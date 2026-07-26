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ఒకే రోజు 20వేల మొక్కలు నాటిన విద్యార్థులు​- ఎక్కడో తెలుసా?

కొరియా జిల్లాలో కలెక్టర్ రక్తీమా యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో వెయ్యి పండ్ల మొక్కల నాటకం- నీటి సంరక్షణ, మహిళల భాగస్వామ్యం, గ్రామీణ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న గ్రామం

Village Into Thousand Trees Plantation
Village Into Thousand Trees Plantation (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 3:27 PM IST

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Village Into Thousand Trees Plantation : మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, తగ్గుతున్న భూగర్భ జల మట్టాలు, పెరుగుతున్న పర్యావరణ సంక్షోభం మధ్య ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని ఓ గ్రామం అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. జిల్లా కలెక్టర్ మార్గదర్శకత్వంలో గ్రామంలో చేపట్టిన హరిత కార్యక్రమం ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని నాలుగు హెక్టార్ల భూమిలో వెయ్యి పండ్ల మొక్కలను నాటడంతో పాటు, వాటి సంరక్షణ కోసం నీటి నిల్వలు, భూగర్భ జలాల పెంపు, మహిళల భాగస్వామ్యం వంటి అంశాలను సమన్వయం చేస్తూ ప్రత్యేక నమూనాను రూపొందించారు.

కొరియా జిల్లాలో కిశోరి గ్రామంలో జిల్లా కలెక్టర్ రక్తీమా యాదవ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక జామ మొక్కను నాటి ప్రారంభించారు. అనంతరం జిల్లా పంచాయతీ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి యోగేంద్ర శ్రీవాస్ పనస మొక్కను నాటారు. అంతే కాకుండా స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, జాతీయ సేవా పథకం (ఎన్‌ఎస్‌ఎస్) వాలంటీర్లు, పాఠశాల విద్యార్థులు, అధికారులు, స్థానిక ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా, పండ్ల మొక్కలు పర్యావరణాన్ని స్వచ్ఛంగా ఉంచడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో స్థిరమైన ఆదాయ వనరుగా కూడా ఉపయోగపడతాయని అధికారులు స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు వివరించారు.

"ఇది కేవలం మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు గ్రామీణ జీవనోపాధిని బలోపేతం చేసే దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలో భాగం. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే కొరియా జిల్లాలోని అనేక గ్రామాల్లో ఇలాంటి పండ్ల తోటలు, నీటి సంరక్షణ కార్యక్రమాలు, సామాజిక భాగస్వామ్య నమూనాలు అమలు చేసే అవకాశముంది."
- రక్తీమా యాదవ్, జిల్లా కలెక్టర్

మహిళలకు ఉపాధి- గ్రామానికి ఆదాయం
ఈ ప్రాజెక్టులో స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు. మొక్కల సంరక్షణతో పాటు భవిష్యత్తులో పండ్ల ఉత్పత్తి, విక్రయం, నిర్వహణలోనూ మహిళలే ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. దీంతో వారికి అదనపు ఆదాయ వనరు లభించడమే కాకుండా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలపరుస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అందుకే, ఈ ప్రాజెక్టును కేవలం పచ్చదనాన్ని పెంచే కార్యక్రమంగా మాత్రమే కాకుండా, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థతో ముడిపడి ఉన్న అభివృద్ధి నమూనాగా పరిగణిస్తున్నారు.

విద్యార్థుల్లో పర్యావరణ చైతన్యం
ఈ కార్యక్రమంలో అక్లసరాయ్ ఉన్నత మాధ్యమిక పాఠశాల, కిశోరి మాధ్యమిక పాఠశాలకు చెందిన వందలాది మంది విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. చేతుల్లో మొక్కలతో మైదానంలోకి వచ్చిన విద్యార్థులు స్వయంగా మొక్కలను నాటి, వాటిని సంరక్షిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అనంతరం కలెక్టర్ రక్తీమా యాదవ్ విద్యార్థులతో ముచ్చటిస్తూ వారి చదువులు, భవిష్యత్ లక్ష్యాల గురించి తెలుసుకున్నారు. శ్రద్ధగా చదివి తమ గ్రామం, జిల్లా, రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని వారిని ప్రోత్సహించారు. దీంతో ఈ కార్యక్రమం పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు విద్యార్థుల్లో సామాజిక బాధ్యతను పెంపొందించే వేదికగా మారింది.

Village Into Thousand Trees Plantation
విద్యార్థులతో మాట్లాడుతున్న జిల్లా కలెక్టర్ రక్తీమా యాదవ్ (ETV Bharat)

నీటి సంరక్షణతో పాటు మొక్కల పెంపకం
అయితే ఈ గ్రామంలో మొక్కలు నాటకముందే వర్షపు నీటి సంరక్షణకు విస్తృత చర్యలు చేపట్టారు. నాలుగు హెక్టార్ల పరిధిలో మొత్తం 50 రాతి చెక్‌డ్యామ్‌లు, 50 రీఛార్జ్ పిట్‌లు, 600కు పైగా కాంటూర్ ట్రెంచ్‌లు, 250కు పైగా '30-40 మోడల్' నిర్మాణాలు ఏర్పాటు చేశారు. వీటి ద్వారా వర్షపు నీటిని భూగర్భంలోకి మళ్లించి భూగర్భ జలమట్టాన్ని పెంచుతున్నారు. దీంతో మొక్కలకు ఏడాది పొడవునా సహజ తేమ అందేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. నీటి సంరక్షణతో కలిపి మొక్కల పెంపకం చేపట్టడం వల్ల వాటి మనుగడ శాతం గణనీయంగా పెరుగుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Village Into Thousand Trees Plantation
మొక్కను నాటుతున్న కలెక్టర్​ రక్తీమా యాదవ్ (ETV Bharat)

'ఏక్ పెడ్ మా కే నామ్'కు ఊతం
జులై 4 నుంచి ఆగస్టు 4 వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ఏక్ పెడ్ మా కే నామ్' అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. అలాగే ఛత్తీస్‌గఢ్ ప్రభుత్వ 'మోర్ గావ్ మా పానీ' అనే పథకం కింద నీటి సంరక్షణ పనులు నిర్వహించినట్లు వెల్లడించారు. ఇందులో భాగంగా పంచాయతీ పరిధిలో వెయ్యి మొక్కలు నాటారు. కొరియా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒకే రోజులో వివిధ కమిటీలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో సుమారు 20 వేల మొక్కలు నాటుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ 'మోర్ గావ్ మా పానీ' పథకం కింద, కిశోరి గ్రామాన్ని నీటి సేకరణ ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేశారు. వర్షపు నీరు భూమిలోకి గరిష్ఠంగా ఇంకేలా చేయడానికి ఇక్కడ కాంటూర్ కందకాలు, కాంటూర్ గట్లు, ఇతర నీటి సంరక్షణ నిర్మాణాలు చేపట్టారు. ఇది భూగర్భ జలమట్టాలను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో తలెత్తే కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడంలోనూ సహాయపడుతుంది.

Village Into Thousand Trees Plantation
నాలుగు హెక్టార్ల భూమిలో వెయ్యి పండ్ల మొక్కలు (ETV Bharat)

ఇతర గ్రామాలకు ఆదర్శంగా కిశోరి
పర్యావరణ పరిరక్షణ, నీటి వనరుల అభివృద్ధి, మహిళల సాధికారత, గ్రామీణ ఆర్థికాభివృద్ధి వంటి అంశాలను సమగ్రంగా కలిపిన ఈ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుతం ఆదర్శ నమూనాగా నిలుస్తోంది. మొక్కల పెంపకం, నీటి సంరక్షణ, సామాజిక భాగస్వామ్యాన్ని ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడం ద్వారా గ్రామాభివృద్ధికి కొత్త దిశ చూపుతోంది. ఈ నమూనా విజయవంతమైతే భవిష్యత్తులో కొరియా జిల్లాతో పాటు ఇతర జిల్లాల్లోని గ్రామ పంచాయతీల్లోనూ అమలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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