కుక్క కరిస్తే యజమానికే రూ.5వేల జరిమానా- ఎక్కడో తెలుసా?
తరచూ కుక్కకాటు ఘటనలతో అప్రమత్తమైన బగోడ్ గ్రామస్థులు- పెంపుడు కుక్కలను కట్టి ఉంచడం, తప్పనిసరిగా టీకాలు వేయించాలంటూ కొత్త నిబంధనలు- రేబీస్ ముప్పు నేపథ్యంలో కఠిన చర్యలకు గ్రామపంచాయతీ నిర్ణయం
Published : July 22, 2026 at 9:51 AM IST
Penalty For Pet Owners : కుక్కకాటు ఘటనలు రోజురోజుకూ పెరుగుతుండటంతో ఛత్తీస్గఢ్లోని ఓ గ్రామం వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై పెంపుడు కుక్క ఎవరినైనా కరిస్తే లేదా హాని కలిగిస్తే దాని యజమానే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం రూ.5 వేల జరిమానా విధించాలని గ్రామపంచాయతీ నిర్ణయించింది. అంతేకాదు, ప్రతి పెంపుడు కుక్కకు తప్పనిసరిగా రేబీస్ టీకా వేయించడంతో పాటు వాటిని స్వేచ్ఛగా బయట తిరగనివ్వకుండా కట్టి ఉంచాలని లేదా ఇంటి కంచె పరిధిలోనే ఉంచాలని నిబంధనలు అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది.
గ్రామంలో కుక్కల బెడద
కాంకేర్ జిల్లాలోని అటవీ ప్రాంత గ్రామమైన బగోడ్లో గత కొన్ని నెలలుగా కుక్కకాటు ఘటనలు వరుసగా చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దీంతో గ్రామస్థుల్లో భయాందోళనలు పెరిగాయి. పరిస్థితి చేయి దాటుతుండటంతో గ్రామ పెద్దలు, ప్రజాప్రతినిధులు సమావేశమై కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ప్రజల భద్రతే లక్ష్యంగా ఈ నిబంధనలను అమలు చేయాలని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించారు. జూలై 10న వార్డు పంచ్ రంజీత్ సలామ్ ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెపై ఓ పెంపుడు కుక్క దాడి చేసి కరిచింది. మరుసటి రోజు అదే కుక్క రాంశీల్ కురేటి అనే వ్యక్తిపై కూడా దాడి చేసింది. అంతకుముందు ఐదు నెలల క్రితం ఒక వృద్ధుడు, పదేళ్ల బాలుడు, మరో చిన్నారిపై కూడా కుక్కలు దాడి చేసిన ఘటనలు నమోదయ్యాయి. వీటిలో ఒక కుక్కకు రేబీస్ సోకినట్లు అధికారులు గుర్తించడం గ్రామస్థుల్లో మరింత ఆందోళనకు కారణమైంది.
యజమానులే జరిమానా చెల్లించాలి
ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో గ్రామస్థులు సమావేశమై పెంపుడు కుక్కలను స్వేచ్ఛగా తిరగనివ్వకూడదని నిర్ణయించారు. కుక్క ఎవరినైనా కరిస్తే లేదా ఇతరులకు హాని కలిగిస్తే సంబంధిత యజమాని రూ.5 వేల జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని తీర్మానించారు. గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ నిబంధనను తప్పనిసరిగా పాటించాలని స్పష్టం చేశారు. అయితే గ్రామపంచాయతీ నిర్ణయం తీసుకున్న రెండు రోజులకే మరో కుక్క గ్రామస్థుడిపై దాడి చేయడంతో స్థానికులు మరింత ఆందోళన చెందారు. దీంతో గ్రామంలో ప్రత్యేక టీకా శిబిరం ఏర్పాటు చేయాలని పశువైద్య శాఖను కోరారు. గ్రామంలో 20కుపైగా పెంపుడు కుక్కలు ఉన్నప్పటికీ, అధికారులు వచ్చిన సమయంలో కేవలం 7 నుంచి 9 కుక్కలకు మాత్రమే టీకాలు వేయగలిగారని గ్రామస్థులు తెలిపారు. మిగిలిన కుక్కలకు కూడా త్వరగా టీకాలు వేయించాలని వారు కోరుతున్నారు.
"గ్రామంలో కుక్కకాటు ఘటనలు నిరంతరం పెరుగుతున్నాయి. ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. అందుకే పెంపుడు కుక్క ఎవరినైనా కరిస్తే యజమానిపై రూ.5 వేల జరిమానా విధించాలని గ్రామపంచాయతీ నిర్ణయించింది."
- తేశ్వర్ జైన్, బగోడ్ గ్రామ డిప్యూటీ సర్పంచ్
రేబీస్ వ్యాధికి దారితీసే ప్రమాదం!
గ్రామ పటేల్ దేవ్చంద్ జైన్ మాట్లాడుతూ, గత కొద్దిరోజులుగా కుక్కకాటు ఘటనలు పెరగడంతో ప్రజల భద్రత కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. జరిమానా నిబంధన వల్ల యజమానులు తమ పెంపుడు కుక్కల విషయంలో మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. పశువైద్యుడు డాక్టర్ ధర్మేంద్ర కుర్రే మాట్లాడుతూ, రేబీస్ సోకిన కుక్క కరిస్తే అది ప్రాణాంతకమైన రేబీస్ వ్యాధికి దారితీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో బాధితులు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే యాంటీ-రేబీస్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలని సూచించారు. అలాగే పెంపుడు కుక్కలకు సకాలంలో టీకాలు వేయించడం ద్వారా రేబీస్ వ్యాప్తిని నివారించవచ్చని చెప్పారు. గ్రామపంచాయతీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని స్థానికులు స్వాగతిస్తున్నారు. జరిమానా నిబంధన వల్ల పెంపుడు కుక్కల యజమానులు మరింత బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తారని, టీకాలు వేయించడం, కుక్కలను నియంత్రణలో ఉంచడం వంటి చర్యలు పెరుగుతాయని వారు భావిస్తున్నారు. దీంతో భవిష్యత్తులో కుక్కకాటు ఘటనలు తగ్గడంతో పాటు గ్రామంలో ప్రజల భద్రత కూడా మెరుగుపడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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