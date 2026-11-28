కొండపై వెలగనున్న కార్తీక దీపం- ప్రధాని మోదీ ఆసక్తికర పోస్ట్
Modi On Thiruparankundram Deepam Issue : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు దీపతూన్ రాతి స్తంభం వద్ద కార్తీక దీపం వెలిగించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మోదీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (ANI)
Published : November 28, 2026 at 11:27 AM IST
తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై కార్తీక దీపం వెలిగించే కార్యక్రమానికి ముందు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మురుగన్ స్వామిని స్మరించుకున్నారు. శనివారం 'ఎక్స్' వేదికగా 'పవిత్రమైన ఈటెను ధరించిన మురుగన్కు విజయం' అంటూ మూడుసార్లు రాసిన పోస్టును చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు మదురైలోని తిరుపరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న దీపతూన్ రాతి స్తంభం వద్ద లాంఛనప్రాయంగా కార్తీక దీపాన్ని వెలిగించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మోదీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Vetrivel Muruganukku Arogara! வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா! वेट्रिवेल मुरुगनुक्कु अरोगरा!— Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2026