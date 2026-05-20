'మెలోడి గిఫ్ట్' వీడియోకు గంటల్లోనే 100 మిలియన్ వ్యూస్- అమాంతం పెరిగిన 'పార్లే' షేర్లు
ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనికి 'మెలోడీ' చాక్లెట్ ప్యాకెట్ను బహుమతిగా ఇచ్చిన ప్రధాని మోదీ- ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆ వీడియోకి ఏకంగా 100 మిలియన్ వ్యూస్
Published : May 20, 2026 at 8:12 PM IST
Modi Meloni Social Media Views : ఇటలీ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆ దేశ ప్రధాని జార్జియా మెలోనికి 'మెలోడీ' చాక్లెట్ ప్యాకెట్ను బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె స్వయంగా తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో పంచుకున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అవుతోంది. పెట్టిన కొన్ని గంటల్లోనే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆ వీడియోకి ఏకంగా 100 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. అలాగే, ఎక్స్లో 7.4 మిలియన్ పైగా వ్యూస్ రావడం విశేషం.
అంతకుముందు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన ఇటలీ పర్యటనలో ఆ దేశ ప్రధాని జార్జియా మెలోనికి ఒక మధురమైన కానుకను ఇచ్చారు. రోమ్ పర్యటనలో ఉన్న ఆయన భారత్ నుంచి ప్రత్యేకంగా తీసుకెళ్లిన 'పార్లే మెలోడీ' చాక్లెట్ ప్యాకెట్ను మెలోనికి బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఈ ఆనందకరమైన క్షణాలకు సంబంధించిన వీడియోను ఇటలీ ప్రధాని మెలోని తన సోషల్ మీడియా ఖాతా ఎక్స్లో పంచుకున్నారు.
Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026
మరోవైపు, ఈ మెలోనీ రీల్ వైరల్ అయిన కొద్దిసేపటికే భారత స్టాక్మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లు కూాడా అనూహ్యంగా స్పందించారు. పార్లే సంస్థ షేర్లకు కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించింది. స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలో పార్లే ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన 8 లక్షల షేర్లు చేతులు మారాయి.