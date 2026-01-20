ETV Bharat / bharat

కేరళలో అసెంబ్లీలోనూ గవర్నర్ వివాదం- ప్రసంగంలో కొన్ని పేరాలు చదవలేదన్న సీఎం

మంగళవారం ప్రారంభమైన కేరళ అసెంబ్లీ సమావేశాలు- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రసంగ కాపీలో కొన్ని అంశాలను గవర్నర్ చదవలేదన్న పినరయి

Governor Skipped Key Sections : కేరళలో మంగళవారం ప్రారంభమైన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా గవర్నర్​ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్​ అర్లేకర్​ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రసంగ కాపీలో కొన్ని అంశాలను చదవలేదని ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్​ పేర్కొన్నారు. అర్లేకర్​ సభ నుంచి నిష్క్రమించిన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. ప్రసంగంలో 12వ పేరా నుంచి 15 పేరా వరకు చదవలేదని స్పీకర్​కు వెల్లడించారు. గవర్నర్​ చేసిన పని రాజ్యాంగ విరుద్ధమని అన్నారు.

