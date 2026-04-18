ETV Bharat / bharat

'డీలిమిటేషన్'​ను మరో 25 ఏళ్లపాటు వాయిదా వేయాలి : తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్​

డీలిమిటేషన్​ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా విపక్షాలు చేసిన పోరాటం విజయం సాధించింది- ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాల పేరుతో దేశాన్ని విభజించే ప్రయత్నాలకు ఇది ఒక గట్టి దెబ్బ- తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు​

Tamil Nadu Chief Minister and DMK President MK Stalin (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 18, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Stalin On Delimitation Bill : డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియపై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2001లో వాజ్‌పేయి ప్రభుత్వం చేసినట్లుగానే, రాబోయే 25 ఏళ్ల పాటు, అంటే 2051 వరకు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియను వాయిదా వాయాలని, ఈ మేరకు రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలని స్టాలిన్​ స్పష్టం చేశారు. అలాగే, డీలిమిటేషన్​ అనే నల్ల చట్టానికి వ్యతిరేకంగా విపక్షాలు చేసిన పోరాటం పార్లమెంట్​లో విజయం సాధించిందని ఆయన​ పేర్కొన్నారు. ఈ విజయం కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని, దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ ఎదుర్కోబోయే వైఫల్యాలకు ఇది నాంది అని స్టాలిన్​ వ్యాఖ్యానించారు. 'ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాల పేరుతో దేశాన్ని విభజించే ప్రయత్నాలకు ఇది ఒక గట్టి దెబ్బ' అని స్టాలిన్​ పేర్కొన్నారు. ప్రతిపక్షాల ఐక్యతకు ఈ పరిణామం నిదర్శనమి చెప్పారు. ఈ మేరకు ఓ స్టాలిన్ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు.

"నేను ఆనందంతో, నూతన ఉత్తేజంతో మీ ముందు నిలబడ్డాను. డీలిమిటేషన్ అనే నల్ల చట్టానికి వ్యతిరేకంగా మేం చేసిన పోరాటం విజయవంతమైంది. అయితే, ఏడాది క్రితమే ఈ ప్రమాదాన్ని మేం ఊహించాం కాబట్టి ఈ విజయాన్ని సాధించడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకున్నాం. బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా నల్ల దుస్తులు ధరించి, నల్ల జెండా ఎగురవేసి బ్లాక్​ బిల్​ను తగలబెట్టాం. మంట వ్యాపించనివ్వండి అని చెప్పాం. అయితే ఆ మంటలు పార్లమెంట్​ వరకు వ్యాపించాయి" అని స్టాలిన్​ ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు. అయితే, తాము సాధించినది సగం విజయం మాత్రమేనని స్టాలిన్ చెప్పుకొచ్చారు. జనాభా నియంత్రణను సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తున్న తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాలు, పునర్విభజన వల్ల పార్లమెంటులో తమ ప్రాతినిధ్యాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

ప్రతిపక్షాలు ఏకతాటిపై నిలబడటం వల్లే ఈ విజయం
గత 12 ఏళ్లలో తొలిసారిగా ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వం ఒక రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులో ఓటమిని చవిచూసిందని స్టాలిన్​ పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ముసుగులో, పూర్తిగా బీజేపీకి ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు రూపొందించిన బిల్లు పార్లమెంటులో వీడిపోయిందన్నారు. బిల్లును ఓడించినందుకు గానూ ఆయన ఇండియా బ్లాక్​ ఎంపీలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లుకు మధ్య ఎటువంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసిన కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి కూడా స్టాలిన్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే, ఈ విషయంపై గట్టి వైఖరి తీసుకున్నందుకు కాంగ్రెస్ నాయకురాళ్లు సోనియా గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గేలకు కూడా ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అయితే, ఇండి కూటమిలోని పార్టీలతో సహా, అన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీల ఎంపీలు ఏకతాటిపై నిలబడటం వల్లే ఈ విజయం సాధ్యమైందన్నారు.

దొడ్డిదారిన తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం
బీజేపీ ప్రభుత్వం మహిళా రిజర్వేషన్ల మాటున డీలిమిటేషన్ బిల్లును దొడ్డిదారిన తీసుకురావాలని ప్రయత్నించిందని స్టాలిన్ విమర్శించారు. మహిళలకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలనే చిత్తశుద్ధి ఉంటే పునర్విభజనతో సంబంధం లేకుండా 2023లో ఆమోదించిన చట్టాన్ని తక్షణమే అమలు చేయాలని ఆయన సవాల్ విసిరారు. మోసపూరిత ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకున్న తమిళనాడు ప్రజలను, మహిళలను ప్రశంసించారు. మహిళా రిజర్వేషన్ పేరుతో ఈ బిల్లును తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించారని, కానీ అదే మహిళలు ముందుండి దానిని సమర్థంగా ఎదుర్కొన్నారని స్టాలిన్ వ్యాఖ్యానించారు. తమిళనాడు ప్రజలు, ముఖ్యంగా మహిళలు ఇచ్చిన మద్దతుకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

బిల్లు విషయంపై ఏం జరిగింది?
కాగా, మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్టం అమలుకు తీసుకొచ్చిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు శుక్రవారం లోక్‌సభలో వీగిపోయింది. 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు-2026కు మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ కావాల్సి ఉంది. అయితే, ఈ బిల్లుకు కావాల్సినంత మంది సభ్యుల మద్దతు రాలేదు. బిల్లుకు అనుకూలంగా 298 ఓట్లు రాగా, వ్యతిరేకంగా 230 ఓట్లు వచ్చాయి. అలాగే, ఓటింగ్‌కు 528 మంది సభ్యులు హాజరు కాగా, బిల్లు ఆమోదానికి 352 ఓట్లు కావాల్సి ఉంది. ఈ మద్దతును ఎన్​డీఏ కూడగట్టలేకపోయింది. ఈ బిల్లు వీగిపోయినందున మిగతా రెండు బిల్లులను కేంద్రం వెనక్కి తీసుకుంది.

TAGGED:

STALIN SAYS BLACK BILL
WOMEN RESERVATION BILL 2026
DELIMITATION BILL 2026
STALIN SLAMS BJP
STALIN ON DELIMITATION BILL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.