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మేకకు ఘనంగా అంతిమ సంస్కారాలు- గ్రాండ్‌గా విందు, గంగానదిలో అస్థికలు నిమజ్జనం

పెంపుడు మేక మరణాన్ని తట్టుకోలేని రైతు- హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం మూగజీవానికి దహన సంస్కారాలు- దాని అస్థికలు గంగానదిలో కలిపిన యజమాని

Pet Goat Funeral in Hindu Rituals
మేకకు దహన సంస్కారాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 8:04 PM IST

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Pet Goat Funeral in Hindu Rituals : మనుషులు, మూగజీవాల మధ్య ఉండే అనుబంధానికి, ప్రేమకు ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అయితే మధ్యప్రదేశ్‌లోని విదిశ జిల్లాలో జరిగిన ఒక సంఘటన మానవత్వాన్ని, జంతువుల పట్ల మనిషికి ఉన్న ప్రేమను కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరించింది. భవానీ నగర్‌కు చెందిన రైతు నవల్ సింగ్ మాలవీయ తాను గత 20 ఏళ్లుగా అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటున్న 'కటోరి' (అలియాస్ చమేలి) అనే పెంపుడు మేకకు ఘనంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ఈ అంతిమ సంస్కారాల్లో భాగంగా ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో మేక అస్థికల నిమజ్జనం, గంగా పూజ, ఘనంగా 'తేరవి' (మరణానంతర సంప్రదాయ విందు) వంటి కార్యక్రమాలు చేశారు. సొంత కుటుంబ సభ్యుడైన మనిషికి చేసినట్లే మేక అంత్యక్రియల్లో పూర్తి సనాతన సంప్రదాయాలను పాటించారు.

20 ఏళ్లు ప్రేమగా, ముద్దుగా పెంచుకున్నాం : రైతు నవల్ సింగ్ మాలవీయ
'కటోరి' కేవలం ఇంట్లో ఒక పెంపుడు జంతువు మాత్రమే కాదని, తమ కుటుంబంలోని ఆడబిడ్డలా ఉండేదని రైతు నవల్ సింగ్ మాలవీయ తెలిపారు. 20 ఏళ్లకు పైగా మేకను ఎంతో ప్రేమతో, శ్రద్ధగా, ముద్దుగా పెంచానని చెప్పారు. కటోరి ఇంట్లోనే ఉండేదని, మేత కోసం కూడా బయటికి వెళ్లేది కాదన్నారు. ఇంట్లోనే మంచం మీద పడుకునేదాని గుర్తు చేసుకున్నారు. వేసవి కాలంలో కటోరి కోసం ఏసీ (AC) ఏర్పాటు చేసేవాళ్లమని వెల్లడించారు. వృద్ధాప్యం కారణంగా ఆగస్టు 3న కటోరి తుదిశ్వాస విడిచిందని, ఈ ఘటన తమ యావత్ కుటుంబాన్ని తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టిందని ఎమోషనల్ అయ్యారు. "ఆ మేక ఎల్లప్పుడూ మా కుటుంబంతోనే ఉండేది. అది మాకు దూరంగా ఉండేది కాదు. అలాగే అది లేకుండా మేము కూడా ఉండలేకపోయేవాళ్లం. కటోరి చనిపోయినప్పుడు మా కుటుంబ సభ్యులలో ఒకరు దూరమైనట్లు అనిపించింది. అందుకే మేము దాని అంత్యక్రియలు, గంగా పూజను హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో నిర్వహించాము." అని నవల్ సింగ్ మాలవీయ వివరించారు.

Pet Goat Funeral in Hindu Rituals
మేకకు దహన సంస్కారాలు (ETV Bharat)

దహన సంస్కారాల కోసం పోలీసులు, అధికారుల అనుమతి
మేక మరణం తర్వాత హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం దాని దహన సంస్కారాలు నిర్వహించడానికి నవల్ సింగ్ మాలవీయ పోలీసులు, అధికారుల నుంచి పర్మిషన్లు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత నవల్ సింగ్ కుటుంబ సభ్యులు మేక అస్థికలను సేకరించి ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని ప్రయాగ్‌రాజ్‌కు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వేద మంత్రాల సాక్షిగా పవిత్ర గంగానదిలో వాటిని నిమజ్జనం చేశారు. ఆగస్టు 15న బంధువులు, ఇరుగుపొరుగువారిని మేక సంతాప కార్యక్రమం కోసం ఆహ్వానించారు. అందుకోసం అధికారిక సంతాప ప్రకటనలు సైతం ముద్రించారు. ఈ కార్యక్రమానికి 500 మందికి పైగా ప్రజలు హాజరయ్యారు. వారికి పప్పు, కూరలు, లడ్డూ, పాపడ్‌లతో కూడిన పసందైన భోజనాన్ని వడ్డించారు. ఆ కార్యక్రమానికి హాజరైనవారు కటోరి (మేక) ఫొటో ముందు పూలు ఉంచి ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మేకతో తమకున్న బంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.

Pet Goat Funeral in Hindu Rituals
మేకకు దహన సంస్కారాలు (ETV Bharat)

సొంత బిడ్డలా మేక పెంపకం
నవల్ సింగ్ మాలవీయ ఆ మేకను 20–21 ఏళ్లపాటు తన సొంత బిడ్డలా పెంచారని అతడి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అది చనిపోయిన తర్వాత హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం దహన సంస్కారాలు జరిపారని వెల్లడించారు. మేక అస్థికలను ప్రయాగ్‌రాజ్‌కు తీసుకెళ్లి గంగానదిలో నిమజ్జనం చేశారని పేర్కొన్నారు. ఆగస్టు 15న తేరవి, గంగా పూజను నిర్వహించారని స్పష్టం చేశారు.

Pet Goat Funeral in Hindu Rituals
విందులో పాల్గొన్న ప్రజలు (ETV Bharat)

మానవ సంబంధాలలో మమకారం, ప్రేమ, సానుభూతి తగ్గిపోతున్న ఈ కాలంలో ఒక రైతు మూగజీవం పట్ల చూపిన అపారమైన గౌరవం, గాఢమైన అనురాగం అందర్నీ ఆకట్టుకుంటోంది. మేక 'తేరవి' కార్యక్రమానికి హాజరైన వారందరూ నవల్ సింగ్ మాలవీయ దయతో కూడిన మనసును ప్రసంసించారు. అలాగే ఈ స్ఫూర్తిదాయకమైన చర్యను అభినందించారు. మాటలు రాని జంతువులు కూడా కుటుంబంలో అంతర్భాగమేననే సందేశాన్ని నవల్ సింగ్ సమాజానికి అందించారని కొనియాడారు.

మేకకు దహన సంస్కారాలు (ETV Bharat)

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