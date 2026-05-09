తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్- ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు ప్రమాణస్వీకారం

టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటిస్తూ వీసీకే లేఖ- ఐఎంయూఎల్​ కూడా విజయ్‌కు మద్దతు- కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐఎంయూఎల్​ మద్దతుతో 120కి టీవీకే బలం- ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చిన గవర్నర్‌

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 9, 2026 at 9:58 PM IST

Tamilnadu New CM : తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై ప్రతిష్ఠంభనకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు చెన్నైలోని నెహ్రూ స్టేడియంలో తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. నాలుగు రోజుల ఉత్కంఠ తర్వాత టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటిస్తూ వీసీకే లేఖ అందించింది. కాసేపటికే ఐఎంయూఎల్​ కూడా విజయ్‌కు మద్దతు ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐఎంయూఎల్​ మద్దతుతో టీవీకే బలం 120కి చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్‌ను కలిసిన విజయ్ మద్దతు లేఖలు సమర్పించారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చిన గవర్నర్‌, తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్‌ను నియమిస్తూ లేఖ ఇచ్చారు.

