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తమిళనాడు సీఎం కీలక నిర్ణయం- మూడో ప్రసవానికి ఏడాది సెలవు

ప్రభుత్వ మహిళా ఉద్యోగులకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్- మూడో ప్రసవానికి కూడా 365 రోజుల మాతృత్వ సెలవులు మంజూరు

CM Vijay On Maternity Leave
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 6:46 AM IST

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CM Vijay On Maternity Leave : రక్షాబంధన్ వేళ తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమిళనాడులో ప్రభుత్వ మహిళా ఉద్యోగుల కోసం ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రస్తుతం రాష్ట్ర, జాతీయ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒకప్పుడు కుటుంబ నియంత్రణను ఆదర్శవంతంగా అమలు చేసి దేశానికే రోల్‌ మోడల్‌గా నిలిచిన తమిళనాడు ఇప్పుడు మూడో సంతానానికి 365 రోజులు పూర్తి వేతనంతో కూడిన మాతృత్వ సెలవులను ప్రకటించింది. ఇది మహిళా ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలిక డిమాండ్‌ అయినా, దీని వెనుక భవిష్యత్‌లో ఎదురుకానున్న రాజకీయ వ్యూహాత్మక అడుగు కూడా ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.

తమిళనాడులో ప్రభుత్వ మహిళా ఉద్యోగులకు తొలి రెండు ప్రసవాలకు మాత్రమే 365 రోజుల పూర్తి వేతనంతో కూడిన మాతృత్వ సెలవు వర్తింపజేసేవారు. మూడో ప్రసవానికి మూడు నెలల ప్రసూతి సెలవులు మాత్రమే ప్రభుత్వం ఇచ్చేది. దీంతో మూడో సంతానానికి ప్రసూతి సెలవులు పెంచాలని వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ వచ్చాయి. ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి వచ్చి డిమాండ్‌తో పాటు రాజకీయ కారణాల వల్ల విజయ్ ప్రభుత్వం మూడో ప్రసవానికి కూడా 365 రోజుల పాటు వేతనంతో కూడిన సెలవులను ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.

డీలిమిటేషన్ భయాలు
విజయ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పైకి సాధారణమైన కార్మిక సంక్షేమ చర్యగా కనిపించినప్పటికీ, దీని వెనుక తమిళనాడు ఎదుర్కొబోతున్న రాజకీయ సవాళ్లకు ఓ పరిష్కారం దాగి ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. దేశంలో జనాభా నియంత్రణను అత్యంత కఠినంగా, విజయవంతంగా అమలు చేసిన రాష్ట్రాల్లో తమిళనాడు మొదటి వరుసలో ఉంటుంది. అయితే, ఇదే ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్రానికి శాపంగా మారినట్లు కనిప్తోంది.

రాబోయే నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ మొత్తం జనాభా ప్రాతిపదికన మాత్రమే జరుగుతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే. జనాభాను నియంత్రించుకున్నందుకు దక్షిణ రాష్ట్రాలు పార్లమెంట్‌లో తమ ప్రాతినిధ్యాన్ని, రాజకీయ ప్రభావాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని గతంలోనే అప్పట్లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న స్ట్రాలిన్‌తో సహా పలువురు ప్రాంతీయ నేతలు గట్టిగా తమ గళం వినిపించారు. ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు జనాభాను నియంత్రించడంలో విఫలమై పార్లమెంట్‌లో సీట్లు పెంచుకుంటే, నియంత్రణ పాటించిన దక్షిణాది రాష్ట్రాల గొంతును నొక్కే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

వృద్ధుల రాష్ట్రంగా తమిళనాడు
ఇదే అంశంపై కొద్ది రోజుల క్రితం తమిళనాడు ప్రజారోగ్య శాఖ మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమిళనాడులో కుటుంబ నియంత్రణను అతిగా అమలు చేయడం వల్ల రాష్ట్రంలో జనన రేటు గణనీయంగా పడిపోయిందని, దీనివల్ల భవిష్యత్తులో రాష్ట్రం 'వృద్ధుల రాష్ట్రం'గా మారుతోందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 40 నుంచి 60 ఏళ్లు దాటినవారే ఎక్కువగా ఉన్నారని ఆయన చెప్పడం విజయ్ నిర్ణయానికి మరొక కారణంగా కనిపిస్తోంది. భవిష్యత్‍లో ఎక్కువ పిల్లలను కనేలా ప్రజలను ప్రోత్సహించే పరిస్థితులు రావచ్చని ఆయన కొద్దిరోజుల క్రితమే సంకేతాలు ఇచ్చారు.

కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీయేలో భాగమైన పార్టీ సహా తమిళనాడులోని రాజకీయ పార్టీలన్నీ ఈ నియోజకవర్గ పునర్విభజనను రాష్ట్రానికి జరిగే అన్యాయంగానే చూడటం గమనార్హం. ఒకవైపు రాష్ట్రంలో తగ్గిపోతున్న జననాల రేటును సమతుల్యం చేయడం, మరోవైపు జనాభా ఆధారిత రాజకీయ అసమానతలను ఎదుర్కోవడం వంటి దూరదృష్టితోనే విజయ్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. అలాగే, సీఎం విజయ్ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై ఇటీవల ప్రధాని మోదీ లేఖ కూడా రాశారు. లోక్‌సభ స్థనాల సంఖ్యను 543గానే ఉంచాలని తమిళనాడు శాసనసభలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి, ఆ ప్రతిని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి పంపారు.

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