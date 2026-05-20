ఆహారం లేక పశువుల మేత తింటున్న గ్రామస్థులు- ఆకలితో అల్లాడుతున్న ఆదర్శ గ్రామం!

సుమారు 150 నుంచి 200 ఇళ్లు ఉన్న మన్ఫర్ గ్రామం- ఉపాధి అవకాశాలు లేక, తినడానికి బియ్యం కూడా దొరకని పరిస్థితిలో ప్రజలు- మొక్కజొన్నను నీటిలో నానబెట్టి, నూరి బియ్యం చేసుకుని తింటూ జీవనం

Village People Subsist On Corn
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 20, 2026 at 6:43 PM IST

Village People Subsist On Corn : ఒకప్పుడు దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిన ఆ గ్రామం, ఇప్పుడు ఆకలి బాధలతో అల్లాడుతోంది. ఆ ఊరిలో నివసిస్తున్న వారంతా నేడు పూట గడవడానికే కష్టపడుతున్నారు. పశువుల మేతకు వాడే మొక్కజొన్న తింటూ బతుకుతున్నారు. అలా అని అది వారికి ఇష్టమైన ఆహారమని కాదు, కానీ ఆకలికి తాళలేక తప్పని పరిస్థితిలో ఎంచుకున్న మార్గం. అడవికి వెళ్లి కట్టెలు కొట్టి, వాటిని అమ్ముకుని వచ్చిన కొద్దిపాటి డబ్బుతో కుటుంబాలను నెట్టుకొస్తున్న ఆ గ్రామస్థుల జీవనం అత్యంత దుర్భరంగా సాగుతోంది. కడుపు నింపుకోవడమే పెద్ద సవాలుగా మారిన ఆ గ్రామ ప్రజల దయనీయ స్థితిగతులపై 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనం.

బిహార్‌లోని గయా జిల్లాలో మన్ఫర్ గ్రామంలో సుమారు 150 నుంచి 200 ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ దాదాపు రెండు వేల మంది జనాభా నివసిస్తున్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది భోక్తా సమాజానికి చెందినవారే. కొద్దిపాటి వ్యవసాయం, కూలీ పనులు, కట్టెలు కొట్టడం వంటి పనులు చేసుకుంటూ తమ జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు అక్కడ పరిస్థితులు మారి వ్యవసాయం దెబ్బతింది. ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గిపోయాయి. దీంతో గ్రామ ప్రజలకు సరైన ఆదాయం లేకపోవడంతో తినడానికి ఆహారం కూడా దొరకని పరిస్థితి నెలకొంది.

గ్రామస్థులు తింటున్న మొక్కజొన్న (ETV Bharat)

నానబెట్టిన మొక్కజొన్నను తింటున్న ప్రజలు
మన్ఫర్​లో నివసిస్తున్న ప్రజలు మొక్కజొన్నను నీటిలో నానబెట్టి, తర్వాత దాన్ని దంచి బియ్యం లాగా తయారు చేసి తింటున్నారు. సాధారణంగా ఈ విధమైన ఆహారాన్ని పశువులకు పెడతారు. కానీ, అలాంటి దాన్ని ఇప్పుడు అక్కడి జనాలు తప్పని పరిస్థితుల్లో రోజూవారి ఆహారంలా తింటున్నారు. ఈ విషయాన్ని గ్రామ మహిళ పార్వతి దేవి ఈటీవీ భారత్​కు చెబుతూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. వారికి ప్రతి నెలా రేషన్ ద్వారా వచ్చే 12 కిలోల ధాన్యం ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదని వాపోయారు. అందుకు కారణం ఇంట్లో ఉండే ఎనిమిది మందికి గానూ ముగ్గురు పేర్లు మాత్రమే రేషన్ కార్డులో ఉండడమని అన్నారు. దాంతో ఇంట్లో ఉన్న బియ్యం పూర్తైన అనంతరం మొక్కజొన్నలు తినాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ప్రాథమిక సౌకర్యాలకు దూరంగా ఉన్న మన్ఫార్ గ్రామం (ETV Bharat)

"మేం సంవత్సరంలో ఆరు నెలలు మాత్రమే బియ్యం, గోధుమలు తినగలుగుతున్నాం. మిగిలిన ఆరు నెలలు మొక్కజొన్నతోనే జీవనం సాగిస్తున్నాం. మాకు తిండి లేదు, సరైన నివాసం లేదు. మేం శిథిలావస్థలో ఉన్న గుడిసెల్లో నివసిస్తూ, ఎలాగోలా బ్రతుకుతున్నాం. మా ఇంట్లోని మహిళలు, పురుషులు కలిసి పనిచేస్తారు. అయినప్పటికీ, మేం మా ఇంటి ఖర్చులను భరించలేకపోతున్నాం. మొక్కజొన్న పిండి తినడం తప్ప మాకు వేరే మార్గం లేదు. బియ్యం లేదా గోధుమ పిండి కొనడం మాకు ఒక అందని కలగానే మిగిలిపోయింది."

- భువనేశ్వర్ సింహ్​ భోక్తా, గ్రామస్థుడు

గ్రామదాన గ్రామంగా మన్ఫర్‌
ఒకప్పుడు ఈ మన్ఫర్ గ్రామం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. అందుకు ముఖ్య కారణం ఆచార్య వినోబా భావే ప్రారంభించిన గ్రామదాన ఉద్యమం. అందులో భాగంగా బిహార్‌లో తొలి గ్రామదాన గ్రామంగా 1962లో భారత స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు, ప్రముఖ సామాజికవేత్త జయప్రకాశ్ నారాయణ్ మన్ఫర్‌ను ఎంపిక చేశారు. దాంతో ఆయనే స్వయంగా ఇక్కడ ఉండి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ప్రతి కుటుంబానికి రెండు ఎద్దులను అందజేశారు. సాగునీటి సదుపాయాలు కల్పించి చెరువులు, బావులు తవ్వించారు. గ్రామంలోని ప్రతి పొలానికి నీరు అందేలా కృషి చేశారు. పాఠశాల నిర్మించిన అనంతరం కొంత కాలానికి జయప్రకాశ్ నారాయణ్ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. దాంతో పరిస్థితులు కూడా పూర్తిగా మారిపోయాయి. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆగిపోయాయి. ఉపాధి అవకాశాలు లేక గ్రామం మళ్లీ పేదరికంలోకి జారిపోయింది. నేడు గ్రామంలోని అనేక కుటుంబాలు ఆహారం కోసం ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. చాలా మంది ఉపాధి కోసం దిల్లీ, మహారాష్ట్ర, సూరత్ వంటి ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తున్నారు.

మన్ఫార్ గ్రామంలో పశువులు (ETV Bharat)

ప్రత్యేక బృందంతో పరిశీలన
ఈ విషయంపై బారాచట్టి బీడీవో అభిషేక్ కుమార్ ఆశిష్ మాట్లాడుతూ, "గ్రామంలో రేషన్ కార్డులు, పింఛన్లు, గృహాల సమస్యలు ఎంత మేర ఉన్నాయో ప్రత్యేక బృందాన్ని పంపించి పరిశీలిస్తాం. పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని తెలిపారు. అయితే అడవుల్లో నివసించే భోక్తా సమాజం ఇప్పటికీ వెనుకబాటుతనంలోనే జీవిస్తోంది. కష్టపడి పనిచేసినా సరైన అవకాశాలు లేక పేదరికం నుంచి బయటపడలేకపోతున్నారు. ఆధునిక భారతదేశంలోనూ కనీస సౌకర్యాలకు నోచుకోని ఈ గ్రామం, ప్రభుత్వ అభివృద్ధి వాదనలకు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.

