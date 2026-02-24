ఒక్క ఆకు వచ్చే మోదుగ చెట్టు- అద్భుతమా? జన్యు మార్పా? ఆ స్పెషల్ విలేజ్ గురించి తెలుసా?
మూడు ఆకుల బదులు ఒక్క ఆకే వచ్చే అరుదైన పలాష్ చెట్టు- దైవ చిహ్నంగా భావించి చెట్టు కింద ఖైరామాయి దేవత విగ్రహం ప్రతిష్ఠ
Published : February 24, 2026 at 7:57 PM IST
Special Village Name And Story : కొన్ని గ్రామాలకు వింత పేర్లు, విశేష కథలు ఉండటం కొత్తేమీ కాదు. కానీ ప్రకృతి సృష్టించిన ఒక అరుదైన చెట్టు కారణంగా పేరు పొందిన గ్రామం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్లోని ఇక్పానా అనే ఓ చిన్న గ్రామం, ఒక ప్రత్యేక పలాష్ (మోదుగ) చెట్టు వల్ల ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించింది. ఆ గ్రామం సాగర్ జిల్లాలోని నారయావళి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలో ఉంది.
సాధారణంగా పలాష్ చెట్టు ఒక్క కొమ్మకు మూడు ఆకులు కాస్తాయి. కానీ ఇక్పనా గ్రామంలో ఉన్న ఒక చెట్టు మాత్రం ఒక్క ఒక్క ఆకు కాస్తోంది. ఇదే ఈ గ్రామానికి పేరుకి కారణమైంది. గ్రామస్థుల విశ్వాసం ప్రకారం ఇది దేవుడి మహిమ. అందుకే ఆ చెట్టు కింద స్థానిక దేవత ఖైరామాయి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏటా పండుగల సమయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తూ, చెట్టును పవిత్రంగా భావిస్తున్నారు.
ఇక్పానా గ్రామం కదన్ నది ఒడ్డున, సాగర్-బీనా రోడ్డుకు సమీపంలో ఉంది. పెద్దల కథనాల ప్రకారం, ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఐదు పలాష చెట్లు ఉండేవని, వాటన్నింటికీ ఒక్క ఆకే వచ్చేదని చెబుతున్నారు. కాలక్రమంలో నాలుగు చెట్లు నశించగా, ప్రస్తుతం ఒక చెట్టు మాత్రమే మిగిలి ఉందని గ్రామస్థుల చెబుతున్నారు. 74 ఏళ్ల మెహతాబ్ సింగ్ అనే స్థానికుడు మాట్లాడుతూ, "ఇలాంటి చెవ్లా చెట్లు మా గ్రామంలో మాత్రమే ఉన్నాయి. మిగతా చెట్లు సాధారణంగా మూడు ఆకులే ఇస్తాయి. మా గ్రామం చాలా పాతది. దాదాపు 1,500 మంది ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు" అని తెలిపారు. ఈ చెట్టు ప్రత్యేకత గురించి విని సమీప గ్రామాల నుంచి కూడా ప్రజలు వస్తున్నారు. భాపెల్ గ్రామానికి చెందిన రైతు మెహర్బాన్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, "ఈ చెట్టు గురించి చాలా విన్నాను. అందుకే స్వయంగా చూడటానికి వచ్చాను. నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది" అన్నారు.ట
శాస్త్రవేత్తలు ఏమన్నారంటే?
అయితే శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం దీనిని అద్భుతం కాదని, సహజ ప్రక్రియలో భాగమని చెబుతున్నారు. డా.హరిసింగ్ గౌర్ యూనివర్సిటీ మాజీ డీన్, వృక్ష శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ పీకే ఖరే ఈ విషయంపై వివరణ ఇచ్చారు. "పలాషను టేసూ లేదా ఫ్లేమ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు. హోలీ సమయంలో ఈ చెట్టు ఎర్రటి పూలతో నిండిపోతుంది. దూరం నుంచి చూస్తే అగ్నిజ్వాలల్లా కనిపిస్తుంది" అని తెలిపారు. ఇక్పనాలో ఉన్న చెట్టు మాత్రం వృక్షశాస్త్ర పరంగా "యూనిఫోలియేట్ లీఫ్" లక్షణం కలిగి ఉందని చెప్పారు. అంటే ఒక కాండానికి ఒక్క ఆకు మాత్రమే వస్తుంది. ఈ లక్షణం మొదట 1917లో గుర్తించినట్లు వివరించారు. ఇలాంటి చెట్లు ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా అరుదుగా కనిపించాయని, జామ్ నగర్, వడోదర ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలాంటి ఉదాహరణలు ఉన్నాయని చెప్పారు.
ప్రకృతిలో ఇలాంటి మార్పులు సహజమే
మరో ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే, ఈ చెట్టు పూలు, పండ్లు ఇవ్వదని, విత్తనాలు కూడా దొరకవని ఖరే తెలిపారు. "పూలు, పండ్లు లేకపోతే తదుపరి తరం ఎలా పెరుగుతుంది? ఇది సహజంగా కొనసాగడం కష్టమే" అని ఆయన సందేహం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి ప్రధాన కారణం జన్యు మార్పు (జెనెటిక్ మ్యూటేషన్) అని స్పష్టం చేశారు. ప్రకృతిలో ఇలాంటి మార్పులు సహజమేనని, దైవ మహిమగా కాకుండా శాస్త్రీయంగా అర్థం చేసుకోవాలని సూచించారు.
ప్రత్యేక గుర్తింపుగా చెట్టు
అయినా గ్రామస్థులు విశ్వాసం మాత్రం తగ్గలేదు. చెట్టు చుట్టూ భక్తి, శాస్త్రం కలిసిన ఆసక్తికర కథగా ఇక్పనా గ్రామం నిలిచింది. ఒక వైపు నమ్మకం, మరో వైపు విజ్ఞానం ఈ రెండు కోణాల మధ్య ఈ ఒక్క ఆకుల పలాష్ చెట్టు ఇప్పుడు పర్యటకులను, పరిశోధకులను ఆకర్షిస్తోంది. ప్రకృతి సృష్టించిన ఆ వింత చెట్టు ఇంకా ఎంతకాలం నిలుస్తుందో తెలియదు. కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం ఇక్పనా గ్రామానికి ఇది ప్రత్యేక గుర్తింపుగా నిలిచింది.
ఆ గ్రామంలో 'గాసిప్స్' మాట్లాడితే అంతే సంగతులు- మద్యం విక్రయాలపైనా కఠిన నిబంధనలు- ఎక్కడో తెలుసా?