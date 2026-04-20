TVK చీఫ్ విజయ్ విడాకుల కేసు- విచారణ వాయిదా- కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే?
చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో విచారణ వాయిదా- జూన్ 15న వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాలని ఆదేశం- వీడియో కాన్ఫరెన్స్కు కోర్టు నిరాకరణ
Published : April 20, 2026 at 3:35 PM IST
Vijay Divorce Case Hearing Date : కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం ప్రస్తుతం కోర్టు కేసుతో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆయన భార్య సంగీత దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్పై చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కోర్టులో సోమవారం జరిగిన విచారణలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఆ కేసును కోర్టు జూన్ 15కు వాయిదా వేసింది. ఆ రోజు విజయ్, సంగీత ఇద్దరూ తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని స్పష్టం చేసింది.
న్యాయవాదులు మాత్రమే హాజరు
ఈ కేసు మొదట చెంగల్పట్టు ప్రిన్సిపల్ సెషన్స్ కోర్టులో నమోదు కాగా, తర్వాత ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కోర్టుకు బదిలీ అయింది. ఫిబ్రవరి 26న జరిగిన మొదటి విచారణలో కోర్టు ఇరువురికీ సమన్లు జారీ చేసింది. ఆ తర్వాత ఈ కేసును ఏప్రిల్ 20కు వాయిదా వేసింది. సోమవారం జరిగిన విచారణకు మాత్రం విజయ్, సంగీత వ్యక్తిగతంగా హాజరుకాలేదు. వారి తరఫు న్యాయవాదులు మాత్రమే కోర్టులో హాజరయ్యారు.
వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యే అవకాశం ఇవ్వాలని!
విచారణ సందర్భంగా జడ్జి ఇరువురు ఎప్పుడు హాజరవుతారనే విషయంపై ప్రశ్నించగా, న్యాయవాదులు జూన్లో హాజరవుతారని తెలిపారు. దీంతో కోర్టు తదుపరి విచారణ తేదీని జూన్ 15గా నిర్ణయించింది. అదే రోజు ఇద్దరూ వ్యక్తిగతంగా కోర్టుకు హాజరై తమ వాదనలు వినిపించాలని ఆదేశించింది. ఇక విజయ్ ప్రస్తుతం తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజీగా ఉన్న నేపథ్యంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యే అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన తరఫు న్యాయవాది కోర్టును కోరినట్లు సమాచారం.
మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యానన్న సంగీత
అయితే ఆ అభ్యర్థనను కోర్టు అంగీకరించలేదని తెలుస్తోంది. తదుపరి విచారణకు వ్యక్తిగత హాజరే తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేసింది. అయితేసంగీత ఫిబ్రవరి 24న ఈ విడాకుల పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. 1999లో విజయ్తో వివాహం జరిగినట్లు, తమకు ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉన్నట్లు ఆమె పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. వివాహం ప్రారంభంలో అన్నీ సవ్యంగా ఉన్నప్పటికీ, 2021 నుంచి పరిస్థితులు మారాయని, మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యానని ఆమె తెలిపారు.
గత నాలుగేళ్లుగా ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నప్పటికీ, వాస్తవానికి విడిగా జీవిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ అంశంపై వచ్చిన పోస్టులు తనతో పాటు తన పిల్లలకు అవమానాన్ని కలిగించాయని కూడా తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో వివాహ బంధాన్ని రద్దు చేసి విడాకులు మంజూరు చేయాలని, లేదా శాశ్వత భరణం ఇవ్వాలని సంగీత కోర్టును కోరారు. కేసును ప్రజా దృష్టికి దూరంగా ఇన్ కెమెరా విధానంలో విచారణ జరపాలని కూడా ఆమె అభ్యర్థించారు.
సెటిల్మెంట్పై చర్చలు?
ఇదిలా ఉంటే, విడాకుల వ్యవహారంలో సెటిల్మెంట్ అంశం కూడా కోలీవుడ్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. విజయ్ ప్రకటించిన ఆస్తుల ఆధారంగా సుమారు రూ.250 కోట్ల వరకు సెటిల్మెంట్ కోరినట్లు కొన్ని మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే విజయ్ మాత్రం సంగీతకు రూ.35 కోట్ల వరకు సెటిల్మెంట్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు, పిల్లల బాధ్యతను తానే తీసుకుంటానని చెప్పినట్లు సమాచారం. ఈ వార్తలపై అధికారిక ధ్రువీకరణ మాత్రం ఇంకా వెలువడలేదు.
ఇప్పటివరకు సంగీత మాత్రమే విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేయగా, విజయ్ తరఫున అలాంటి పిటిషన్ దాఖలు కాలేదని న్యాయవాదులు వెల్లడించారు. తదుపరి విచారణ రోజున ఆయన తన వాదనను కోర్టులో వినిపించే అవకాశం ఉంది. సినీ రంగంతో పాటు రాజకీయాల్లో కూడా చురుకుగా ఉన్న విజయ్కు ఈ కేసు కీలకంగా మారింది. జూన్ 15న జరిగే విచారణ కీలక మలుపుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇరువురు వ్యక్తిగతంగా హాజరై తమ వాదనలు వినిపించనున్న నేపథ్యంలో, ఈ కేసు తదుపరి దశపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.