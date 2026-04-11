అజ్ఞాతంలోకి మహా కుంభమేళా వైరల్ యువతి, భర్త? కేరళ రాజకీయాలను కుదిపేస్తున్న పోక్సో కేసు!

మహా కుంభమేళా స్టార్​, ఆమె భర్త ఫోన్ నంబర్లు స్విచ్ఛాఫ్‌లో ఉన్నట్లు సమాచారం- వారి ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న పోలీసులు

Viral Kumbhmela Star
Viral Kumbhmela Star
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 11, 2026 at 8:09 PM IST

Viral Kumbhmela Star Missing : కుంభమేళాలో వైరల్ అయిన యువతి వివాహం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సంచనలంగా మారింది. ముఖ్యంగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ కేరళ రాజకీయాలను కుదిపేస్తోంది. పెళ్లి సమయానికి ఆ యువతి మైనర్ అని తేలడంతో పోలీసులు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. దింతో ఆ యువతి, ఆమె భర్త ఫర్మాన్ ఖాన్ ప్రస్తుతం అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ ఎక్కడున్నారనే విషయంపై స్పష్టత లేనట్లు తెలుస్తోంది. ఆ జంట ఉపయోగించిన ఫోన్ నంబర్లు కూడా స్విచ్ఛాఫ్‌లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, వారు కేరళలోనే ఉండవచ్చునని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారిని గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మరోవైపు, ఈ కేసు రాజకీయ ఉద్రిక్తతలకు కూడా దారితీసింది. కేరళలో పలు రాజకీయ పార్టీలు పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకోవడంతో వివాదం మరింత ముదిరింది. కేంద్ర సంస్థలు కూడా ఈ కేసులో జోక్యం చేసుకోవడంతో విషయం మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

అసలేం జరిగిందంటే!
సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్​ అయిన ఆమెకు సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫర్మాన్ ఖాన్‌తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారడంతో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలని భావించారు. దీంతో సదరు బాలిక తండ్రికి తన ప్రేమ వ్యవహారం గురించి చెప్పడంతో ఆయన వీరి పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ జంట కేరళకు వచ్చేసింది. అనంతరం మార్చి 11వ తేదీన తిరువనంతపురంలోని అరుమనూర్‌ ఆలయంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే, వీరి వివాహ వేడుకకు కేరళ విద్యాశాఖ మంత్రి వి.శివన్‌ కుట్టితో పాటు పలువురు రాజకీయ నేతలు హాజరైనట్లు తెలిసింది. పెళ్లి తర్వాత మోనాలిసా వయసుపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు మొదలయ్యాయి. దీంతో నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్‌కు ఫిర్యాదు వెళ్లింది.

ఎన్​సీఎస్​టీ దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి!
దీంతో దిల్లీ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న జాతీయ షెడ్యూల్డ్​ తెగల కమిషన్ (ఎన్​సీఎస్​టీ) ఇటీవల నిర్వహించిన విచారణలో కీలక విషయాలు బయటపడ్డాయి. ఆ బాలిక మధ్యప్రదేశ్‌లోని పార్ధి గిరిజన వర్గానికి చెందినదని, అలాగే, ఆమె 2009 డిసెంబర్ 30న జన్మించిందని తేలడంతో ఈ వివాదం మరింత ముదిరింది. అలాగే, ఖార్గోన్ జిల్లాలోని మహేశ్వర్ ఆసుపత్రి రికార్డుల ప్రకారం, 2026 మార్చి 11న కేరళలో బాలిక వివాహం జరిగినప్పుడు ఆమె వయస్సు కేవలం 16 ఏళ్లేనని తేలింది. దీంతో ఈ వివాహం చట్టవిరుద్ధమని అధికారులు నిర్ధారించారు. దీంతో మధ్యప్రదేశ్‌లోని మహేశ్వర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫర్మాన్ ఖాన్‌పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. అలాగే, ఈ వ్యవహారాన్ని ఎన్​సీఎస్​టీ చాలా సీరియస్‌గా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసింది. కేరళ, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల డీజీపీలు ఏప్రిల్ 22న దిల్లీలో తమ ముందు హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. అలాగే ప్రతి మూడు రోజులకు ఒకసారి కేసు పురోగతి నివేదిక సమర్పించాలని సూచించింది.

అయితే, ఈ కేసులో మొదట ఈ యువతి ఆధార్ కార్డు చూపించి తాను మేజర్ అని చెప్పినప్పటికీ, ఆ పత్రాలు నకిలీ అయ్యి ఉండొచ్చని అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నకిలీ జనన సర్టిఫికెట్ సహా పలు పత్రాలపై పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు, ఎన్​సీఎస్​టీ న్యాయ సలహాదారు ప్రకాశ్​ ఉయికే ఈ ఘటన వెనుక పెద్ద కుట్ర ఉందని ఆరోపించారు. వివాహం జరగడానికి సహకరించిన వ్యక్తులు, నకిలీ పత్రాలు సిద్ధం చేసిన వారిపై విచారణ జరపాలని సూచించారు. పోక్సో ఆరోపణలతో పాటు, షెడ్యూల్డ్​ తెగల రక్షణకు సంబంధించిన చట్టాల కింద కూడా కేసు నమోదు చేసే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు.

