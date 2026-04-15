'సోల్జర్స్​ విలేజ్​'- ఆ ఊర్లో అందరూ సైనికులే- గురువులుగా రిటైర్డ్​ జవాన్లు!

600 ఇళ్లలో దాదాపు 125 కుటుంబాల వారు సైనికులు లేదా పోలీసుల దళంలో చేరాలనుకునే వారే- సైన్యంలోకి చేరేందుకు అర్హతలు ఇవే

Published : April 15, 2026 at 5:05 PM IST

Village Of Soldiers In Bihar : ఆ ఊరిలో ప్రతి ఒక్కరి కల ఒకటే సైనికుడు కావాలని! 65 కుటుంబాలు ఉన్న ఆ గ్రామంలో దాదాపుగా అందరూ సైనికులు లేదా సైనిక శిక్షణ పొందుతున్న వారే. ఆ ఊరిలోని యువకులంతా సూర్యోదయం కంటే ముందే లేచి మైదానానికి చేరుకుంటారు. అక్కడ సైనికుడు అయ్యేందుకు తమ సాధన ప్రారంభిస్తారు. కొందరు పరుగు, మరికొందరు హైజంప్​ సాధన చేస్తుంటారు. వారందరి ఉమ్మడి లక్ష్యం దేశ సైనికుడు కావడం.

బిహార్‌లోని నలంద జిల్లాలో ఉన్న రెండు చిన్న గ్రామాలు సక్రౌధ, మోకరంపూర్ నేడు ఆదర్శ గ్రామాలుగా నిలిచాయి. నూర్సరాయ్ బ్లాక్ పరిధిలో ఉన్న ఆ గ్రామాల్లో దేశభక్తి కేవలం నినాదాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. అది అక్కడి ప్రజల నరనరాల్లోనూ ప్రవహిస్తుంది. ఫలితంగా, ఆ ఊర్లు ఇప్పుడు "సైనికుల గ్రామాలు"గా గుర్తింపు పొందాయి.

సగం కంటే ఎక్కువ మంది సైనికులే
ఆ గ్రామాల్లో దాదాపు సగం పైగా గ్రామస్థులు సైనికులే. సక్రౌధ గ్రామంలో ఉన్న సుమారు 600 ఇళ్లలో, దాదాపు 125 కుటుంబాలకు చెందిన సభ్యులు ప్రస్తుతం సైన్యంలో లేదా పోలీసు విభాగంలో సేవలందిస్తున్నారు. మోకరంపుర్ గ్రామం ఆ విషయంలో ఇంకా ముందంజలో ఉంది. ఆ గ్రామంలో కేవలం 65 కుటుంబాలు మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, వాటిలో 35 కుటుంబాల నుంచి సైనికులు తయారయ్యారు.

సైనికుల గ్రామంలో యువత

పెద్దలు వేసిన పునాది
ఈ ఊరుల్లో ఇటువంటి సంప్రదాయానికి పునాది వేసిన వారిలో 83 ఏళ్ల విశ్రాంత ఆర్మీ కెప్టెన్ కౌశల్ కిషోర్ ప్రసాద్ వంటి పెద్దలు ఒకరు. 1961లో సైన్యంలో చేరిన ఈయన, 1965, 1971 యుద్ధాల సమయంలో సరిహద్దుల్లో ఉండి సేవలందించారు. తన విద్యార్థి దశలో, సైనికులు ధరించే ఆకర్షణీయమైన యూనిఫాంలను చూసినప్పుడు తనలో ఎంత గాఢమైన దేశభక్తి జ్వలించిందని, తన హృదయం కేవలం దేశ సేవ కోసమే స్పందించడం మొదలైందని చెప్పారు.

"నేను గయాలో ఐటీఐ కోర్సు చదువుతున్న రోజుల్లో, అక్కడి స్థానిక ఆర్మీ శిబిరంలో సైనికులు ధరించిన ఆకర్షణీయమైన యూనిఫాంలను చూశాను. ఆ క్షణం నాలో దేశసేవ పట్ల ఎంతటి గాఢమైన ఆవేశం కలిగిందంటే, నేను నా చదువును మధ్యలోనే వదిలేసి సైన్యంలో చేరాను. నేను కెప్టెన్ హోదాలో పదవీ విరమణ చేశాను. నేడు, నా కుమారులలో ఒకరు బరేలీలో కల్నల్ హోదాలో దేశానికి సేవలందిస్తున్నా"
- కౌశల్ కిషోర్ ప్రసాద్, రిటైర్డ్​ సైనికుడు

సన్నద్ధమవుతున్న 95% యువత
ఇక్కడి ప్రజలకు దేశభక్తి అనేది కేవలం మాటలకే పరిమితం కాదు. అది వారి సంప్రదాయంగా మారిపోయింది. పదవీ విరమణ పొందిన సైనికుడు శివేంద్ర కుమార్ సింగ్ వాళ్ల తాతగారు కూడా సీఆర్​పీఎఫ్​లో సేవలందించారని ఆయన అన్నారు. విశేషమేమిటంటే, నేటికీ గ్రామంలోని యువతలో సుమారు 95 శాతం మంది సైన్యంలో లేదా పోలీసు దళంలో చేరాలని కలలు కన్నవారే. అత్యంత గొప్ప విషయం ఏమిటంటే, గ్రామానికి చెందిన పదవీ విరమణ పొందిన సైనికులే స్వయంగా శిక్షణా మైదానాల్లోకి దిగి, యువతకు కఠినమైన శిక్షణను అందిస్తున్నారు.

సైనికుల గ్రామం విశేషాలు

"మా దేశం పట్ల మాకు గాఢమైన భక్తి ఉంది. నేటికీ, ఇక్కడి ప్రజలలో 95 శాతం మంది దేశభక్తి నిండి ఉన్నారు. గ్రామంలోని చాలా మంది ప్రజలు ప్రస్తుతం వివిధ వృత్తులలో స్థిరపడి ఉన్నప్పటికీ, గణనీయమైన సంఖ్యలో యువకులు సైన్యంలో చేరాలనే లక్ష్యంతో పూర్తి మనసుతో, అంకితభావంతో సన్నద్ధమవుతున్నారు. మాలాంటి పదవీ విరమణ పొందిన సైనికులు, ఈ యువ ఆశావాదులకు శిక్షణనిచ్చి, వారిని సిద్ధం చేసే బాధ్యతను స్వయంగా స్వీకరించాం"

- శివేంద్ర కుమార్ సింగ్, రిటైర్డ్​ సైనికుడు

దేశానికి 22 ఏళ్లగా సేవ
సైన్యంలో 22 ఏళ్ల 10 నెలల పాటు సేవలందించిన సక్రౌధకు చెందిన ప్రమోద్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, సియాచిన్ హిమానీనదం వంటి ప్రపంచంలోనే అత్యంత కఠినమైన భౌగోళిక ప్రాంతాలలో విధులు నిర్వర్తించడం నేటికీ తనకు గర్వంగా ఉందని అన్నారు. గ్రామానికి చెందిన యువకులు సైన్యంలోకి ఎంపికైనప్పుడల్లా, ఆ రోజు మొత్తం గ్రామానికి ఒక గొప్ప వేడుకలా అనిపిస్తుందని ఆయన చెప్పారు. సైన్యం నుంచి పదవీ విరమణ చేసి సైనికులు తమ గ్రామాలకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, వారికి లభించే అపారమైన గౌరవాన్ని చూసి, దేశ సేవ చేయాలనే గాఢమైన కోరిక తనలోనూ చిగురించిందని తెలిపారు.

"సైనిక దుస్తులు ధరించి, దేశ సరిహద్దులను కాపాడటంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్వేగం దాగి ఉంటుంది. సరిగ్గా ఇదే కారణం చేత నేను సైన్యంలో చేరాను. నేను చదువుకుంటున్న రోజుల్లో, దానాపుర్‌లో సైనిక నియామక ర్యాలీ జరుగుతోందని నాకు తెలిసింది. అప్పటికే నేను శిక్షణ పొందుతున్నందున, ఆ దానాపూర్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నాను. అక్కడ నేను ఎంపికయ్యాను"
- ప్రమోద్ సింగ్, రిటైర్డ్​ సైనికుడు

ప్రతి ఏటా సైన్యంలో చేరుతున్న యువత
నూర్సరాయ్ బ్లాక్‌లోని మోకరంపుర్ గ్రామానికి చెందిన అరవింద్ పాండే, 2017 నుంచి, ఈ ప్రాంత యువత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పట్ల ముఖ్యంగా సాయుధ దళాల్లో నియామకం విషయంలో అపారమైన ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారని తెలిపారు. పరిస్థితి ఎంతలా ఉందంటే, ప్రతి ఏటా ఈ చిన్న గ్రామం నుంచి ఇద్దరి నుంచి ఆరుగురు యువకులు భారత సైన్యంలోనో లేదా ఇతర ప్రభుత్వ సేవల్లోనో స్థానం సంపాదిస్తున్నారని అయన అన్నారు.

'దస్తూర్ ఫీల్డ్'- సైనిక శిక్షణా మైదానం
సైన్యంలో చేరాలని కలలు కంటూ, ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి కఠోర శిక్షణ పొందుతున్న యువకుడు రఘువీర్ కుమార్, ప్రతి ఉదయం గ్రామంలోని ప్రసిద్ధ 'దస్తూర్ ఫీల్డ్' వద్ద డజన్ల కొద్దీ యువకులు గుమిగూడుతారని చెప్పారు. అక్కడ కొందరు 'అగ్నివీరులు'గా మారడానికి సన్నద్ధమవుతుంటే, మరికొందరు టీఏ (టెరిటోరియల్) ఆర్మీలో లేదా పోలీసు దళంలో చేరడానికి తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారని అన్నారు. ఇప్పటివరకు, ఇదే గ్రామం నుంచి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు యువకులు 'అగ్నివీరులు'గా దేశ సేవ చేసేందుకు ఎంపిక కావడం ఎంతో గర్వించదగ్గ విషయమని తెలిపారు.

సైనికుల గ్రామంలో యవకుడు సాధన

"మేము ఫిబ్రవరి 2025 నుంచి సైన్యంలో చేరేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నాం. మా గ్రామంలో, అత్యధిక సంఖ్యలో ప్రజలు బీఎస్​ఎఫ్​, సైన్యంలో సేవలందిస్తున్నారు. నా స్నేహితులలో ఒకరు ఇప్పటికే 'అగ్నివీర్'గా సైన్యంలో చేరారు. మేము కూడా సైన్యంలో చేరి దేశ సేవ చేయాలని ఆశిస్తున్నాం. అలా చేయడం ద్వారా మా గ్రామపంచాయతీకి కూడా గొప్ప కీర్తి లభిస్తుంది"
- రఘువీర్ కుమార్, శిక్షణ పొందుతున్న యువకుడ

సైన్యంలో చేరడానికి అర్హతలు
భారత సైన్యంలో చేరి దేశ సేవ చేయడం అత్యంత గర్వించదగిన విషయం. అయితే ఈ సైనిక దుస్తులను సొంతం చేసుకునే మార్గం కఠోర శ్రమ, కఠిన క్రమశిక్షణతో కూడుకున్నది. ఒకవేళ మీరు కూడా ఈ రెండు ప్రాంతాలకు చెందినవారై ఉండి, మరెంతో మంది యువకుల మాదిరిగానే, మీరు కూడా సైన్యంలో చేరాలని కలలు కంటున్నట్లయితే, మీరు ఈ కొన్ని ముఖ్యమైన అర్హతా ప్రమాణాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలి.

విద్యార్హత
సైన్యంలో, మీరు దేశానికి సేవ చేసే నిర్దిష్ట పాత్రను మీ విద్యా నేపథ్యం నిర్ణయిస్తుంది. 'సైనికుడు' (సాధారణ విధి/GD) స్థానానికి దరఖాస్తు చేయడానికి, కనీసం 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. మొత్తంగా కనీసం 45% మార్కులు సాధించడం తప్పనిసరి. మీరు ఒక అధికారిగా మారాలని ఆశిస్తే అది 'అగ్నివీర్ క్లర్క్' మార్గం ద్వారా అయినా లేదా 'NDA' ద్వారా అయినా - 12వ తరగతిలో కనీసం 60% మార్కులు సాధించడం తప్పనిసరి. 'CDS' పరీక్షకు దరఖాస్తు చేయడానికి, బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ కలిగి ఉండటం ముందస్తు అర్హత.

ఉండాల్సని వయసు
నియామక ప్రక్రియలో వయో పరిమితి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. 'అగ్నివీర్' ప్రవేశానికి, అభ్యర్థుల వయస్సు 17.5 నుంచి 21 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. 'NDA' కోసం, నిర్దేశిత వయో పరిమితి 16.5 నుంచి 19.5 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. 'CDS' కోసం, అనుమతించదగిన వయో పరిమితి 19 నుంచి 24 (లేదా 25) సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది.

శారీరక ప్రమాణాలు
యుద్ధభూమిలో మీరు విజయాలు సాధించడానికి ముందు, మీరు నిర్దిష్ట శారీరక ప్రమాణాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలి. ఎత్తు విషయానికి వస్తే, పురుష అభ్యర్థులు సుమారుగా 162.5 సెం.మీ నుంచి 170 సెం.మీ మధ్య ఎత్తు కలిగి ఉండాలి. ఛాతీ కొలత 77 సెం.మీ (సాధారణ స్థితిలో) ఉండాలి. గాలి పీల్చినప్పుడు 82 సెం.మీ వరకు విస్తరించాలి. అంతేకాకుండా, 1.6 కి.మీ పరుగు పందేనికి 5 నిమిషాల 30 సెకన్ల నుంచి 5 నిమిషాల 45 సెకన్ల కాల వ్యవధిలో పూర్తి చేయాలి.

