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జాతీయ స్థాయి అవార్డు అందుకున్న వియూష్‌ సంస్థ- ఫార్మా రంగంలో ప్రత్యేక స్థానం

బెంగళూరులో అవార్డును అందుకున్న వియూష్‌ సంస్థ ప్రతినిధులు - ఆరోగ్య సంరక్షణ, సామాజిక అభివృద్ధి కృషికి దక్కిన అవార్డు

viyash scientific limited
అవార్డు అందుకున్న వియాశ్ ప్రతినిధులు (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2026 at 10:08 PM IST

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Viyash Scientific Limited Award : ఫార్మా రంగంలో తనకంటూ స్థానం సంపాదించుకున్న 'వియాష్ సైంటిఫిక్ లిమిటెడ్' సంస్థ జాతీయ స్థాయి గుర్తింపును సొంతం చేసుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, సామాజిక అభివృద్ధి, సమ్మిళితవృద్ధి రంగాలలో చేసిన కృషికిగానూ నేషనల్‌ సీఎస్‌ఆర్‌ లీడర్‌షిప్‌ జాతీయ పురస్కారాన్ని అందుకుంది. బెంగళూరులో జరిగిన నేషనల్ అవార్డ్స్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ CSR కార్యక్రమంలో ఈ అవార్డును వియాష్‌ సంస్థ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శరత్ కోనేరు, అసోసియేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గంగాధర్ అందుకున్నారు. ఆరోగ్యం, సురక్షిత తాగునీరు, విద్య, గ్రామీణ మౌలిక వసతుల కల్పన వంటి అంశాలపై తమ CSR విధానం ఉంటుందని సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. సమాజానికి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు చేకూర్చి స్వయం సమృద్ధి గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని వైస్ ప్రెసిడెంట్ శరత్ కోనేరు స్పష్టం చేశారు.

viyash scientific limited
అవార్డు అందుకున్న వియాశ్ ప్రతినిధులు (Source : ETV Bharat)

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