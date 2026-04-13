విజయ్ చాలా పెద్ద స్టార్- ప్రజలకు సేవ చేయడం గొప్ప విషయం : పవన్ కల్యాణ్
జనసేనాని విత్ జెన్జీ కార్యక్రమంలో విజయ్పై పవన్ కల్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు- రాజకీయాల్లో రాణించడానికి విజయ్కు సలహా ఇస్తారా అని పవన్ కల్యాణ్కు ప్రశ్న
Published : April 13, 2026 at 5:42 PM IST
Pawan Kalyan On Vijay : ఇటీవల రాజకీయాల్లోకి అడుపెట్టిన తమిళనాడు ఎన్నికల్లో బరిలోకి దిగిన నటుడు విజయ్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ మద్దతు తెలిపారు. విజయ్ సమర్ధుడని, చాలా పెద్ద స్టార్ అని కొనియాడారు. అలాంటి వ్యక్తి ప్రజలకు సేవ చేయడం గొప్ప విషయమని అన్నారు. ఇటీవల 'జనసేనాని విత్ జెన్జీ' పేరుతో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో విజయ్కు సలహా ఇస్తారా అని అడిగిన ప్రశ్నకు ఈ మేరకు సమాధానిమిచ్చారు.
'నేను ఎవరికీ సలహా ఇవ్వను. నా పిల్లలకు విషయంలో కూడా అంతే. ప్రతి ఒక్కరూ తమదైన మార్గంలో ముందుకు వెళ్లగలరు. ఇక విజయ్ విషయానికొస్తే ఆయన చాలా పెద్ద స్టార్. ప్రతి పౌరుడికి రాజకీయాల్లోకి రావడానికి, పార్టీ స్థాపించడానికి హక్కు ఉంది. ఆయన ఏ పాత్రలో ఉన్నా ప్రజలకు సేవ చేయడం గొప్ప విషయమని నేను భావిస్తున్నా' అని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.