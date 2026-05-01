స్వాతంత్య్రం వచ్చాక తొలిసారి ఆ గ్రామానికి విద్యుత్- సంతోషం వ్యక్తం చేసిన ప్రజలు

స్వాతంత్య్రం వచ్చిన 78 ఏళ్లకు విద్యుత్​ వెలుగులు చూసిన గ్రామం- కనీస మౌలిక సదుపాయాలకు దూరంగా ఉన్న ప్రజలు- ఎట్టకేలకు కల సాకారమైందని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న గ్రామస్థులు

Village Gets Electricity For The First Time
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 1, 2026 at 2:38 PM IST

Village Gets Electricity For The First Time : దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 78 ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. సాంకేతికంగా దేశం ఎంతగానో అభివృద్ధి సాధించింది. అయినా ఇంకా కొన్ని మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాలు కనీస మౌలిక సదుపాయాలకు దూరంగానే ఉన్నాయి. విద్యుత్, రహదారులు, తాగునీరు వంటి ప్రాథమిక అవసరాలు అందక అక్కడి ప్రజలు ఇప్పటికీ ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అలాంటి గ్రామమే ఒకటి ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఉంది. తమ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు విద్యుత్ వెలుగులతో కళకళలాడుతుంటే, తాము మాత్రం చీకట్ల మధ్యే జీవనం సాగించారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ గ్రామంలోకి కూడా వెలుగులు వచ్చాయి.

చీకటి నుంచి వెలుగులోకి
ఖైరాగఢ్​ జిల్లాలోని సల్హేవారా అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న గ్వాల్గుండి ఆమాటోలా గ్రామంలో బైగా గిరిజనులు కొన్నేళ్లుగా నివసిస్తున్నారు. అయితే ఈ గ్రామం ఎన్నో ఏళ్లుగా రహదారి, తాగునీరు, విద్యుత్ వంటి మౌలిక సదుపాయాలకు దూరంగా ఉంది. చీకిటి పడితే దీపాలు, కట్టెల మంటలే వారి జీవనాధారం అయ్యాయి. అలాంటి గ్రామంలో తొలిసారి బల్బు వెలగడంతో, ఆ గ్రామమంతా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.

ఆనందంలో పిల్లలు, పెద్దలు
గ్రామంలోకి తొలిసారిగా విద్యుత్ రావడంతో చిన్నారుల కళ్లలో కొత్త వెలుగు వచ్చాయి. పెద్దల ముఖాల్లో సంతృప్తి స్పష్టంగా కనిపించింది. ఎన్నో తరాలుగా ఎదురుచూసిన కోరిక నెరవేరడంతో గ్రామస్థులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. అలాగే గ్రామంలోని మహిళలు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఇతర గ్రామాల్లో విద్యుత్ వెలుగులు చూసినా తమ ఇంట్లో బల్బు వెలగడం మాత్రం ఇప్పటివరకు కలగానే ఉండేదని వారంతా అన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ కల సాకారమైందని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సరిహద్దుకు అటువైపు వెలుగు ఇటు చీకటి
ఈ గ్రామానికి సమీపంలోనే మధ్యప్రదేశ్ సరిహద్దు ఉంది. దాని సమీపంలోని గ్రామాలకు చాలా కాలం క్రితమే విద్యుత్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే ఈవైపు ఉన్న ఆమాటోలా గ్రామం మాత్రం చీకట్లోనే మగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి నుంచి వారు బయటపడి, అభివృద్ధి వెలుగులోకి చేరువయ్యారు. "ఇప్పటికే నాలుగు, ఐదు తరాలు గడిచిపోయాయి. ఎట్టకేలకు మా గ్రామానికి విద్యుత్ వచ్చింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని స్థానికురాలు సోనీ బాయీ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

మావోయిస్టుల ప్రభావంలో ఉండే ప్రాంతం
"విద్యుత్ రావడంతో చాలా సౌకర్యంగా ఉంది. ఇంట్లో ఫ్యాన్ తిరుగుతోంది. ఎండల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తోంది" అని మరో గ్రామస్థుడు మురా తెలిపారు. ఖైరాగఢ్ అటవీ ప్రాంతం గతంలో నక్సల్ ప్రభావిత ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందింది. మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రాల సరిహద్దులకు సమీపంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతం ఒకప్పుడు మావోయిస్టుల ప్రభావంలో ఉండేది. ప్రస్తుతం నక్సలిజం నుంచి విముక్తి పొందిన ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి అడుగులు పడుతున్నాయి.

గ్వాలగుండి ఆమాటోలా గ్రామానికి విద్యుత్ చేరడం గొప్ప ముందడుగు. అయితే పరిసర ప్రాంతాల్లోని అనేక బైగా గిరిజన గ్రామాలు ఇప్పటికీ ప్రాథమిక సౌకర్యాలకు దూరంగానే ఉన్నాయి. అభివృద్ధి వెలుగు ఎప్పుడు ప్రతి చివరి ఇంటికీ చేరుతుందన్నదే ఇప్పుడు ప్రధాన ప్రశ్న. అయినప్పటికీ, ఆమాటోలా గ్రామంలో వెలుగులు, చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు ఆశాకిరణంగా మారింది.

ఇటువంటి పరిస్థితే మరో గ్రామంలో
సరిగ్గా ఆమాటోలా గ్రామం పరిస్థితే ఛత్తీస్‌గఢ్​లోని బీజాపుర్ జిల్లా కేంద్రానికి 50 కి.మీ దూరంలోని మారుమూల గ్రామం చిల్కపల్లిలో ఉండేది. అయితే అక్కడ కూడా గతేడాది విద్యుత్ పంపిణీ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన 'నియాద్ నెల్లనార్ యోజన' అనే పథకం కింద ఈ ఊరిలో విద్యుద్దీకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. దాంతో ఆ గ్రామంలోని ప్రజలంతా తొలిసారి వెలుగులు చూసిన సంతోషంలో మునిగిపోయారు.

