 గంటల కల్లా ఈ బూడిద మేఘాలు భారత్ నుంచి చైనా వైపుగా వెళ్లిపోతాయని ఐఎండీ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. బూడిద మేఘాల శాటిలైట్ ఫొటోలు, వోల్కానిక్ యాష్ అడ్వైజరీ సెంటర్ల (వీఏఏసీ) నుంచి అందిన బులెటిన్లలోని సమాచారం ఆధారంగా ఈ ప్రకటన చేసింది. ఇక ఇదే సమయంలో ఐఎండీకి ముంబయి, న్యూదిల్లీ, కోల్‌కతాలలో ఉన్న సిగ్నిఫికెంట్ మెటియోరోలాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ (సిగ్మెట్) ఆఫీసుల నుంచి ఎయిర్‌పోర్టులకు హెచ్చరిక సందేశాలు అందాయి. వీఏఏసీ బులెటిన్లలో ప్రస్తావించిన బూడిద మేఘాల ప్రభావిత ప్రాంతాల మీదుగా విమాన సర్వీసులను నడపొద్దని ఎయిర్‌పోర్టులకు నిర్దేశించింది. ఆ వెంటనే అంతర్జాతీయ వాతావరణ నిపుణుల నుంచి మరో కొత్త అప్‌డేట్ వచ్చింది. ప్రమాదకర బూడిద మేఘాలు చైనా వైపుగా దిశను మార్చుకున్నాయి అనేది ఆ కొత్త అప్‌డేట్ సారాంశం. దీంతో మంగళవారం రాత్రి వరకు విమాన సర్వీసులు ప్రతికూలంగా ప్రభావితం అవుతాయనే ఆందోళనలకు తెరపడింది.

ఆ విమానాల్లో తనిఖీలు చేయిస్తున్నాం : ఎయిర్ ఇండియా
"అగ్నిపర్వత బూడిద మేఘాల కదలిక నేపథ్యంలో మేం అప్రమత్తంగా ఉన్నాం. ముందుజాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా హేలీ గుబ్బి అగ్నిపర్వత ప్రాంతం మీదుగా రాకపోకలు సాగించిన విమానాల్లో భద్రతా తనిఖీలు చేయిస్తున్నాం. విమాన సర్వీసుల వేళలపై ప్రయాణికులకు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త అప్‌డేట్‌లు పంపుతున్నాం. సర్వీసులు రద్దయిన చోట్ల ప్రయాణికుల బస కోసం హోటల్ వసతిని కల్పిస్తున్నాం. వారి కోసం ప్రత్యామ్నాయ ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం" అని పేర్కొంటూ మంగళవారం ఉదయం ఎక్స్ వేదికగా ఎయిర్ ఇండియా ట్వీట్ చేసింది. ఈ అంశంపై ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్, స్పైస్ జెట్, ఆకాశా ఎయిర్ నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడలేదు.

హేలీ గుబ్బి మీదుగా విమాన సర్వీసులను పంపొద్దు : డీజీసీఏ
సోమవారం రోజు అన్ని విమానయాన సంస్థలకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) ఒక అడ్వైజరీని జారీచేసింది. హేలీ గుబ్బి అగ్నిపర్వత ప్రాంతం మీదుగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విమాన సర్వీసులను పంపొద్దని సూచించింది. అగ్నిపర్వత బూడిద మేఘాలు కదలాడుతున్న ఎత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని విమాన సర్వీసులను నడపాలని డీజీసీఏ కోరింది. ఏదైనా విమాన సర్వీసుకు గగనతలంలో బూడిద మేఘాలు కనిపిస్తే, వెంటనే తమకు ఆ సమాచారాన్ని చేరవేయాలని నిర్దేశించింది. రాకపోకల వేళ విమాన ఇంజిన్ల పనితీరులో లోపాలు వచ్చినా, క్యాబిన్‌లో పొగలు, దుర్వాసన వ్యాపించినా తమకు సమాచారాన్ని అందించాలని డీజీసీఏ తెలిపింది. బూడిద మేఘాల వల్ల ఎయిర్‌పోర్టుల కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగితే, వెంటనే రన్‌వేలను, ట్యాక్సీ వేలను, అప్రాన్స్‌ను తనిఖీ చేయాలని సూచించింది.

