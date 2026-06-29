విజయ్ ప్రభుత్వం ఎక్కువకాలం కొనసాగకపోవచ్చు- ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండండి: స్టాలిన్
టీవీకే ప్రభుత్వంపై స్టాలిన్ విమర్శలు -మరో మూడు నుంచి ఆరు నెలల్లోనే ప్రభుత్వం కూలిపోయే అవకాశం ఉందన్న సంకేతాలు- ఎప్పుడైనా ఎన్నికలు రావొచ్చని పార్టీ శ్రేణులకు అప్రమత్తం చేసిన స్టాలిన్
DMK president M K Stalin (ETV Bharat)
Published : June 29, 2026 at 8:08 AM IST
Stalin On TVK Govt : తమిళనాడులోని విజయ్ ప్రభుత్వంపై మాజీ సీఎం, డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అధికారంలో ఉన్న టీవీకే ప్రభుత్వం పూర్తి ఐదేళ్ల పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేయకపోవచ్చని సూచించారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ప్రభుత్వం మైనారిటీ ప్రభుత్వమని, మరో మూడు నుంచి ఆరు నెలల్లోనే రాజకీయ పరిణామాలు మారే అవకాశం ఉందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. చెన్నైలో ఆదివారం జరిగిన పార్టీ చేరిక కార్యక్రమంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.