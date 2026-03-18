ఎన్డీఏతో పొత్తు లేదు- టీవీకే బీ-టీమ్ కాదు, ప్రజల టీమ్: విజయ్
రాష్ట్రంలో ఏర్పడే ప్రభుత్వాన్ని లీడ్ చేసేది టీవీకే పార్టీయే- లౌకికవాదం, సామాజిక న్యాయ సూత్రాల విషయంలో రాజీపడం- దేవుడి దయతో టీవీకే పార్టీ తన లక్ష్యాన్ని సాధిస్తుంది- ఇఫ్తార్ విందులో విజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : March 18, 2026 at 10:00 PM IST
TVK No Alliance With NDA : ఎన్డీఏ కూటమిలో తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) చేరుతుందంటూ జరిగిన ప్రచారంపై టీవీకే అధినేత, నటుడు విజయ్ స్పందించారు. ఒక పెద్ద పార్టీకి బీ-టీమ్లా టీవీకే పనిచేస్తోందనే ఆరోపణలను ఆయన ఖండించారు. టీవీకే అనేది ఎవరికో బీ-టీమ్ కాదని, ఇది ప్రజల టీమ్ అని విజయ్ స్పష్టం చేశారు. పొత్తు చర్చలు అంటూ తమ పార్టీ గురించి కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. నేరుగా ఎన్డీఏ కూటమి పేరును ప్రస్తావించకుండానే విజయ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. బుధవారం తమిళనాడులోని మామల్లపురంలో జరిగిన ఇఫ్తార్ విందు వేదికగా ఆయన చేసిన ఈ కామెంట్స్ రాజకీయ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి.
ప్రభుత్వాన్ని లీడ్ చేసేది టీవీకే పార్టీయే
ప్రతిష్ఠను దిగజార్చే ఇతరత్రా ప్రయత్నాలు పనిచేయనప్పుడు, ప్రత్యర్ధులు తప్పుడు ప్రచారాన్ని మొదలుపెడతారని విజయ్ అన్నారు. ఈక్రమంలోనే ఎన్నికల పొత్తులపై టీవీకే చర్చలు జరుపుతోందనే తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేశారని ఆయన చెప్పారు. దీని గురించి విని పార్టీ క్యాడర్ కొంత అయోమయానికి గురై ఉండొచ్చన్నారు. రాష్ట్రంలో ఏర్పడే ప్రభుత్వాన్ని లీడ్ చేసేది టీవీకే పార్టీయేనని విజయ్ ఈసందర్భంగా తేల్చి చెప్పారు. అయితే లౌకికవాదం, సామాజిక న్యాయ సూత్రాల విషయంలో రాజీపడేది లేదని స్పష్టం చేశారు. తప్పుడు ప్రచారాన్ని అస్సలు నమ్మొద్దని, దేవుడి దయతో టీవీకే పార్టీ తన లక్ష్యాన్ని సాధిస్తుందని ఆయన విశ్వాసాన్ని వెలిబుచ్చారు. 2024లో జరిగిన టీవీకే పార్టీ మొట్టమొదటి సమావేశంలో చెప్పిన అన్ని మాటలకు కట్టుబడి ఉంటానన్నారు.
పెరంబూర్ బరిలో హీరో విజయ్?
చెన్నైలోని పెరంబూర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి హీరో విజయ్ పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని టీవీకే పార్టీ వర్గాలు బుధవారం తెలిపాయి. ఇక టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శులు బస్సీ ఎన్ ఆనంద్, ఆధవ్ అర్జున టీ నగర్, విల్లివక్కమ్ స్థానాల నుంచి పోటీచేసే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పాయి. టీవీకేలో చేరిన అన్నాడీఎంకే మాజీ నేత జేసీడీ ప్రభాకర్ థౌజండ్స్ లైట్స్ స్థానం నుంచి బరిలోకి దిగొచ్చని తెలుస్తోంది. త్వరలోనే అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను టీవీకే పార్టీ విడుదల చేయనుంది.
టీవీకే టార్గెట్ : చెన్నై సిటీ
చెన్నై నగరం, దాని శివారు ప్రాంతాల్లోని అసెంబ్లీ స్థానాలపై డీఎంకే పార్టీకి బలమైన పట్టు ఉంది. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చెన్నై సిటీ పరిధిలోని అన్ని 16 స్థానాలను డీఎంకే పార్టీయే గెల్చుకుంది. డీఎంకేకు చెందిన చాలామంది దిగ్గజ నేతలు ఈ స్థానాల్లోనే పోటీ చేస్తున్నారు. అందుకే విజయ్ సైతం చెన్నైలోని పెరంబూర్ అసెంబ్లీ స్థానాన్ని ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ చెన్నైలోని కొలథూర్ స్థానం నుంచి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, సీఎం కుమారుడు ఉదయనిధి చెపాక్ - తిరువల్లికేణి స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. హార్బర్ నియోజకవర్గం నుంచి రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి పీకే శేఖర్ బాబు, సైదాపేట్ నుంచి రాష్ట్ర ఆరోగ్య మంత్రి ఎంఏ సుబ్రమణ్యన్ పోటీ చేస్తున్నారు.
90 అసెంబ్లీ సీట్లు, రెండున్నరేళ్లు సీఎం పదవి?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనసేన-టీడీపీ-బీజేపీ మధ్య పొత్తు కుదిరినట్టుగానే, తమిళనాడులో టీవీకే-ఎన్డీఏ కూటమి మధ్య పొత్తు కుదురుతుందని గత ఐదారు రోజులుగా మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఎన్డీఏ కూటమి, టీవీకే మధ్య పొత్తు చర్చలు జరిగాయని, విజయ్కు డిప్యూటీ సీఎం పదవిని ఆఫర్ చేశారనే టాక్ వినిపించింది. అయితే ఈ ప్రచారాన్ని టీవీకే నేతలంతా ఖండించారు. ఎన్డీఏతో టీవీకేకు పొత్తు కుదిరే అవకాశమే లేదని వారు స్పష్టం చేశారు. ఇక ఈవిషయంలో విజయ్ క్లారిటీని ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి. అన్నాడీఎంకే - బీజేపీలతో పొత్తు లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో మొత్తం 234 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. టీవీకే నేత ఆధవ్ అర్జున ప్రకారం, విజయ్ పార్టీకి 90 అసెంబ్లీ సీట్లతో పాటు రెండున్నర ఏళ్లపాటు సీఎం పదవిని ఎన్డీఏ కూటమి ఆఫర్ చేసింది. అయితే దిల్లీ ఎదుట తాము మోకరిల్లేది లేదని ఆధవ్ అర్జున అన్నారు. పరోక్షంగా బీజేపీని ఉద్దేశించి ఆయన ఈ వ్యాఖ్య చేశారు. నేరుగా బీజేపీ నుంచే టీవీకేకు పొత్తు ఆఫర్ వచ్చిందనే టాక్ పార్టీ వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది. ఇక టీవీకేతో ఎన్డీఏ కూటమి పొత్తు చర్చలు జరపనే లేదని, ఆ కూటమిలోని ప్రధాన మిత్రపక్షం అన్నా డీఎంకే వెల్లడించింది.