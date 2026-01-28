అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం- వెలుతురు సమస్యే ప్రధాన కారణం: రామ్మోహన్ నాయుడు
మహారాష్ట్ర విమాన ప్రమాదంపై స్పందించిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు - వెలుతురు సమస్యే కారణమని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడి!
Published : January 28, 2026 at 3:49 PM IST
Ajit Pawar Plain crash Reasons : మహారాష్ట్ర విమాన ప్రమాదంపై పౌర విమానయాన శాఖా మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్పందించారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రకారం, మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ ప్రయాణిస్తున్న విమానం కూలిపోయినప్పుడు, బారామతి విమానాశ్రయంలో వెలుతురు సరిగ్గా లేదని అన్నారు. ఈ విమాన ప్రమాదంపై పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపిస్తామని చెప్పారు.
#WATCH | Pune | On Maha Dy CM Ajit Pawar's demise in a plane crash, Union Minister of Civil Aviation, Ram Mohan Naidu Kinjarapu says," we will conduct an investigation in a transparent and accountable manner. preliminary information indicates that visibility was poor at the site… pic.twitter.com/qPs0k6hQH7— ANI (@ANI) January 28, 2026
"ప్రమాదంపై దర్యాప్తు చేయడానికి డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ), ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (ఏఏఐబీ) బృందాలు వచ్చాయి. విమానం ల్యాండ్ కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో వెలుతురు తక్కువగా ఉందని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. రన్వే కనిపించిందా అని పైలట్ను ఏటీసీ అడిగనప్పుడు, మొదట సరిగ్గా కనిపించడం లేదని చెప్పారు. రెండోసారి ల్యాండింగ్కు ప్రయత్నించినప్పుడు, రన్వే కనిపించిందా అని ఏటీసీ మళ్లీ అడిగింది. అప్పుడు పైలట్ సానుకూలంగా స్పందించారు. ఏటీసీ ల్యాండింగ్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత విమానం కూలిపోయింది. మేము మరిన్ని వివరాలు అడిగాము. దర్యాప్తు పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తాం."
- రామ్మోహన్ నాయుడు, పౌర విమానయాన శాఖా మంత్రి
బుధవారం ఉదయం అజిత్ పవార్ ప్రయాణిస్తున్న చార్టర్డ్ ఫ్లైట్ కూలిపోయింది. దీనితో అందులో ఉన్న అజిత్ పవార్తో సహా నలుగురు విమాన సిబ్బంది మరణించారు. ప్రస్తుతం దీనిపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. పవార్ అంత్యక్రియలకు హాజరు కావడానికి రామ్మోహన్ నాయుడు, పౌర విమానయాన శాఖ సహాయ మంత్రి మురళీధర్ మొహోల్ దిల్లీ నుంచి పుణెకు బయలుదేరారు.