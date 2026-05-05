టీవీకే పార్టీ శాసనసభాపక్ష నేతగా విజయ్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక
తమిళనాడులో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా టీవీకే అడుగులు!- ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతూ గవర్నర్కు విజయ్ లేఖ
Published : May 5, 2026 at 3:08 PM IST
Tamilnadu Assembly Results 2026 : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన టీవీకే పార్టీ శాసనసభాపక్ష నేతగా విజయ్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. విజయ్ను శాసనసభాపక్ష నేతగా టీవీకే ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకున్నారు. తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు TVK సన్నాహాలు ముమ్మరం చేసింది. ఈ మేరకు తన ఇంటి నుంచి పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకున్న విజయ్, TVK ఎమ్మెల్యేలతో సమావేశమయ్యారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై ఆయన శాసనసభ్యులతో చర్చించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే విజయ్ను శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నుకుంటూ ఎమ్మెల్యేలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
మరోవైపు, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మ్యాజిక్ ఫిగర్ను అందుకోనప్పటికీ, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతూ తమిళనాడు గవర్నర్కు విజయ్ లేఖ రాసినట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. తమిళనాడు ఎన్నికల్లో టీవీకే అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన నేపథ్యంలో అసెంబ్లీలో తమ బలాన్ని నిరూపించుకోవడానికి రెండు వారాల సమయం కావాలని గవర్నర్ను విజయ్ కోరినట్లు తెలుస్తోంది. అటు పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేసి రెండు స్థానాల్లోనూ విజయ్ భారీ గెలవడంతో నిబంధనల ప్రకారం ఒక సీటును వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే పెరంబూర్ నియోజకవర్గాన్నే విజయ్ అట్టిపెట్టుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల్లో టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లను కైవసం చేసుకుంది. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118కి పది స్థానాల దూరంలో నిలిచిపోయింది.
