స్వాతంత్య్రం వచ్చాక తొలిసారి విద్యుత్​ వెలుగులు- నక్సలిజం నిర్మూలనతో అభివృద్ధి బాటలో గ్రామం

ఎన్నో ఏళ్లుగా విద్యుత్​ కోసం ఎదురుచూస్తున్న గ్రామస్థులు- ఎట్టకేలకు నిజమైన ప్రజల కల- సంతోషంతో వెలుగుతున్న గ్రామస్థుల ముఖాలు

Village Gets Electricity For The First Time
Published : May 4, 2026 at 12:09 PM IST

Village Gets Electricity For The First Time : ఒకప్పుడు నక్సలిజానికి అడ్డాగా పేరొందిన ఓ మారుమూల గ్రామం, కొండల నడుమ చిక్కుకుని కనీస సౌకర్యాలకు కూడా నోచుకోని పరిస్థితిలో ఉండేది. స్వాతంత్య్రం వచ్చి 78 ఏళ్లు గడిచినా అభివృద్ధి వెలుగులు అందక, ఆ ప్రాంతంలో ప్రజలకు మనుగడ కష్టతరంగా సాగేది. సరైన రహదారి లేక వాహనాల రాకపోకలు కష్టసాధ్యంగా మారగా, సాయంత్రం వేళ కరెంట్​ లేక చీకట్లతో పోరాడాల్సిన పరిస్థితి. చిన్నారుల చదువుకే అడ్డంకులు ఏర్పడిన పరిస్థితి. అయితే ఇప్పుడు అదే గ్రామం మార్పు దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణ ఇక ముగిసింది. చివరికి ఆ గ్రామంలోకి విద్యుత్ వెలుగులు వచ్చాయి. చీకట్లలో మగ్గిపోయిన ఆ ఊరు ఇప్పుడు అభివృద్ధి దారిలో ముందుకు సాగుతోంది.

స్వాతంత్య్రం తర్వాత మొదటిసారి
ఛత్తీస్​గఢ్​లోని సుక్మాలో ఓ మారుమూల సరిహద్దులో ఉన్న పుస్‌గుడా గ్రామంలోని ప్రజలు తరతరాలుగా ఎదురుచూసేది ఒక్కదాని కోసమే. అదే వారి ఇళ్లలోకి కరెంట్ రావాలని. చాలా కాలం పాటు ఈ ప్రాంతం నక్సలిజం ప్రభావానికి గురై, అభివృద్ధి పనుల వేగాన్ని అడ్డుకుంది. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారుతోంది. నక్సలిజం పూర్తిగా నిర్మూలన దశకు చేరుకుంది. అందుకే స్వాతంత్య్రం తర్వాత మొదటిసారిగా ఇక్కడికి విద్యుత్ చేరింది. విద్యుత్ లభ్యత ప్రజలకు ఎంతో సౌకర్యాన్ని అందిస్తోంది.

పుస్‌గుడా గ్రామంలో ఇంట్లో లైట్​ ఆన్​ చేసుకుంటున్న మహిళ

మసక వెలుతురులోనే జీవితాలు
ఈ గ్రామంలోని ఇళ్లలో తొలిసారిగా బల్బులు వెలిగినప్పుడు, పిల్లల కళ్లలో మెరుపు, పెద్దల ముఖాల్లో సంతృప్తి స్పష్టంగా కనిపించాయి. సంవత్సరాలుగా లాంతర్లు, టార్చ్‌లైట్ల మసక వెలుతురులో జీవించిన గ్రామస్థులకు, ఆ క్షణం ఒక పండుగలా అనిపించింది. ఇకపై రాత్రులు వారు చీకట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదని వారు ఎంతో సంతోషించారు. బదులుగా, ఈ వెలుగుతో కొత్త అవకాశాలు ఆవిర్భవిస్తాయని గ్రామస్థులు భావిస్తున్నారు. దంతో ప్రజలంతా ప్రభుత్వానికి తమ కృతజ్ఞతను తెలియజేశారు.​

"పుస్‌గుడా గ్రామానికి విద్యుత్తును తీసుకురావడం కేవలం ఒక సాంకేతిక పని మాత్రమే కాదు. అది కష్టంతో కూడుకున్న పని. ఎందుకంటే దట్టమైన అడవులు, కొండల నడుమ బృందం చూపిన ధైర్యం, అంకితభావం ప్రశంసనీయం. ఇది కేవలం విద్యుత్తు మాత్రమే కాదు, గ్రామ పిల్లల ఉజ్వల భవిష్యత్తు. ఇకపై పిల్లలు రాత్రిపూట చదువుకోగలుగుతారు, కుటుంబాలు లబ్ధి పొందుతాయి. గ్రామ ప్రజల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది."
- అమిత్ కుమార్, కలెక్టర్, సుక్మా

వాహనాలు ప్రవేశించడం అసాధ్యం
ఛత్తీస్‌గఢ్ స్టేట్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్​లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్​గా పని చేస్తున్న హిలోన్ ధ్రువ్, "అనేక ప్రదేశాలలో వాహనాలు ప్రవేశించడం అసాధ్యంగా మారింది. ఫలితంగా, విద్యుత్ స్తంభాలు, తీగలు ఇతర సామగ్రిని దట్టమైన అడవులు, ఎత్తైన కొండ ప్రాంతాల గుండా కేవలం మానవ శ్రమతోనే రవాణా చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ప్రయత్నంలో స్థానిక గ్రామస్థులు పూర్తి సహకారం అందించారు. దానివల్లే ఈ ప్రాజెక్ట్ సమయానికి పూర్తి కావడం సాధ్యమైంది" అని అన్నారు.

106 ఇళ్లలో తొలిసారి విద్యుత్ కనెక్షన్లు
ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద, పుస్‌గుడాలోని 106 మంది గ్రామస్థులు మొట్టమొదటిసారిగా విద్యుత్ కనెక్షన్లను పొందారు. ఈ సంఖ్య తక్కువగా అనిపించినప్పటికీ, దీనిని సాధించడానికి పడిన కఠోర శ్రమ, పోరాటం అపారమైనవి. ఈ మాత్రం సౌకర్యాలు కూడా లేకుండా, ఇక్కడ ప్రజలు ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. ఎట్టకేలకు ఇప్పుడు వారి జీవితాల్లోకి ఓ మార్పు వచ్చింది.

"మా గ్రామానికి ఎప్పటికైనా విద్యుత్ వస్తుందని మేం ఊహించలేదు. మాకు ఇది ఒక అద్భుతం కంటే తక్కువ ఏమీ కాదు. ఇప్పుడు మా ఇళ్లలో ఫ్యాన్లు తిరుగుతున్నాయ్​. మేం మా మొబైల్ ఫోన్లను ఛార్జ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. అలాగే మా పిల్లలు రాత్రిళ్లు సౌకర్యవంతంగా చదువుకోగలుగుతున్నారు"
- సున్నం లక్ష్మి, గ్రామస్థురాలు

ప్రజల జీవనంలో కొత్త మార్పు
ఈ విద్యుత్ రాకతో, పుస్​గుడాలో ప్రజల జీవనం మారడం ప్రారంభమైందని గ్రామస్థులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అక్కడి ప్రజలు ఆధునిక సౌకర్యాలను పొందగలుగుతున్నారని వారు అన్నారు. పిల్లల విద్య మెరుగుపడుతుందని కోరుకుంటున్నారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు సులభతరం అవుతాయని అనుకుంటున్నారు. అలాగే సమాచార ప్రసార వ్యవస్థలు బలోపేతం అవుతాయని చెప్పారు. ఈ మార్పు కేవలం భౌతికమైనది మాత్రమే కాదు, ఇది గ్రామాన్ని సామాజికంగా, మానసికంగా కూడా ఒక కొత్త దిశలో నడిపిస్తుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారు.

