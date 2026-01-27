కొల్హాపుర్లో ఘనంగా వింటేజ్ కార్స్, బైక్స్ ప్రదర్శన- రిపబ్లిక్ డే స్పెషల్గా!
ఏటా ర్యాలీ మాత్రమే, కానీ ఈసారి ప్రదర్శన - 300కి పైగా వింటేజ్ బైక్లు, 200కి పైగా వింటేజ్ కార్లు ప్రదర్శన- చూపరులను ఆకట్టుకొంటున్న అరుదైన మోడల్స్
Published : January 27, 2026 at 3:27 PM IST
Vintage Vehicles on Republic Day : జనవరి 26 రోజున దేశమంతా గణతంత్య్ర దినోత్సవం వేడుకను జరుపుకుంటుంది. గ్రామాలు, నగరాలు రంగు రంగుల కాగితాలతో అందంగా ముస్తాబై ఉంటాయి. కానీ అక్కడ మాత్రం ప్రతి ఏటా వింటేజ్ కార్ల, బైక్ల ర్యాలీ జరుగుతుంది. అందులోను ఈ ఏడాది కొల్హాపుర్ వింటేజ్ ఓనర్స్ క్లబ్ పది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నందున వింటేజ్ కార్ల, బైక్ల ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసింది. దీంతో అక్కడ రిపబ్లిక్ డే సందడికి 'వింటేజ్ కార్ల' వైభవంతోడై జనాకర్షణతో అంబరాన్ని తాకింది. తరతరాల వారసత్వంగా భావించే వింటేజ్ వాహనాలు ప్రదర్శనతో దర్శనమిచ్చి 'వింటేజ్ వేహికిల్ లవర్స్'కి ఆనందం తారా స్థాయికి చేరింది. అది ఎక్కడ జరిగిందో, వాటి స్టోరేంటో తెలుసుకుందాం రండి.
ఎక్కడ జరిగిందంటే
మహరాష్ట్రలోని కొల్హాపుర్లో 77వ గణతంత్య్ర దినోత్సవ సందర్భంగా 'కొల్హాపుర్ వింటేజ్ ఓనర్స్ క్లబ్' నగరంలో చారిత్రాత్మక దసరా చౌక్ మైదానంలో గ్రాండ్ వింటేజ్ బైక్, కార్ షోను నిర్వహించింది. ఉచితంగా ప్రదర్శనను నిర్వహించడంతో కొల్హాపుర్ ప్రజల నుంచి మంచి ఆదరణ లభించింది. వందల సంఖ్యలో యువత, ప్రజలు భారీగా తరలి వచ్చారు. ఈ సంవత్సరం క్లబ్ 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నందున ఈ ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షనగా నిలిచింది. అయితే, ఈ క్లబ్ ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 26 గణతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా వింటేజ్ ర్యాలీని నిర్వహించేది. ఈసారి 'గ్రాండ్ ఎగ్జిబిషన్' వైపు దృష్టిని సారించింది.
ఆ ప్రదర్శనలో వింటేజ్ వాహనాల సంఖ్య
కొల్హాపుర్ నగరంలో 300కి పైగా వింటేజ్ బైక్లు, 200 పైగా కార్లు ఉన్నాయి. ఈ కార్లు 1936 నుంచి 1998 సంవత్సరాలకు చెందిన మోడల్స్. వాటి విడిభాగాలు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. కావున, వాటి యజమానులు ఇంట్లో ఓ సభ్యుడి వలె ఆదరిస్తున్నారు. కొల్హాపూర్ ఛత్రపతి కుటుంబ సభ్యుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే మలోజిరాజే ఛత్రపతి ఈ ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు. క్లబ్ చరిత్ర, సభ్యుల సంఖ్య పెరుగుదల కొల్హాపూర్ వింటేజ్ ఓనర్స్ క్లబ్ 2016లో స్థాపించారు. ఈ క్లబ్ ప్రధాన లక్ష్యం పాత కార్లను సంరక్షించడం, ప్రోత్సహించడం. వాటిని మన వారసత్వంగా అందరు గుర్తించేలా చేయడం. ప్రస్తుతం 185 మంది సభ్యులున్నారని క్లబ్ సభ్యడు శాంతను జాదవ్ అన్నారు.
ప్రదర్శనలో అరుదైన మోడల్స్
క్లబ్ అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, క్లబ్లో కొత్త సభ్యులు ఎక్కువగా చేరుతున్నారు. దసరా చౌక్లో జరిగిన ప్రదర్శనలో రెడ్ ఇండియన్స్ BMW, మోర్టన్, BSA 350, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, జావా, యెజ్డి, వెస్పా, లాంబ్రెట్టా, యమహా, అంబాసిడర్, లక్ష్మి 48, ఇన్నోసెంటి, హోండా, విజయ్ సూపర్ స్కూటర్ వంటి బైక్లు వాహనాలు ఉన్నాయి. అరుదైన కార్లు ఫోర్డ్ VI, మెర్సిడెస్, ఆస్టిన్, షెవర్లె ఇంపాలా, మారుతి డింకీ, బీటిల్ వంటి మోడళ్లు ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి. 'ఈ అరుదైన కార్లు లోహపు ముక్కలు మాత్రమే కాదని, చరిత్రకు సాక్షులు. ప్రతి కారుతో జ్ఞాపకాలు, భావోద్వేగాలు ముడిపడి ఉన్నాయని' నిర్వాహకుడు శాంతను వర్ణించారు.
విడిభాగాలు పొందడమంటే సవాలే
వింటేజ్ కార్ల విడిభాగాలను పొందడం ఒక పెద్ద సవాలు. కొల్హాపుర్లోని ఉద్యమనగర్ క్లబ్ సభ్యులు విడిభాగాలను స్వయంగా తయారు చేస్తారు. లేదా బయటి నుంచి ఆర్డర్ చేస్తారు. 'పాత కార్ల నిర్వహణ ప్రస్తుత కార్లతో పోలిస్తే ఖరీదైనది. కానీ అభిరుచి విలువ భిన్నంగా ఉంటుంది. రోడ్డుపై నడపడానికి అనుమతి పరిమితం అయినప్పటికీ, మేము వాటిని పూర్తిగా సంరక్షిస్తామని' జాదవ్ చెప్పారు.
క్లబ్ ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహణ శిబిరాలు వర్క్షాప్లను నిర్వహిస్తుంది. ఇది కొత్త ఉత్సాహభరితమైన యువత భాగస్వామ్యాన్ని పెంచింది. ఇంతలో, ఈ వాహనాల ప్రదర్శన చరిత్రతో అనుసంధానంగా మారింది. వింటేజ్ క్లబ్ ప్రయత్నాలు పాత కార్లను వాటి జ్ఞాపకాలను సంరక్షిస్తున్నాయి.
వీధుల్లో వింటేజ్ కార్ల సందడి- వందకిపైగా అరుదైన మోడల్స్- అందరి ఫోకస్ వాటిపైనే!
దేశంలోనే తొలి 'హెరిటేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యూజియం'- జాతీయ వారసత్వంగా ఆయన హాబీ!