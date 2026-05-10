ద్రవిడ రాజకీయాల దిశ మార్చిన విజయ్- 50 ఏళ్ల తర్వాత ఒకే ఒక్కడు - దిగ్గజాలకు సాధ్యంకాని రికార్డులు
డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే ఆధిపత్యానికి చెక్- పార్టీ స్థాపించిన స్వల్ప వ్యవధిలోనే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం- ఎంజీఆర్ తర్వాత తమిళ రాజకీయాల్లో అతిపెద్ద సంచలనం- ద్రవిడ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా టీవీకేను నిలబెట్టిన విజయ్
Published : May 10, 2026 at 10:47 AM IST
Tamilnadu CM Vijay Record : తమిళ రాజకీయాల్లో అర్ధశతాబ్దంగా కొనసాగిన డీఎంకే- అన్నాడీఎంకే ఆధిపత్యానికి చెక్ పెడుతూ సినీ నటుడు విజయ్ చరిత్ర సృష్టించారు. తొలి ఎన్నికల్లోనే తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీని అతిపెద్ద శక్తిగా నిలబెట్టి, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి కొత్త రాజకీయ శకానికి నాంది పలికారు. తమిళనాట ఎంజీఆర్ తర్వాత అలాంటి రాజకీయ ప్రభంజనం సృష్టించిన నాయకుడిగా విజయ్ పేరు ఇప్పుడు తమిళ రాజకీయ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది.
తమిళనాట సంచలనాలు
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సంచనాలు నమోదు కావడం 1967లోనే ప్రారంభమైంది. 1967లో కాంగ్రెస్ను ఓడించి సీఎన్ అన్నాదురై నేతృత్వంలోని డీఎంకే అధికారంలోకి రావడం ఒక చారిత్రక మలుపు అయితే, 1977లో ఎంజీఆర్ స్థాపించిన అన్నాడీఎంకే తొలి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనే ఘన విజయం సాధించడం మరో సంచలనం. ఇప్పుడు అదే జాబితాలో హీరో విజయ్ పేరు చేరింది. దాదాపు అర్ధశతాబ్దం తర్వాత తమిళ రాజకీయాల దిశను మార్చిన నాయకుడిగా విజయ్ చరిత్ర సృష్టించారు.
హీరోగా కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించుకున్న విజయ్, రాజకీయాల్లోకి వస్తానని ప్రకటించినప్పుడు చాలామంది దీనిని సాధారణ సినీ ఎంట్రీగానే చూశారు. కానీ ఆయన అడుగులు మాత్రం పూర్తిగా భిన్నంగా సాగాయి. 2024 ఫిబ్రవరి 2న తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీని ప్రకటించిన విజయ్ మొదటి నుంచే స్పష్టమైన రాజకీయ వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్లారు. పార్టీ ఏర్పాటుకు కొద్ది నెలలకే 2024 ఆగస్టు 22న పార్టీ జెండా, గీతాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 27న పార్టీ సిద్ధాంతాలను ప్రజల ముందుంచారు.
మూడు నెలల్లోనే ప్రజల్లోకి విజిల్ గుర్తు
2026 జనవరి 22న కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం టీవీకేకు అధికారికంగా విజిల్ గుర్తును కేటాయించింది. అంటే ఎన్నికల గుర్తు వచ్చిన మూడు నెలల్లోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజల్లో పార్టీ గుర్తును బలంగా తీసుకెళ్లడంలో విజయ్ విజయం సాధించారు. రాజకీయాల్లో దశాబ్దాల అనుభవం ఉన్న నేతలకు కూడా ఇది అంత సులభం కాదు. కానీ విజయ్ మాత్రం అత్యంత వేగంగా క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేశారు. ముఖ్యంగా ఆయన తీసుకున్న కీలక నిర్ణయం రాజకీయ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. డీఎంకే లేదా అన్నాడీఎంకేతో పొత్తు పెట్టుకోకుండా మొత్తం 234 స్థానాల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తామని మార్చి 18నే ప్రకటించారు.
ఇది సాహసోపేత నిర్ణయమే అయినా అదే విజయ్కు అతిపెద్ద బలం అయింది. రెండు ప్రధాన ద్రవిడ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా టీవీకేను ప్రజల్లో నిలబెట్టడంలో ఈ నిర్ణయం కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ ఎన్నికల్లో టీవీకే సాధించిన ఫలితాలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మొత్తం 234 స్థానాల్లో పోటీ చేసిన టీవీకే, తొలి ఎన్నికల్లోనే 108 స్థానాలు సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది.
ఓట్ షేర్ కూడా సంచలనమే
ఇక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే సాధించిన ఓట్ షేర్ కూడా సంచలనంగానే మారింది. తొలి ఎన్నికల్లోనే దాదాపు 35 శాతం ఓట్ షేర్ను టీవీకే ఖాతాలో వేసుకుంది. గతంలో ఎంజీఆర్ అన్నాడీఎంకేను స్థాపించినప్పుడు తొలి ఎన్నికల్లో సాధించిన సుమారు 30 శాతం ఓట్ షేర్ రికార్డును విజయ్ అధిగమించారు. ఆధునిక భారత రాజకీయాల్లో కొత్తగా వచ్చిన పార్టీలతో పోల్చినా ఇది భారీ విజయంగానే చెప్పాలి.
దిల్లీ రాజకీయాలను మార్చేసిన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో గతంలో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ తమ తొలి ఎన్నికల్లో ఇంత భారీ ఓట్ షేర్ సాధించలేదు. ఆ కోణంలో చూస్తే విజయ్ రాజకీయ అరంగేట్రం మరింత ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. అయితే దక్షిణాదిలో పార్టీ పెట్టి తొలి ఎన్నికల్లో అత్యధిక ఓట్ షేర్ సాధించిన రికార్డు మాత్రం ఇప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ పేరిటే ఉంది. 1983లో ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన టీడీపీ ఏకంగా 46.30 శాతం ఓట్ షేర్ సాధించి అఖండ విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
ఎందరు వచ్చినా విజయ్ మాత్రమే!
అయితే వాస్తవానికి తమిళ రాజకీయాల్లో కొత్త పార్టీలు రావడం కొత్త విషయం కాదు. ఎంజీఆర్ తర్వాత విజయ్ కాంత్, కమల్ హాసన్ వంటి ప్రముఖులు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. అభిమాన బలం ఉన్నప్పటికీ వారు అధికారానికి చేరుకోలేకపోయారు. కానీ విజయ్ మాత్రం మొదటి నుంచే క్రమబద్ధమైన వ్యూహంతో పనిచేశారు. ప్రజల సమస్యలపై స్పష్టమైన వైఖరి, యువతను ఆకర్షించే ప్రచారం, సోషల్ మీడియా వినియోగం, గ్రామస్థాయిలో పార్టీ నిర్మాణం ఇవన్నీ కలిసి టీవీకేను వేగంగా ఎదిగేలా చేశాయి.
ఇక్కడ ఎంజీఆర్ ఉదాహరణను తప్పక గుర్తు చేసుకోవాలి. 1972లో డీఎంకే నుంచి బహిష్కరణకు గురైన ఎంజీఆర్, కేవలం వారం రోజుల్లోనే అన్నాడీఎంకే పార్టీని ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత 1977 ఎన్నికల్లోనే ఘన విజయం సాధించి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఇప్పుడు దాదాపు 50 ఏళ్ల తర్వాత అదే తరహా రాజకీయ ప్రభంజనాన్ని విజయ్ సృష్టించారు. దాదాపు అర్ధశతాబ్దం పాటు తమిళ రాజకీయాల్లో డీఎంకే- అన్నాడీఎంకే ఆధిపత్యమే కనిపించింది. ఆ పరంపరకు తెరదించి, కొత్త రాజకీయ శకానికి నాంది పలికిన నాయకుడిగా విజయ్ నిలిచారు. అందుకే ఇప్పుడు తమిళనాట 'ఎంజీఆర్ తర్వాత వచ్చిన అసలైన రాజకీయ సంచలనం విజయ్' అనే మాట గట్టిగా వినిపిస్తోంది.
