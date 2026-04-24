చూపు లేకపోయినా అక్షర జ్యోతులు వెలిగిస్తున్న ఉపాధ్యాయుడు - రోజుకు 4కిలోమీటర్లు నడిచి బోధన
బాల్యంలోనే కంటిచూపు కోల్పోయిన రామాశిశ్- బ్రెయిలీ లిపి ద్వారా చదువుకొని పట్టభద్రుడై పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా పాఠాలు బోధిస్తున్న ఉపాధ్యాయుడు
Published : April 24, 2026 at 11:06 AM IST
Blind Teacher Inspire Story Bihar : కంటి చూపులేకపోయినా సరే! ఎంతోమంది విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తున్నారు ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు. విద్య ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి అత్యంత ముఖ్యమైనదని, ఏ కారణం చేతనైన అది ఎవరికీ దూరం కాకూడదని ఆయన గట్టిగా సంకల్పించుకున్నారు. తనకున్న వైకల్యాన్ని లెక్కచేయకుండా చేతిలో ఒక కర్ర, మనసులో చెదరని సంకల్పంతో పిల్లల భవిష్యత్తును వెలిగించాలనే తపనతో 4 కిలోమీటర్ల దూరాన ఉన్న పాఠశాలకు కాలినడక వెళ్లి పాఠాలు చెబుతున్నారు. అంధత్వాన్ని లోపంగా కాకుండా, పదిమందికి స్ఫూర్తినిచ్చే శక్తిగా మార్చుకున్న ఆ టీచర్ స్టోరీని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అంధత్వం సంకల్పానికి ఏమాత్రం అడ్డుకాదు!
బిహార్ షెక్పురా జల్లా, చారిహరి గ్రామానికి చెందిన రామాశిశ్ కుమార్ అనే వ్యక్తి తన ఆరేళ్ల వయసులో కంటిచూపును కోల్పోయారు. బాల్యంలో జరిగిన చిన్న ప్రమాదం వల్ల తాను కంటిచూపును కోల్పోయారు. అనంతరం చాలా రోజుల పాటు ఇంటివద్దే ఉన్నానని తెలిపారు. అయితే, కొద్దిరోజులకు పట్నాలో దృష్టిలోపం ఉన్నవారి కోసం ప్రత్యేక పాఠశాల ఉందని తన తండ్రి తెలుసుకొని, వెంటనే అందులో చేర్పించారని పేర్కొన్నారు.
"నాకు ఆరేళ్లు ఉన్నప్పుడు, ఓ నీరు ఉన్న చోట స్నానం చేసేందుకు దిగాను. అయితే, కొద్దిసేపటికి నా కళ్లురెండూ ఎర్రబడ్డాయి. ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా ఆ సమస్య తీవ్రమైంది. దానికి తోడు బాల్యంలో కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల సమయానికి నాకు వైద్యచికిత్స అందలేదు. దీంతో నా కంటిచూపు పూర్తిగా దెబ్బతింది."
- రామాశిశ్, ఉపాధ్యాయుడు
1990లో పట్నాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేరిన రామాశిశ్, 10వ తరగతి వరకు చదివి, వారణాసిలో ఇంటర్మీడియట్ అభ్యసించారు. అనంతరం, దిల్లీలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి పట్టభద్రుడయ్యారు. 2006లో బిహార్ విద్యా శాఖలో ఉపాధ్యాయుడిగా చేరి, అప్పటి నుంచి యువత మెదళ్లకు పదును పెట్టడం మొదలుపెట్టారు.
పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా పాఠాలు బోధిస్తూ!
రామాశిశ్ బోధన విషయానికొస్తే, పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పడం పట్ల అత్యంత నిబద్ధతతో వ్యవహరిస్తారు. పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తును ఇవ్వాలని సరైన మార్గనిర్దేశం చేయాలని ఆయన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇందుకోసం పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా పాఠాలను వివరిస్తారు. అంతేకాదు, పిల్లలతో బోర్డుపై రాయిస్తారు కూడా. విద్యార్థులు కూడా మాస్టారు చెప్పే పాఠాలను శ్రద్ధగా వింటూ, ఆయన చెప్పే సూచనలను తప్పకుండా పాటిస్తారు.
ఈ సందర్భంగా రామాశిశ్ మాస్టారు చెప్పే పాఠాల గురించి ఓ విద్యార్థి ఇలా అన్నారు. "సర్కి ఒక ప్రత్యేకమైన బోధనా శైలి ఉంది. కఠినమైన పాఠాలను సైతం సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో ఆయన చక్కగా వివరిస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మమ్మల్ని బోర్డు మీద రాయమంటారు. మరికొన్నిసార్లు ఆయనే రాస్తారు" అని 4వ తరగతి విద్యార్థి ఆయుశ్ కుమార్ చెప్పాడు.
బ్రెయిలీ లిపి ద్వారా పాఠాలను చదివి!
రామాశిశ్ ప్రతిభను పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ సుజిత్ కుమార్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. రామాశిశ్కు ఓ ప్రత్యేకమైన బోధనా శైలి ఉందన్నారు. "బ్రెయిలీ లిపి ద్వారా పాఠాలను చదివి, అనంతరం వాటి భావాలను పిల్లకు అర్థమయ్యేలా వివరిస్తారు. అంతేకాదు, పిల్లలతో బోర్డుపై రాయిస్తారు" అని పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, దృష్టి లోపం ఉన్న విద్యార్థులకు సరైన సపోర్టు లేకపోవడం గురించి రామాశిశ్ ఆందోళన చెందుతున్నారు. దృష్టి లోపం ఉండి మౌలిక సదూపాయాలకు దూరంగా ఉన్నా, విద్యకు ఏమాత్రం దూరమవ్వకూడదని అంటున్నారు రామాశిశ్.
"దృష్టిలోపం ఉన్నవారి కోసం ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. స్వచ్ఛంద సంస్థలు కొంతమేరకు చేస్తున్నా అవి శాశ్వత పరిష్కారాన్ని చూపలేకపోతున్నాయి. కాబట్టి, అంధుల జీవితాన్ని మార్చే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రతి జిల్లాలో దృష్టి లోపం ఉన్న విద్యార్థులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వారికోసం ప్రత్యేక పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ జిల్లా పరిపాలనా అధికారులకు లేఖ రాశాను" అని
రామాశిశ్ పేర్కొన్నారు.
