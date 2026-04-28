ఆ గ్రామంలో ప్రతి ఇంట్లో ఓ ఫుట్​బాల్​ ప్లేయర్​- మెస్సీ, రోనాల్డోలే వారికి స్ఫూర్తి!

12 నుంచి 13 వేల జనాభా ఉన్న ఈ గ్రామంలో 8 వేల మంది ఆదివాసీలే- దాదాపు అందరికీ ఫుట్​బాల్​పైనే ఆసక్తి- ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వ మద్దతు కోసం గ్రామస్థుల ఎదురుచూపు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 28, 2026 at 11:53 AM IST

Football Village In Bihar : అక్కడ ప్రతి ఇంట్లో ఓ ఫుట్​బాల్ ప్లేయర్​ ఉండాల్సిందే. చిన్నారుల నుంచి యువకుల వరకు అందరికి ఒకటే ఆసక్తి ఉంటుంది. అదే ఫుట్​బాల్ ఆట. ఆ గ్రామంలో ఏ ఇంటికి వెళ్లినా గోడలపై ప్రపంచ ఫుట్​బాల్ దిగ్గజాలు క్రిస్టియానో రొనాల్డో, లియోనెల్ మెస్సీ చిత్రాలు దర్శనమిస్తాయి. ఈ ఆట పట్ల అపారమైన ప్రేమ, అంకితభావంతో ఆ గ్రామం ఇప్పుడు ఫుట్‌బాలర్ల గ్రామంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. ఇంతకీ ఆ ప్రత్యేక గ్రామం ఎక్కడ ఉంది? అక్కడి ప్రజల్లో ఫుట్​బాల్​పై ఇంతటి మక్కువ ఎలా ఏర్పడింది? ఈ విశేషాలన్నీ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్రతి ఇంట్లో ఓ ప్లేయర్​
బిహార్​లోని పూర్ణియా జిల్లాలో జీల్​ టోలా గ్రామంలో సుమారు 12 నుంచి 13 వేల జనాభా నివసిస్తోంది. వీరిలో 7 నుంచి 8 వేల మంది ఆదివాసీ సమాజానికి చెందినవారు. ఈ ఊరిలో ఉండే ప్రతి ఇంట్లో ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఫుట్‌బాల్ ఆడుతుంటారు. గ్రామస్థులు కూడా ఎంతో గర్వంగా "మా రక్తంలోనే ఫుట్‌బాల్ ఉంది" అని అంటుంటారు. దేశమంతా క్రికెట్​నే ఎక్కువగా చూసే ఈ కాలంలో, ఇక్కడి పిల్లలు మాత్రం ఫుట్‌బాల్‌కే అంకితమయ్యారు. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం అయ్యే వరకు ఈ ఆటే వారి ప్రపంచం. దాంతో గ్రామంలోని మైదానం ఎప్పుడూ పిల్లల కేరింతలతో కళకళలాడుతూనే ఉంటుంది.

మెస్సీ, రొనాల్డో ఫోటోలతో పిల్లల గదులు
ఈ గ్రామంలోని పిల్లల గదుల్లోకి వెళ్తే ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజాల చిత్రాలు తప్పక కనిపిస్తాయి. లియోనెల్ మెస్సీ, క్రిస్టియానో రొనాల్డో పోస్టర్లు వారికి ప్రతిరోజూ స్ఫూర్తినిస్తుంటాయని వారు చెప్పారు. వీరిని చూసి తామూ అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరాలని చిన్నారులు కలలు కంటున్నారని వారి తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. ఇతర క్రీడలపై వారికి ఆసక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుందని అన్నారు.

గ్రామ యువతకు ఆదర్శం
ఈ ఊరిలో యువ ప్లేయర్లకు భారత ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం సయ్యద్ అబ్దుస్ సమద్ గొప్ప స్ఫూర్తి. 'ఫుట్‌బాల్ మాంత్రికుడు'గా పేరుగాంచిన ఆయన, ఈ నేల నుంచే ఎదిగి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తన ప్రతిభ చాటారు. 1895లో జన్మించిన సమద్, మోహన్ బగాన్ సహా పలు ప్రముఖ క్లబ్‌లకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. జీల్ టోలా మైదానం నుంచి అనేక మంది ప్లేయర్స్​ రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిల్లో రాణించారు. బీఎన్ గాంగూలీ, అబ్దుల్ లతీఫ్, మొహమ్మద్ షోయబ్, నేపు దా, పద్మ సిన్హా వంటి పలువురు ఈ గ్రామం నుంచే వెలుగులోకి వచ్చారని గ్రామస్థులు అన్నారు. అండర్-14 నుంచి సీనియర్ స్థాయి వరకు ఎన్నో విభాగాల్లో ఈ గ్రామ క్రీడాకారులు తమ ప్రతిభను నిరూపించారని చెప్పారు.

ఫుట్‌బాల్‌ ద్వారానే ఉద్యోగాలు
ఈ గ్రామం నుంచి వెలువడిన అనేక మంది క్రీడాకారులు ఫుట్‌బాల్ ద్వారానే ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల్లో మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదించారని గ్రామస్థులు అన్నారు. ప్రస్తుతం సబ్‌ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్న ప్రకాశ్ కుమార్ ఉరావ్ కూడా ఇదే మైదానంలో తన ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకుని జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకున్నారని తెలిపారు. ఈ ఊరిలోని ప్రజలు స్వాతంత్య్రానికి ముందునుంచే ఫుట్‌బాల్ ఆడేవారని అన్నారు. అయితే 1981లో స్థానికులు కలిసి 'సర్నా ఫుట్‌బాల్ క్లబ్'ను స్థాపించడంతో గ్రామంలో ఫుట్‌బాల్ సంస్కృతి మరింత బలపడిందని తెలిపారు. అప్పటి నుంచి వేలాది మంది ఆటగాళ్లు ఈ మైదానం నుంచి వెలుగులోకి వచ్చారని చెప్పారు.

ప్రభుత్వ సహకారం లేక నిరాశ
అసాధారణ ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ, ఈ గ్రామానికి సరైన ప్రభుత్వ మద్దతు అందడం లేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా నాయకులు వచ్చి హామీలు ఇస్తున్నా, వాటి అమలు మాత్రం కనిపించడం లేదని వారు అంటున్నారు. తగిన మౌలిక వసతులు, శిక్షణ, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం లభిస్తే జీల్ టోలా నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి ఫుట్‌బాల్ తారలు వెలుగులోకి రావడం ఖాయమని క్రీడా నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రతిభకు కొదవలేని ఈ గ్రామం, సరైన అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తోందని గ్రామస్థులు వాపోతున్నారు.

