తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్​ అసెంబ్లీ స్థానానికి విజయ్ రాజీనామా

పెరంబూర్ అసెంబ్లీ స్థానాన్ని తనతో ఉంచుకున్న విజయ్- తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్​కు రాజీనామా

Vijay Resigns From Tiruchirappalli East
Published : May 10, 2026 at 3:48 PM IST

Vijay Resigns From Tiruchirappalli East : తమిళనాడు సీఎం, టీవీకే అధినేత సి.జోసెఫ్ విజయ్ తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్ అసెంబ్లీ నియోజక వర్గానికి రాజీనామా చేశారు. ఆయన పోటీ చేసిన మరో నియోజకవర్గం పెరంబూర్​ స్థానాన్ని నిలుపుకున్నారని రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సచివాలయం తెలిపింది. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి ముందే విజయ్ తన రాజీనామా సమర్పించి, మంత్రులు కేఏ సెంగోట్టయ్యన్​, పి. వెంకటరామన్​ ద్వారా అసెంబ్లీ ముఖ్యకార్యదర్శికి లేఖ పంపించినట్లు తన అధికారిక ప్రకటనలో తెలియజేసింది.

