జంతర్ మంతర్లో అంటువ్యాధుల ముప్పు- జులై 20 నిరసనకారులను గుర్తించే వేటలో పోలీసులు- రంగంలోకి అదనపు బలగాలు
హింసాకాండ ముందస్తు ప్రణాళికతో జరిగిందా, ఆకస్మికంగా చెలరేగిందా అని నిర్ధారించడానికి పోలీసు ప్రయత్నాలు- అనుమానితుల కదలికలను గుర్తించేందుకు సన్నాహాలు- రంగంలోకి అదనపు బలగాలు
Published : July 24, 2026 at 9:03 PM IST
Police Examining On Protest Clashes : దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జులై 20న జరిగిన ఘర్షణల్లో పాల్గొన్న వారిని గుర్తించేందుకు పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు. ఆ హింసాకాండ ముందస్తు ప్రణాళికతో జరిగిందా లేక ఆకస్మికంగా చెలరేగిందా అని నిర్ధారించడానికి దిల్లీ పోలీసులు వేలాది వీడియోలు, సోషల్ మీడియా ప్రసారాలు, మొబైల్ ఫోన్ రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నారని శుక్రవారం వర్గాలు తెలిపాయి.
పోలీసు సిబ్బందిపై దాడి చేస్తూ, ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేసిన వారిని గుర్తించడానికి మొబైల్ ఫోన్ రికార్డింగ్లు, సీసీటీవీ ఫుటేజ్, లైవ్స్ట్రీమ్లు, సోషల్ మీడియా కంటెంట్ను విశ్లేషిస్తున్నారని వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అలాగే, నిరసనల సమయంలో సోషల్ మీడియాలో లైవ్లోకి వెళ్లిన వ్యక్తులను కూడా దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తిస్తున్నారని ఓ అధికారి తెలిపారు. ఆ ప్రసారాల ద్వారా హింసలో పాల్గొన్న వ్యక్తుల ఉనికిని కనిపెట్టవచ్చని భావిస్తున్నారు. పోలీసు బారికేడ్లను ఛేదించడానికి ప్రయత్నించే ముందు నిరసనకారులు సమన్వయం చేసుకున్నారా లేదా అని నిర్ధారించడానికి, దర్యాప్తు అధికారులు పలువురు అనుమానితుల కాల్ రికార్డ్స్, మొబైల్ టవర్ లొకేషన్లు, కమ్యూనికేషన్ విశ్లేషిస్తున్నారు. ఘర్షణలకు ముందు, తర్వాత సమయంలో అనుమానితుల కదలికలను పోలీసులు గుర్తించనున్నారు. హింసాకాండ జరిగిన సమయంలో పలు ప్రదేశాల్లో ఉన్న మొబైల్ నంబర్లను గుర్తించడానికి, పార్లమెంట్ స్ట్రీట్, జంతర్ మంతర్ దాని పరిసర ప్రాంతాల నుంచి టవర్ డంప్ విశ్లేషణ కూడా జరుగుతున్నట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.
స్పెషల్ క్రైమ్ బ్రాంచ్
ఇక, జులై 20న జరిగిన ఘర్షణలపై దర్యాప్తు చేసేందుకు దిల్లీ పోలీసులు స్పెషల్ సెల్, క్రైమ్ బ్రాంచ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే ఈ నిరసనల్లో తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 480కి పైగా పాకిస్థాన్ ఆధారిత సోషల్ మీడియా ఖాతాలను గుర్తించినట్లు నగర పోలీసులు గురువారం ప్రకటించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో కూడా అవే ఖాతాలు యాక్టివ్గా ఉన్నాయని తెలిపారు. విద్యార్థులను రెచ్చగొట్టే ఉద్దేశంతో వదంతులు, తప్పుడు పోస్ట్లు, ఎడిట్ చేసిన వీడియోలు ప్రస్తుత పరిస్థితులను దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయని ఒక పోలీసు అధికారి పేర్కొన్నారు.
రంగంలోకి అదనపు బలగాలు
నీట్ పేపర్ లీకేజీపై దిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద విద్యార్థుల ఆందోళనలు కొనసాగుతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం భద్రతా చర్యలను ముమ్మరం చేసింది. విద్యార్థుల నిరసన దృష్ట్యా భద్రతను పెంచేందుకు ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి 10 సీఆర్పీఎఫ్ కంపెనీల బలగాలను రంగంలోకి దించనుంది. వీళ్లని దిల్లీకి రప్పించేందుకు కేంద్రం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసిందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. భద్రత పెంచేందుకు ఈ వారంలో బంగాల్ నుంచి 20 సీఆర్పీఎఫ్ కంపెనీల బలగాలను కేంద్రం రప్పించింది.
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా పటిష్ఠ బందోబస్తు
అటు సాధారణంగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా దిల్లీ విధుల్లో చేరే సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ కూడా ముందుగానే దిల్లీకి చేరుకోవాలని అధికారులు ఆదేశించారు. రానున్న కొన్ని రోజుల్లో సుమారు 150 సీఏపీఎఫ్ కంపెనీలను దిల్లీలో మోహరించనున్నారు. ఇప్పటికే పోలీసులకు శాంతిభద్రతల విధుల్లో సహాయం చేసేందుకు సుమారు 100 సీఏపీఎఫ్ కంపెనీలు దిల్లీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటితో పాటుగా మూడు ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ యూనిట్లు, ఇతర సాయుధ బలగాలను కూడా రంగంలోకి దించారు. మరోవైపు, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా దిల్లీ మెట్రో భద్రతా సిబ్బంది సెలవులను అధికారులు రద్దు చేశారు.
నిరసన ప్రదేశంలో అంటువ్యాధుల ముప్పు
ఇదిలా ఉండగా, జంతర్ మంతర్ నిరసన ప్రదేశంలో అంటువ్యాధుల ముప్పు పొంచి ఉందని, చాలా మంది నిరసనకారులు తలనొప్పి, గొంతు నొప్పితో బాధపడుతున్నట్లు స్థానిక వైద్యులు తెలిపారు. తీవ్రమైన ఎండ, అధిక తేమ, భారీ జనసమూహం వల్ల చాలా మంది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, డీహైడ్రేషన్, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. చాలా మంది బహిరంగ ప్రదేశాల్లో నేలపైనే నిద్రిస్తున్నారని, దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ ముప్పు పెరుగుతోందని తెలిపారు.
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