తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్​ అసెంబ్లీ స్థానానికి విజయ్ రాజీనామా

పెరంబూర్ అసెంబ్లీ స్థానాన్ని తనతో ఉంచుకున్న విజయ్- తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్కు రాజీనామా
Vijay Resigns From Tiruchirappalli East (ANI)
Published : May 10, 2026 at 3:48 PM IST
Vijay Resigns From Tiruchirappalli East : తమిళనాడు సీఎం, టీవీకే అధినేత సి.జోసెఫ్ విజయ్ తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్ అసెంబ్లీ నియోజక వర్గానికి రాజీనామా చేశారు. ఆయన పోటీ చేసిన మరో నియోజకవర్గం పెరంబూర్ స్థానాన్ని నిలుపుకున్నారని రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సచివాలయం తెలిపింది. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి ముందే విజయ్ తన రాజీనామా సమర్పించి, మంత్రులు కేఏ సెంగోట్టయ్యన్, పి. వెంకటరామన్ ద్వారా అసెంబ్లీ ముఖ్యకార్యదర్శికి లేఖ పంపించినట్లు తన అధికారిక ప్రకటనలో తెలియజేసింది.