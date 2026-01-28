ETV Bharat / bharat

అజిత్​ పవార్​ విమాన ప్రమాదం- వెలుతురు సమస్యే ప్రధాన కారణం: రామ్మోహన్​ నాయుడు

మహారాష్ట్ర విమాన ప్రమాదంపై స్పందించిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు - వెలుతురు సమస్యే కారణమని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడి!

plane carrying Ajit Pawar crashed
plane carrying Ajit Pawar crashed (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 28, 2026 at 3:49 PM IST

Ajit Pawar Plain crash Reasons : మహారాష్ట్ర విమాన ప్రమాదంపై పౌర విమానయాన శాఖా మంత్రి రామ్మోహన్​ నాయుడు స్పందించారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రకారం, మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్​ పవార్​ ప్రయాణిస్తున్న విమానం కూలిపోయినప్పుడు, బారామతి విమానాశ్రయంలో వెలుతురు సరిగ్గా లేదని అన్నారు. ఈ విమాన ప్రమాదంపై పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపిస్తామని చెప్పారు.

"ప్రమాదంపై దర్యాప్తు చేయడానికి డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ​), ఎయిర్​క్రాఫ్ట్​ యాక్సిడెంట్​ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (ఏఏఐబీ) బృందాలు వచ్చాయి. విమానం ల్యాండ్​ కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో వెలుతురు తక్కువగా ఉందని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. రన్​వే కనిపించిందా అని పైలట్​ను ఏటీసీ అడిగనప్పుడు, మొదట సరిగ్గా కనిపించడం లేదని చెప్పారు. రెండోసారి ల్యాండింగ్​కు ప్రయత్నించినప్పుడు, రన్​వే కనిపించిందా అని ఏటీసీ మళ్లీ అడిగింది. అప్పుడు పైలట్ సానుకూలంగా స్పందించారు. ఏటీసీ ల్యాండింగ్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత విమానం కూలిపోయింది. మేము మరిన్ని వివరాలు అడిగాము. దర్యాప్తు పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తాం."
- రామ్మోహన్ నాయుడు, పౌర విమానయాన శాఖా మంత్రి

బుధవారం ఉదయం అజిత్ పవార్​ ప్రయాణిస్తున్న చార్టర్డ్​ ఫ్లైట్​ కూలిపోయింది. దీనితో అందులో ఉన్న అజిత్​ పవార్​తో సహా నలుగురు విమాన సిబ్బంది మరణించారు. ప్రస్తుతం దీనిపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. పవార్ అంత్యక్రియలకు హాజరు కావడానికి రామ్మోహన్​ నాయుడు, పౌర విమానయాన శాఖ సహాయ మంత్రి మురళీధర్​ మొహోల్​ దిల్లీ నుంచి పుణెకు బయలుదేరారు.

