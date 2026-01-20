కేరళలో అసెంబ్లీలోనూ గవర్నర్ వివాదం- ప్రసంగంలో కొన్ని పేరాలు చదవలేదన్న సీఎం
మంగళవారం ప్రారంభమైన కేరళ అసెంబ్లీ సమావేశాలు- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రసంగ కాపీలో కొన్ని అంశాలను గవర్నర్ చదవలేదన్న పినరయి
kerala cm vijayan (ETV Bharat)
Published : January 20, 2026 at 2:22 PM IST
Governor Skipped Key Sections : కేరళలో మంగళవారం ప్రారంభమైన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రసంగ కాపీలో కొన్ని అంశాలను చదవలేదని ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ పేర్కొన్నారు. అర్లేకర్ సభ నుంచి నిష్క్రమించిన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. ప్రసంగంలో 12వ పేరా నుంచి 15 పేరా వరకు చదవలేదని స్పీకర్కు వెల్లడించారు. గవర్నర్ చేసిన పని రాజ్యాంగ విరుద్ధమని అన్నారు.