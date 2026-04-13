విజయ్ చాలా పెద్ద స్టార్- ప్రజలకు సేవ చేయడం గొప్ప విషయం : పవన్ కల్యాణ్

జనసేనాని విత్‌ జెన్‌జీ కార్యక్రమంలో విజయ్​పై పవన్ కల్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు- రాజకీయాల్లో రాణించడానికి విజయ్​కు సలహా ఇస్తారా అని పవన్​ కల్యాణ్​కు ప్రశ్న

Pawan Kalyan On Vijay
TVK Vijay, AP Deputy Chief Minister Pawan Kalyan (ANI)
Published : April 13, 2026 at 5:42 PM IST

Pawan Kalyan On Vijay : ఇటీవల రాజకీయాల్లోకి అడుపెట్టిన తమిళనాడు ఎన్నికల్లో బరిలోకి దిగిన నటుడు విజయ్​కు ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ మద్దతు తెలిపారు. విజయ్ సమర్ధుడని, చాలా పెద్ద స్టార్​ అని కొనియాడారు. అలాంటి వ్యక్తి ప్రజలకు సేవ చేయడం గొప్ప విషయమని అన్నారు. ఇటీవల 'జనసేనాని విత్‌ జెన్‌జీ' పేరుతో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో విజయ్‌కు సలహా ఇస్తారా అని అడిగిన ప్రశ్నకు ఈ మేరకు సమాధానిమిచ్చారు.

'నేను ఎవరికీ సలహా ఇవ్వను. నా పిల్లలకు విషయంలో కూడా అంతే. ప్రతి ఒక్కరూ తమదైన మార్గంలో ముందుకు వెళ్లగలరు. ఇక విజయ్​ విషయానికొస్తే ఆయన చాలా పెద్ద స్టార్. ప్రతి పౌరుడికి రాజకీయాల్లోకి రావడానికి, పార్టీ స్థాపించడానికి హక్కు ఉంది. ఆయన ఏ పాత్రలో ఉన్నా ప్రజలకు సేవ చేయడం గొప్ప విషయమని నేను భావిస్తున్నా' అని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.

PAWAN KALYAN ON VIJAY
PAWAN KALYAN ON VIJAY

